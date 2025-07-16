Адам Фюгитт — Ислам Дулатов, 20 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Котировки разгромные, и это всё-таки удивляет. Да, Дулатов — яркий и зрелищный боец на впечатляющей победной серии, но поединок будет для него дебютом в UFC. Да и Фюгитта совсем сбрасывать со счетов не стоит — звезд с неба он не хватает, но остается довольно крепким и сбалансированным спортсменом.

Очевидно, в промоушене ждут от представителя Германии шоу. Дулатов исповедует агрессивный стиль, может универсально финишировать соперников. Но в таких случаях всегда есть риск, что спортсмена не хватит на всю дистанцию. Если Фюгитту удастся затянуть поединок, его шансы на победу, вероятно, вырастут. Причем даже на досрочную, так как Дулатов пока допускает немало ошибок в обороне.

Резюмируя, смысла в ставке на исход не видим. Уж слишком скромны коэффициенты на фаворита, а в Фюгитта верится не настолько. Остановимся на варианте с досрочным завершением боя, который появится у букмекеров ближе к турниру.