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16 июля 12:08ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Адам Фюгитт — Ислам Дулатов, 20 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Уроженец Чечни дебютирует в промоушене
Александр Бокулёв
Источник: UFC Europe
Источник: UFC Europe

В ночь на воскресенье, 20 июля, по московскому времени на UFC 318 в лиге дебютирует Ислам Дулатов. Уроженцу Чечни, выступающему за Германию, предстоит побиться с американцем Адамом Фюгиттом в рамках полусреднего дивизиона (до 77,1 кг). Сумеет ли новичок промоушена продлить победную серию?

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Статистика

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Фюгитт

 

Дулатов

США

Страна

Германия

36

Возраст

26

14

Бои

12

10 (5 / 3 / 2)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

11 (7 / 4 / 0)

4 (2 / 1 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

1 (0 / 0 / 1)

185,5

Рост (см)

191

195,5

Размах рук (см)

191

104

Размах ног (см)

N/A

Адам Фюгитт

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Обладатель коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2016 года. Был чемпионом X-1 World Events в полусреднем весе. В 2022-м дебютировал в UFC, где по два раза выиграл и уступил. В последнем поединке в июне прошлого года победил Джоша Кинлана раздельным решением судей.

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Ислам Дулатов

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Уроженец Урус-Мартана, в 2007 году переехал с семьей в Германии, где начал заниматься единоборствами. В профессиональных ММА выступает с 2019 года. Проиграл первый бой, после чего одержал 11 побед подряд. В последнем поединке в октябре нокаутировал Ванилтона Антунеша в первом раунде в Претендентской серии Дэйны Уайта. Также работает профессиональной моделью.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ФюгиттаПобеда ДулатоваТМ (1,5)ТБ (1,5)
PARI6,701,121,811,94

Прогноз на бой

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Котировки разгромные, и это всё-таки удивляет. Да, Дулатов — яркий и зрелищный боец на впечатляющей победной серии, но поединок будет для него дебютом в UFC. Да и Фюгитта совсем сбрасывать со счетов не стоит — звезд с неба он не хватает, но остается довольно крепким и сбалансированным спортсменом.

Очевидно, в промоушене ждут от представителя Германии шоу. Дулатов исповедует агрессивный стиль, может универсально финишировать соперников. Но в таких случаях всегда есть риск, что спортсмена не хватит на всю дистанцию. Если Фюгитту удастся затянуть поединок, его шансы на победу, вероятно, вырастут. Причем даже на досрочную, так как Дулатов пока допускает немало ошибок в обороне.

Резюмируя, смысла в ставке на исход не видим. Уж слишком скромны коэффициенты на фаворита, а в Фюгитта верится не настолько. Остановимся на варианте с досрочным завершением боя, который появится у букмекеров ближе к турниру.

Полный кард, где смотреть бой Фюгитт Дулатов

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Турнир UFC 318 пройдет на арене «Smoothie King Center» в Нью-Орлеане (штат Луизиана, США). Шоу стартует в воскресенье, 20 июля, в 01:15 по московскому времени. Бой Фюгитт Дулатов стоит ожидать около 02:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

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