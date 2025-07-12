Пауло Коста — Роман Копылов, 20 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Оба спортсмена предпочитают действовать в стойке. В борьбе они могут навязывать конкуренцию, но, прежде всего, от обороны. Инициировать перевод в партер в очном поединки вряд ли будут. Да и защита от тейкдаунов у обоих на высоком уровне.

Что касается разборок в стойке, то и Коста, и Копылов обладают нокаутирующей мощью. Но если россиянин её регулярно доказывает, то бразилец последний раз финишировал соперника семь лет назад. В целом Коста идет на явном спаде, а его проблемы с выносливостью никуда не делись.

Безусловно, потенциальный стартовый натиск бразильца может доставить Копылову немало проблем. Но у россиянина есть необходимые навыки и достаточно крепкий подбородок, чтобы выдержать эту агрессию и перехватить инициативу, методично разбивая оппонента.

Резюмируя, согласимся с букмекерами, которые считают Копылова фаворитом. Но всё же Коста опытнее, и не стоит совсем уж сбрасывать его со счетов. С учетом коэффициентов заиграем не исход, а ставку на продолжительность — наверняка разборка двух крепких ударников затянется как минимум до третьего раунда, тем более что явного смысла рисковать у спортсменов нет.