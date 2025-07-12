Пауло Коста — Роман Копылов, 20 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Соглавным событием турнира UFC 318 станет рейтинговый поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между бразильцем Пауло Костой и россиянином Романом Копыловым. Изначально бой был запланирован на UFC 317, но его перенесли. Сумеет ли отечественный спортсмен продлить серию побед?
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Коста
Копылов
Бразилия
Страна
Россия
34
Возраст
34
18
Бои
17
14 (11 / 1 / 2)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
14 (12 / 0 / 2)
4 (1 / 0 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (0 / 2 / 1)
13
Место в рейтинге среднего дивизиона UFC
14
185,5
Рост (см)
183
183
Размах рук (см)
190,5
100,5
Размах ног (см)
104
В девятилетнем возрасте начал заниматься тайским боксом, впоследствии освоил бразильское джиу-джитсу и получил черный пояс. В профессиональных MMA выступает с 2012 года. Становился чемпионом Face to Face и Jungle Fight в среднем весе, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене выиграл пять первых боев и подрался за пояс с Исраэлем Адесаньей, потерпев первое поражение в карьере. Затем уступил Марвину Веттори в рамках полутяжелого веса. Закрыл поражения в августе 2022 года, победив Люка Рокхолда единогласным решением судей, однако затем проиграл еще дважды. В последнем поединке в июне 2024-го уступил Шону Стрикленду раздельным решением рефери.
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С девяти лет занимается боевыми искусствами, стал трехкратным чемпионом мира по рукопашному бою. В профессиональных MMA выступает с 2016 года, имеет опыт поединков в средней и полутяжелой весовых категориях. В 2018-м завоевал чемпионский пояс Fight Nights Global в среднем дивизионе и один раз защитил его, после чего перешел в UFC. В ведущем промоушене проиграл два первых боя, после чего одержал четыре победы подряд. Серия прервалась поражением, но затем Копылов выиграл еще дважды. В последнем поединке в январе нокаутировал Криса Кёртиса в третьем раунде.
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Оба спортсмена предпочитают действовать в стойке. В борьбе они могут навязывать конкуренцию, но, прежде всего, от обороны. Инициировать перевод в партер в очном поединки вряд ли будут. Да и защита от тейкдаунов у обоих на высоком уровне.
Что касается разборок в стойке, то и Коста, и Копылов обладают нокаутирующей мощью. Но если россиянин её регулярно доказывает, то бразилец последний раз финишировал соперника семь лет назад. В целом Коста идет на явном спаде, а его проблемы с выносливостью никуда не делись.
Безусловно, потенциальный стартовый натиск бразильца может доставить Копылову немало проблем. Но у россиянина есть необходимые навыки и достаточно крепкий подбородок, чтобы выдержать эту агрессию и перехватить инициативу, методично разбивая оппонента.
Резюмируя, согласимся с букмекерами, которые считают Копылова фаворитом. Но всё же Коста опытнее, и не стоит совсем уж сбрасывать его со счетов. С учетом коэффициентов заиграем не исход, а ставку на продолжительность — наверняка разборка двух крепких ударников затянется как минимум до третьего раунда, тем более что явного смысла рисковать у спортсменов нет.
Турнир UFC 318 пройдет на арене «Smoothie King Center» в Нью-Орлеане (штат Луизиана, США). Шоу стартует в воскресенье, 20 июля, в 01:15 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому соглавный бой Коста — Копылов стоит ожидать около 06:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы