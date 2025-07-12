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12 июля 15:44ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Пауло Коста — Роман Копылов, 20 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Серьезная проверка для россиянина
Александр Бокулёв
Источник: bigmarcel24
Источник: bigmarcel24

Соглавным событием турнира UFC 318 станет рейтинговый поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между бразильцем Пауло Костой и россиянином Романом Копыловым. Изначально бой был запланирован на UFC 317, но его перенесли. Сумеет ли отечественный спортсмен продлить серию побед?

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Статистика

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Коста

 

Копылов

Бразилия

Страна

Россия

34

Возраст

34

18

Бои

17

14 (11 / 1 / 2)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

14 (12 / 0 / 2)

4 (1 / 0 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (0 / 2 / 1)

13

Место в рейтинге среднего дивизиона UFC

14

185,5

Рост (см)

183

183

Размах рук (см)

190,5

100,5

Размах ног (см)

104

Пауло Коста

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В девятилетнем возрасте начал заниматься тайским боксом, впоследствии освоил бразильское джиу-джитсу и получил черный пояс. В профессиональных MMA выступает с 2012 года. Становился чемпионом Face to Face и Jungle Fight в среднем весе, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене выиграл пять первых боев и подрался за пояс с Исраэлем Адесаньей, потерпев первое поражение в карьере. Затем уступил Марвину Веттори в рамках полутяжелого веса. Закрыл поражения в августе 2022 года, победив Люка Рокхолда единогласным решением судей, однако затем проиграл еще дважды. В последнем поединке в июне 2024-го уступил Шону Стрикленду раздельным решением рефери.

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Роман Копылов

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С девяти лет занимается боевыми искусствами, стал трехкратным чемпионом мира по рукопашному бою. В профессиональных MMA выступает с 2016 года, имеет опыт поединков в средней и полутяжелой весовых категориях. В 2018-м завоевал чемпионский пояс Fight Nights Global в среднем дивизионе и один раз защитил его, после чего перешел в UFC. В ведущем промоушене проиграл два первых боя, после чего одержал четыре победы подряд. Серия прервалась поражением, но затем Копылов выиграл еще дважды. В последнем поединке в январе нокаутировал Криса Кёртиса в третьем раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа КостыПобеда КопыловаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI3,451,332,851,40

Прогноз на бой

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Оба спортсмена предпочитают действовать в стойке. В борьбе они могут навязывать конкуренцию, но, прежде всего, от обороны. Инициировать перевод в партер в очном поединки вряд ли будут. Да и защита от тейкдаунов у обоих на высоком уровне.

Что касается разборок в стойке, то и Коста, и Копылов обладают нокаутирующей мощью. Но если россиянин её регулярно доказывает, то бразилец последний раз финишировал соперника семь лет назад. В целом Коста идет на явном спаде, а его проблемы с выносливостью никуда не делись.

Безусловно, потенциальный стартовый натиск бразильца может доставить Копылову немало проблем. Но у россиянина есть необходимые навыки и достаточно крепкий подбородок, чтобы выдержать эту агрессию и перехватить инициативу, методично разбивая оппонента.

Резюмируя, согласимся с букмекерами, которые считают Копылова фаворитом. Но всё же Коста опытнее, и не стоит совсем уж сбрасывать его со счетов. С учетом коэффициентов заиграем не исход, а ставку на продолжительность — наверняка разборка двух крепких ударников затянется как минимум до третьего раунда, тем более что явного смысла рисковать у спортсменов нет.

Полный кард, где смотреть бой Коста Копылов

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Турнир UFC 318 пройдет на арене «Smoothie King Center» в Нью-Орлеане (штат Луизиана, США). Шоу стартует в воскресенье, 20 июля, в 01:15 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому соглавный бой Коста Копылов стоит ожидать около 06:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Кайлер Филлипс (США) — Винисиус Оливейра (Бразилия). Легчайший вес;
  • Марвин Веттори (Италия) — Брендан Аллен (США). Средний вес;
  • Франсиско Прадо (Аргентина) — Николай Веретенников (Казахстан). Полусредний вес;
  • Атеба Готье (Камерун) — Роберт Валентин (Швейцария). Средний вес;
  • Адам Фюгитт (США) — Ислам Дулатов (Германия). Полусредний вес;
  • Джим Крут (Австралия) — Марчин Прахнио (Польша). Полутяжелый вес;
  • Райан Спэнн (США) — Лукаш Бржеский (Польша). Тяжелый вес;
  • Брунно Ферейра (Бразилия) — Джексон Маквэй (США). Средний вес;
  • Карли Джудис (США) — Николь Кальяри (Бразилия). Женский наилегчайший вес.

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