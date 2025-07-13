Макс Холлоуэй — Дастин Порье, 20 июля: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

В октагоне вновь сойдутся живые легенды и звезды MMA, которые проведут трилогию. Первые два боя остались за Порье: в 2012-м — болевым приемом, в 2019-м — единогласным решением судей. Примечательно, что больше десятилетия то поражение оставалось единственным досрочным в карьере Холлоуэя. Но в последнем поединке американец впервые был отправлен в нокаут Илией Топурией.

Теперь Холлоуэй решил сосредоточиться на карьере в легком дивизионе, и бой с Порье — заодно прекрасная проверка титульных амбиций. Да, сам Дастин завершает карьеру, но уйти он хочет красиво, еще раз подтвердив статус одного из топовых легковесов.

Холлоуэй и Порье наверняка ожидаемо сделают ставку на топовый бокс — это одни из лучших ударников в лиге. У обоих широкий арсенал в стойке, оба умеют и работать рационально, и откровенно рубиться. При этом Порье еще зачастую прибегает к борьбе и использует джитсерские навыки, но Холлоуэя традиционно сложно перевести в партер. Так что всё же ждем первоклассную работу от соперников в стойке.

В общем, нас ждет дуэль двух великолепных бойцов, достойных друг друга. Даже букмекеры не выбирают фаворита и дают почти одинаковые коэффициенты на победу обоих. Мы тоже не будем останавливаться на исходе и попробуем заиграть тотал. Учитывая, что функционально Холлоуэй и Порье обычно очень хороши, играем ТБ (3,5) по раундам.