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12 июля 14:17ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Макс Холлоуэй — Дастин Порье, 20 июля: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Последний танец «Бриллианта»
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

В ночь на воскресенье, 20 июля, по московскому времени пройдет крупный турнир UFC 318. Возглавит шоу бой в легком весе (до 70,3 кг) между американцами Максом Холлоуэем и Дастином Порье. На кону будет стоять символический пояс BMF («главный мерзавец»). Кроме того, для Порье поединок станет последним в карьере. Выбираем ставку для грандиозного противостояния.

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Статистика

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Холлоуэй

 

Порье

США

Страна

США

33

Возраст

36

34

Бои

40

26 (12 / 2 / 12)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

30 (15 / 8 / 7)

8 (1 / 1 / 6)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

9 (3 / 4 /2)

0

Без результата

1

5

Место в рейтинге легкого дивизиона UFC

6

180,5

Рост (см)

175

175

Размах рук (см)

183

106,5

Размах ног (см)

103

Макс Холлоуэй

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В 15 лет начал заниматься кикбоксингом, позднее освоил бразильское джиу-джитсу (коричневый пос). В профессиональных MMA выступает с 2010 года, в UFC — с 2012-го. В 2016-м завоевал временный пояс промоушена в полулегком весе, в 2017-м объединил его с регулярным титулом. Также бился за временный пояс в легкой категории, но уступил Дастину Порье. Титул в полулегком весе защитил трижды, после чего проиграл его Александру Волкановски в 2019 году. В 2020-м и 2022-м соперники бились ещё дважды, Холлоуэй вновь уступал решением судей. Затем американец вышел на серию из трех побед. В апреле прошлого года нокаутировал Джастина Гэтжи за секунду до финального гонга и забрал символический пояс BMF. В последнем поединке в октябре уступил Илии Топурии в бою за титул в полулегком весе нокаутом в третьем раунде.

На данный момент Холлоуэй удерживает рекорды полулегкого дивизиона UFC по числу побед (20), финишей (11) и нокаутов (9). Также у него лучшие показатели в истории промоушена по количеству выброшенных (3706) и значимых (3457) ударов. Кроме того, американец занимает второе место по суммарному времени, проведенному в октагоне UFC (8 часов 2 минуты 43 секунды).

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Дастин Порье

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Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных MMA выступает с 2009 года. В UFC дебютировал в 2011-м и несколько лет бился в полулегком весе, но вернулся в легкий после поражения от Конора Макгрегора. В 2019-м завоевал временный пояс в легком весе, победив Макса Холлоуэя. Объединительный бой против Хабиба Нурмагомедова в том же году проиграл. 

После этого Порье одолел Дэна Хукера и Конора Макгрегора (дважды), но уступил в новом титульном поединке Чарльзу Оливейре. Поражение закрыл победой над Майклом Чендлером, но в июле 2023-го уступил нокаутом Джастину Гэтжи в реванше за пояс BMF. Затем нокаутировал Бенуа Сен-Дени, однако в последнем поединке в июне 2024-го проиграл Исламу Махачеву удушающим приемом в пятом раунде в бою за титул в легком весе.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ХоллоуэяПобеда ПорьеТМ (3,5)ТБ (3,5)
PARI1,941,902,501,50

Прогноз на бой

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В октагоне вновь сойдутся живые легенды и звезды MMA, которые проведут трилогию. Первые два боя остались за Порье: в 2012-м — болевым приемом, в 2019-м — единогласным решением судей. Примечательно, что больше десятилетия то поражение оставалось единственным досрочным в карьере Холлоуэя. Но в последнем поединке американец впервые был отправлен в нокаут Илией Топурией.

Теперь Холлоуэй решил сосредоточиться на карьере в легком дивизионе, и бой с Порье — заодно прекрасная проверка титульных амбиций. Да, сам Дастин завершает карьеру, но уйти он хочет красиво, еще раз подтвердив статус одного из топовых легковесов.

Холлоуэй и Порье наверняка ожидаемо сделают ставку на топовый бокс — это одни из лучших ударников в лиге. У обоих широкий арсенал в стойке, оба умеют и работать рационально, и откровенно рубиться. При этом Порье еще зачастую прибегает к борьбе и использует джитсерские навыки, но Холлоуэя традиционно сложно перевести в партер. Так что всё же ждем первоклассную работу от соперников в стойке. 

В общем, нас ждет дуэль двух великолепных бойцов, достойных друг друга. Даже букмекеры не выбирают фаворита и дают почти одинаковые коэффициенты на победу обоих. Мы тоже не будем останавливаться на исходе и попробуем заиграть тотал. Учитывая, что функционально Холлоуэй и Порье обычно очень хороши, играем ТБ (3,5) по раундам. 

Полный кард, где смотреть бой Холлоуэй Порье III

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Турнир UFC 318 пройдет на арене «Smoothie King Center» в Нью-Орлеане (штат Луизиана, США). Шоу стартует в воскресенье, 20 июля, в 01:15 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому главный бой Холлоуэй Порье III стоит ожидать около 07:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

  • Макс Холлоуэй (США) Дастин Порье (США). Легкий вес. Бой за пояс BMF;
  • Пауло Коста (Бразилия) Роман Копылов (Россия). Средний вес;
  • Кевин Холланд (США) — Дэниел Родригес (США). Полусредний вес;
  • Дэн Иге (США) — Патрисио «Питбуль» Фрейре (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Майкл Джонсон (США) — Дэниел Зеллхубер (Мексика). Легкий вес;

Прелимы

  • Кайлер Филлипс (США) — Винисиус Оливейра (Бразилия). Легчайший вес;
  • Марвин Веттори (Италия) — Брендан Аллен (США). Средний вес;
  • Франсиско Прадо (Аргентина) — Николай Веретенников (Казахстан). Полусредний вес;
  • Атеба Готье (Камерун) — Роберт Валентин (Швейцария). Средний вес;
  • Адам Фюгитт (США) — Ислам Дулатов (Германия). Полусредний вес;
  • Джим Крут (Австралия) — Марчин Прахнио (Польша). Полутяжелый вес;
  • Райан Спэнн (США) — Лукаш Бржеский (Польша). Тяжелый вес;
  • Брунно Ферейра (Бразилия) — Джексон Маквэй (США). Средний вес;
  • Карли Джудис (США) — Николь Кальяри (Бразилия). Женский наилегчайший вес.

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