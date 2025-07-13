Макс Холлоуэй — Дастин Порье, 20 июля: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В ночь на воскресенье, 20 июля, по московскому времени пройдет крупный турнир UFC 318. Возглавит шоу бой в легком весе (до 70,3 кг) между американцами Максом Холлоуэем и Дастином Порье. На кону будет стоять символический пояс BMF («главный мерзавец»). Кроме того, для Порье поединок станет последним в карьере. Выбираем ставку для грандиозного противостояния.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Холлоуэй
Порье
США
Страна
США
33
Возраст
36
34
Бои
40
26 (12 / 2 / 12)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
30 (15 / 8 / 7)
8 (1 / 1 / 6)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
9 (3 / 4 /2)
0
Без результата
1
5
Место в рейтинге легкого дивизиона UFC
6
180,5
Рост (см)
175
175
Размах рук (см)
183
106,5
Размах ног (см)
103
В 15 лет начал заниматься кикбоксингом, позднее освоил бразильское джиу-джитсу (коричневый пос). В профессиональных MMA выступает с 2010 года, в UFC — с 2012-го. В 2016-м завоевал временный пояс промоушена в полулегком весе, в 2017-м объединил его с регулярным титулом. Также бился за временный пояс в легкой категории, но уступил Дастину Порье. Титул в полулегком весе защитил трижды, после чего проиграл его Александру Волкановски в 2019 году. В 2020-м и 2022-м соперники бились ещё дважды, Холлоуэй вновь уступал решением судей. Затем американец вышел на серию из трех побед. В апреле прошлого года нокаутировал Джастина Гэтжи за секунду до финального гонга и забрал символический пояс BMF. В последнем поединке в октябре уступил Илии Топурии в бою за титул в полулегком весе нокаутом в третьем раунде.
На данный момент Холлоуэй удерживает рекорды полулегкого дивизиона UFC по числу побед (20), финишей (11) и нокаутов (9). Также у него лучшие показатели в истории промоушена по количеству выброшенных (3706) и значимых (3457) ударов. Кроме того, американец занимает второе место по суммарному времени, проведенному в октагоне UFC (8 часов 2 минуты 43 секунды).
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных MMA выступает с 2009 года. В UFC дебютировал в 2011-м и несколько лет бился в полулегком весе, но вернулся в легкий после поражения от Конора Макгрегора. В 2019-м завоевал временный пояс в легком весе, победив Макса Холлоуэя. Объединительный бой против Хабиба Нурмагомедова в том же году проиграл.
После этого Порье одолел Дэна Хукера и Конора Макгрегора (дважды), но уступил в новом титульном поединке Чарльзу Оливейре. Поражение закрыл победой над Майклом Чендлером, но в июле 2023-го уступил нокаутом Джастину Гэтжи в реванше за пояс BMF. Затем нокаутировал Бенуа Сен-Дени, однако в последнем поединке в июне 2024-го проиграл Исламу Махачеву удушающим приемом в пятом раунде в бою за титул в легком весе.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
В октагоне вновь сойдутся живые легенды и звезды MMA, которые проведут трилогию. Первые два боя остались за Порье: в 2012-м — болевым приемом, в 2019-м — единогласным решением судей. Примечательно, что больше десятилетия то поражение оставалось единственным досрочным в карьере Холлоуэя. Но в последнем поединке американец впервые был отправлен в нокаут Илией Топурией.
Теперь Холлоуэй решил сосредоточиться на карьере в легком дивизионе, и бой с Порье — заодно прекрасная проверка титульных амбиций. Да, сам Дастин завершает карьеру, но уйти он хочет красиво, еще раз подтвердив статус одного из топовых легковесов.
Холлоуэй и Порье наверняка ожидаемо сделают ставку на топовый бокс — это одни из лучших ударников в лиге. У обоих широкий арсенал в стойке, оба умеют и работать рационально, и откровенно рубиться. При этом Порье еще зачастую прибегает к борьбе и использует джитсерские навыки, но Холлоуэя традиционно сложно перевести в партер. Так что всё же ждем первоклассную работу от соперников в стойке.
В общем, нас ждет дуэль двух великолепных бойцов, достойных друг друга. Даже букмекеры не выбирают фаворита и дают почти одинаковые коэффициенты на победу обоих. Мы тоже не будем останавливаться на исходе и попробуем заиграть тотал. Учитывая, что функционально Холлоуэй и Порье обычно очень хороши, играем ТБ (3,5) по раундам.
Турнир UFC 318 пройдет на арене «Smoothie King Center» в Нью-Орлеане (штат Луизиана, США). Шоу стартует в воскресенье, 20 июля, в 01:15 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому главный бой Холлоуэй — Порье III стоит ожидать около 07:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы