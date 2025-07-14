Франсиско Прадо — Николай Веретенников, 20 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Изначально может показаться, что положение обоих спортсменов в лиге плачевное. Но у Веретенникова чуть больше запас прочности, потому что оба боя в UFC он провел на коротком уведомлении. Перед следующим поединком казахстанец заявил, что долгожданный полноценный лагерь позволит ему изменить ситуацию.

Впрочем, букмекеры все равно считают Прадо фаворитом. Аргентинец гораздо моложе казахстанца и не уступает ему в универсальности. Нельзя сказать, что Прадо и Веретенников показывают топовый уровень в каком-либо компоненте, но в целом они довольно сбалансированы. При этом за счет габаритов у казахстанца может быть дополнительное преимущество в стойке. Зато аргентинец более агрессивен в партере, хотя с повышением уровня оппозиции в UFC у него сильно просела успешность тейкдаунов.

Резюмируя, ключи к победе есть у обоих, а уровень спортсменов кажется в целом сопоставимым. При желании можно даже сделать ставку в пользу номинального аутсайдера Веретенникова, чтобы зацепить высокие коэффициенты. Но мы остановимся на тайминге — ждем минимум риска от соперников и переход поединка как минимум за экватор.