Франсиско Прадо — Николай Веретенников, 20 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Казахстанец Николай Веретенников выступит в предварительном карде турнира UFC 318, где проведет поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг) с аргентинцем Франсиско Прадо. Оба спортсмена идут на сериях из двух поражений. Кто прервет череду неудач?
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Прадо
Веретенников
Аргентина
Страна
Казахстан
23
Возраст
35
15
Бои
18
12 (6 / 6 / 0)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
12 (9 / 1 / 2)
3 (0 / 0 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
6 (2 / 1 / 3)
178
Рост (см)
185,5
175
Размах рук (см)
188
96,5
Размах ног (см)
112
Обладатель черного пояса по тхэквондо и пурпурного — по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2019 года. Был южноамериканским чемпионом лиги Samurai Fight House в легком и полусреднем весе. В феврале 2023-го дебютировал в UFC, в сильнейшей лиге выиграл один раз и трижды уступил. На данный момент идет на серии из двух поражений. В последнем поединке в феврале уступил Джеку Мэттьюсу единогласным решением судей.
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Уроженец Украины, в раннем детстве с родителями перебрался в Казахстан. В профессиональных MMA дебютировал в 2012 году, активные выступления начал в 2016-м — после переезда в США. В 2021-м стал чемпионом Fury FC в полусреднем весе и получил приглашение в Претендентскую серию Дэйны Уайта, но проиграл в ней. Затем взял пояс UFL и вышел на серию из трех побед. В прошлом августе на коротком уведомлении дебютировал в UFC и уступил Дэнни Барлоу раздельным решением судей. В последнем поединке в феврале также бился на коротком уведомлении и проиграл Остину Вандерфорду техническим нокаутом во втором раунде.
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Изначально может показаться, что положение обоих спортсменов в лиге плачевное. Но у Веретенникова чуть больше запас прочности, потому что оба боя в UFC он провел на коротком уведомлении. Перед следующим поединком казахстанец заявил, что долгожданный полноценный лагерь позволит ему изменить ситуацию.
Впрочем, букмекеры все равно считают Прадо фаворитом. Аргентинец гораздо моложе казахстанца и не уступает ему в универсальности. Нельзя сказать, что Прадо и Веретенников показывают топовый уровень в каком-либо компоненте, но в целом они довольно сбалансированы. При этом за счет габаритов у казахстанца может быть дополнительное преимущество в стойке. Зато аргентинец более агрессивен в партере, хотя с повышением уровня оппозиции в UFC у него сильно просела успешность тейкдаунов.
Резюмируя, ключи к победе есть у обоих, а уровень спортсменов кажется в целом сопоставимым. При желании можно даже сделать ставку в пользу номинального аутсайдера Веретенникова, чтобы зацепить высокие коэффициенты. Но мы остановимся на тайминге — ждем минимум риска от соперников и переход поединка как минимум за экватор.
Турнир UFC 318 пройдет на арене «Smoothie King Center» в Нью-Орлеане (штат Луизиана, США). Шоу стартует в воскресенье, 20 июля, в 01:15 по московскому времени. Бой Прадо — Веретенников стоит ожидать около 03:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы