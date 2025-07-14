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13 июля 14:19ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Франсиско Прадо — Николай Веретенников, 20 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Казахстанец проиграл оба предыдущих поединка в лиге
Александр Бокулёв
Источник: bigmarcel24
Источник: bigmarcel24

Казахстанец Николай Веретенников выступит в предварительном карде турнира UFC 318, где проведет поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг) с аргентинцем Франсиско Прадо. Оба спортсмена идут на сериях из двух поражений. Кто прервет череду неудач?

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Статистика

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Прадо

 

Веретенников

Аргентина

Страна

Казахстан

23

Возраст

35

15

Бои

18

12 (6 / 6 / 0)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

12 (9 / 1 / 2)

3 (0 / 0 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

6 (2 / 1 / 3)

178

Рост (см)

185,5

175

Размах рук (см)

188

96,5

Размах ног (см)

112

Франсиско Прадо

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Обладатель черного пояса по тхэквондо и пурпурного — по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2019 года. Был южноамериканским чемпионом лиги Samurai Fight House в легком и полусреднем весе. В феврале 2023-го дебютировал в UFC, в сильнейшей лиге выиграл один раз и трижды уступил. На данный момент идет на серии из двух поражений. В последнем поединке в феврале уступил Джеку Мэттьюсу единогласным решением судей.

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Николай Веретенников

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Уроженец Украины, в раннем детстве с родителями перебрался в Казахстан. В профессиональных MMA дебютировал в 2012 году, активные выступления начал в 2016-м — после переезда в США. В 2021-м стал чемпионом Fury FC в полусреднем весе и получил приглашение в Претендентскую серию Дэйны Уайта, но проиграл в ней. Затем взял пояс UFL и вышел на серию из трех побед. В прошлом августе на коротком уведомлении дебютировал в UFC и уступил Дэнни Барлоу раздельным решением судей. В последнем поединке в феврале также бился на коротком уведомлении и проиграл Остину Вандерфорду техническим нокаутом во втором раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ПрадоПобеда ВеретенниковаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,662,282,061,72

Прогноз на бой

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Изначально может показаться, что положение обоих спортсменов в лиге плачевное. Но у Веретенникова чуть больше запас прочности, потому что оба боя в UFC он провел на коротком уведомлении. Перед следующим поединком казахстанец заявил, что долгожданный полноценный лагерь позволит ему изменить ситуацию.

Впрочем, букмекеры все равно считают Прадо фаворитом. Аргентинец гораздо моложе казахстанца и не уступает ему в универсальности. Нельзя сказать, что Прадо и Веретенников показывают топовый уровень в каком-либо компоненте, но в целом они довольно сбалансированы. При этом за счет габаритов у казахстанца может быть дополнительное преимущество в стойке. Зато аргентинец более агрессивен в партере, хотя с повышением уровня оппозиции в UFC у него сильно просела успешность тейкдаунов.

Резюмируя, ключи к победе есть у обоих, а уровень спортсменов кажется в целом сопоставимым. При желании можно даже сделать ставку в пользу номинального аутсайдера Веретенникова, чтобы зацепить высокие коэффициенты. Но мы остановимся на тайминге — ждем минимум риска от соперников и переход поединка как минимум за экватор.

Полный кард, где смотреть бой Прадо Веретенников

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Турнир UFC 318 пройдет на арене «Smoothie King Center» в Нью-Орлеане (штат Луизиана, США). Шоу стартует в воскресенье, 20 июля, в 01:15 по московскому времени. Бой Прадо Веретенников стоит ожидать около 03:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Кайлер Филлипс (США) — Винисиус Оливейра (Бразилия). Легчайший вес;
  • Марвин Веттори (Италия) — Брендан Аллен (США). Средний вес;
  • Франсиско Прадо (Аргентина) — Николай Веретенников (Казахстан). Полусредний вес;
  • Атеба Готье (Камерун) — Роберт Валентин (Швейцария). Средний вес;
  • Адам Фюгитт (США) — Ислам Дулатов (Германия). Полусредний вес;
  • Джим Крут (Австралия) — Марчин Прахнио (Польша). Полутяжелый вес;
  • Райан Спэнн (США) — Лукаш Бржеский (Польша). Тяжелый вес;
  • Брунно Ферейра (Бразилия) — Джексон Маквэй (США). Средний вес;
  • Карли Джудис (США) — Николь Кальяри (Бразилия). Женский наилегчайший вес.

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