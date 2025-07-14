Марвин Веттори — Брендан Аллен, 20 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Оба спортсмена оказались на непростом этапе карьеры. Им необходимо прерывать серии поражений, чтобы сохранить хотя бы теоретические шансы на возвращение в титульную гонку. Проигравший в свою очередь может окончательно выпасть из топ-10.

В таких обстоятельствах вряд ли стоит ожидать, что соперники будут идти на риск. Им не привыкать проходить долгую дистанцию, тем более что в предстоящем поединке не пять, а три раунда. Веттори потенциально сильнее в стойке за счет более четкой техники, у Аллена может быть преимущество в партере. Но в целом соперники выглядят примерно равными, вдобавок обоих сложно финишировать (итальянца, кажется, вообще невозможно).

Резюмируя, видим все основания заиграть ставку на полный бой. Коэффициенты появятся ближе к турниру и наверняка будут скромными, но выглядит пари надежным.