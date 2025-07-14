Марвин Веттори — Брендан Аллен, 20 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В предварительном карде турнира UFC 318 пройдет рейтинговый поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между итальянцем Марвином Веттори и американцем Бренданом Алленом. Кому удастся прервать серию поражений?
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Веттори
Аллен
Италия
Страна
США
31
Возраст
29
28
Бои
31
19 (2 / 9 / 8)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
24 (5 / 14 / 5)
8 (0 / 0 / 8)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
7 (2 / 1 / 4)
1
Ничьи
0
10
Место в рейтинге среднего дивизиона UFC
11
183
Рост (см)
188
188
Размах рук (см)
190,5
104
Размах ног (см)
106,5
В 13 лет начал заниматься кикбоксингом, на данный момент также владеет коричневым поясом по бразильскому джиу-джитсу. С 2012 года выступает в профессиональных смешанных единоборствах, имеет опыт боев в полусредней, средней и полутяжелой весовых категориях. В 2016-м дебютировал в UFC, через пять лет бился за пояс в среднем весе, но уступил Исраэлю Адесанье. Впоследствии в этом дивизионе одержал одну победу и трижды проиграл. На данный момент идет на серии из двух поражений. В последнем поединке в марте уступил Роману Долидзе единогласным решением судей.
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В 13-летнем возрасте начал заниматься бразильским джиу-джитсу, впоследствии получил черный пояс. Также тренировался в борьбе и боксе, а с 2015 года выступает в профессиональных MMA. Имеет опыт боев в полусредней, средней и полутяжелой весовых категориях. Становился чемпионом VF и LFA в среднем дивизионе, а в 2019-м через победу в Претендентской серии Дэйны Уайта попал в UFC. В сильнейшем промоушене мира одержал выиграл 12 боев и уступил в четырех. На данный момент идет на серии из двух поражений. В последнем поединке в феврале уступил Энтони Эрнандесу единогласным решением судей.
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Оба спортсмена оказались на непростом этапе карьеры. Им необходимо прерывать серии поражений, чтобы сохранить хотя бы теоретические шансы на возвращение в титульную гонку. Проигравший в свою очередь может окончательно выпасть из топ-10.
В таких обстоятельствах вряд ли стоит ожидать, что соперники будут идти на риск. Им не привыкать проходить долгую дистанцию, тем более что в предстоящем поединке не пять, а три раунда. Веттори потенциально сильнее в стойке за счет более четкой техники, у Аллена может быть преимущество в партере. Но в целом соперники выглядят примерно равными, вдобавок обоих сложно финишировать (итальянца, кажется, вообще невозможно).
Резюмируя, видим все основания заиграть ставку на полный бой. Коэффициенты появятся ближе к турниру и наверняка будут скромными, но выглядит пари надежным.
Турнир UFC 318 пройдет на арене «Smoothie King Center» в Нью-Орлеане (штат Луизиана, США). Шоу стартует в воскресенье, 20 июля, в 01:15 по московскому времени. Бой Веттори — Аллен стоит ожидать около 04:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы