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13 июля 11:20ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Марвин Веттори — Брендан Аллен, 20 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Битва за место в топ-10
Александр Бокулёв
Источник: UFC Europe
Источник: UFC Europe

В предварительном карде турнира UFC 318 пройдет рейтинговый поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между итальянцем Марвином Веттори и американцем Бренданом Алленом. Кому удастся прервать серию поражений?

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Статистика

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Веттори

 

Аллен

Италия

Страна

США

31

Возраст

29

28

Бои

31

19 (2 / 9 / 8)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

24 (5 / 14 / 5)

8 (0 / 0 / 8)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

7 (2 / 1 / 4)

1

Ничьи

0

10

Место в рейтинге среднего дивизиона UFC

11

183

Рост (см)

188

188

Размах рук (см)

190,5

104

Размах ног (см)

106,5

Марвин Веттори

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В 13 лет начал заниматься кикбоксингом, на данный момент также владеет коричневым поясом по бразильскому джиу-джитсу. С 2012 года выступает в профессиональных смешанных единоборствах, имеет опыт боев в полусредней, средней и полутяжелой весовых категориях. В 2016-м дебютировал в UFC, через пять лет бился за пояс в среднем весе, но уступил Исраэлю Адесанье. Впоследствии в этом дивизионе одержал одну победу и трижды проиграл. На данный момент идет на серии из двух поражений. В последнем поединке в марте уступил Роману Долидзе единогласным решением судей.

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Брендан Аллен

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В 13-летнем возрасте начал заниматься бразильским джиу-джитсу, впоследствии получил черный пояс. Также тренировался в борьбе и боксе, а с 2015 года выступает в профессиональных MMA. Имеет опыт боев в полусредней, средней и полутяжелой весовых категориях. Становился чемпионом VF и LFA в среднем дивизионе, а в 2019-м через победу в Претендентской серии Дэйны Уайта попал в UFC. В сильнейшем промоушене мира одержал выиграл 12 боев и уступил в четырех. На данный момент идет на серии из двух поражений. В последнем поединке в феврале уступил Энтони Эрнандесу единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ВетториПобеда АлленаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI3,201,374,301,20

Прогноз на бой

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Оба спортсмена оказались на непростом этапе карьеры. Им необходимо прерывать серии поражений, чтобы сохранить хотя бы теоретические шансы на возвращение в титульную гонку. Проигравший в свою очередь может окончательно выпасть из топ-10.

В таких обстоятельствах вряд ли стоит ожидать, что соперники будут идти на риск. Им не привыкать проходить долгую дистанцию, тем более что в предстоящем поединке не пять, а три раунда. Веттори потенциально сильнее в стойке за счет более четкой техники, у Аллена может быть преимущество в партере. Но в целом соперники выглядят примерно равными, вдобавок обоих сложно финишировать (итальянца, кажется, вообще невозможно).

Резюмируя, видим все основания заиграть ставку на полный бой. Коэффициенты появятся ближе к турниру и наверняка будут скромными, но выглядит пари надежным.

Полный кард, где смотреть бой Веттори Аллен

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Турнир UFC 318 пройдет на арене «Smoothie King Center» в Нью-Орлеане (штат Луизиана, США). Шоу стартует в воскресенье, 20 июля, в 01:15 по московскому времени. Бой Веттори Аллен стоит ожидать около 04:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Кайлер Филлипс (США) — Винисиус Оливейра (Бразилия). Легчайший вес;
  • Марвин Веттори (Италия) — Брендан Аллен (США). Средний вес;
  • Франсиско Прадо (Аргентина) — Николай Веретенников (Казахстан). Полусредний вес;
  • Атеба Готье (Камерун) — Роберт Валентин (Швейцария). Средний вес;
  • Адам Фюгитт (США) — Ислам Дулатов (Германия). Полусредний вес;
  • Джим Крут (Австралия) — Марчин Прахнио (Польша). Полутяжелый вес;
  • Райан Спэнн (США) — Лукаш Бржеский (Польша). Тяжелый вес;
  • Брунно Ферейра (Бразилия) — Джексон Маквэй (США). Средний вес;
  • Карли Джудис (США) — Николь Кальяри (Бразилия). Женский наилегчайший вес.

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