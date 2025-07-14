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13 июля 13:47ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Дэн Иге — Патрисио Фрейре, 20 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Вторая попытка «Питбуля» добыть дебютную победу в лиге
Александр Бокулёв
Источник: bigmarcel24
Источник: bigmarcel24

В основном карде турнира UFC 318 пройдет рейтинговый поединок в полулегком весе (до 65,8 кг) между американцем Дэном Иге и бразильцем Патрисио «Питбулем» Фрейре. Сумеет ли бывший чемпион Bellator закрыть поражение в дебютном бою в промоушене Дэйны Уайта?

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Статистика

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Иге

 

Фрейре

США

Страна

Бразилия

33

Возраст

38

28

Бои

44

19 (7 / 5 / 7)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

36 (12 / 12 / 12)

9 (0 / 0 / 9)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

8 (2 / 1 / 5)

12

Место в рейтинге полулегкого дивизиона UFC

170

Рост (см)

167,5

180,5

Размах рук (см)

170

96,5

Размах ног (см)

94

Дэн Иге

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Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу и коричневого — по дзюдо. В профессиональных MMA выступает с 2014 года, в UFC попал после победы в Претендентской серии Дэйны Уайта в 2017-м. В сильнейшем промоушене выиграл 11 боев и уступил в восьми. В последнем поединке в апреле нокаутировал Шона Вудсона в третьем раунде и прервал серию из двух поражений.

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Патрисио Фрейре

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Младший брат бывшего чемпиона Bellator в легком весе Патрики Фрейре. В десятилетнем возрасте начал заниматься бразильским джиу-джитсу, сейчас владеет черным поясом в этом виде спорта. В профессиональных MMA дебютировал в 2004 году, когда ему было 16 лет. После успешных выступлений в Бразилии в 2010-м перешел в Bellator. Уже через три года впервые бился за пояс (в полулегком весе), но уступил. В 2014-м стал чемпионом в этом дивизионе, дважды защитил титул, потом потерял, но вернул его в 2017-м.

В 2019 году победил Майкла Чендлера и завоевал пояс в легком весе, который освободил, ни разу не защитив. В 2021-м потерял титул в полулегком весе, но в реванше с Эйджеем Макки вернул его. В 2023-м дебютировал в легчайшей категории, однако уступил Серхио Петтису в чемпионском бою. В марте прошлого года защитил титул Bellator в полулегком весе, после чего покинул промоушен в статусе рекордсмена по числу боев (30), побед (24) и финишей (15). В последнем поединке в апреле дебютировал в UFC и уступил Яиру Родригесу единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ИгеПобеда ФрейреТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,582,453,301,31

Прогноз на бой

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Оба спортсмена в последнее время выступают не слишком стабильно. При этом они отличаются универсальностью и стойкостью, поэтому мы вправе ждать конкурентный и затяжной поединок. Соперникам не привыкать проходить дистанцию в три раунда, тем более что финишировать обоих крайне сложно. В частности, Иге вообще ни разу не проигрывал досрочно.

Что касается навыков, то у американца потенциально может быть преимущество в стойке за счет более качественного бокса и значительного превосходства в размахе рук. Зато Фрейре увереннее и вариативнее работает в партере. 

Учитывая вышесказанное, не ждем, что кто-то из спортсменов сумеет добыть победу досрочно. При желании можно заиграть выигрыш Фрейре ради высоких коэффициентов на номинального аутсайдера, но мы остановимся на ставке на полный бой. Маркет появится в линии букмекеров ближе к турниру.

Полный кард, где смотреть бой Иге Фрейре

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Турнир UFC 318 пройдет на арене «Smoothie King Center» в Нью-Орлеане (штат Луизиана, США). Шоу стартует в воскресенье, 20 июля, в 01:15 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому бой Иге Фрейре стоит ожидать около 05:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Кайлер Филлипс (США) — Винисиус Оливейра (Бразилия). Легчайший вес;
  • Марвин Веттори (Италия) — Брендан Аллен (США). Средний вес;
  • Франсиско Прадо (Аргентина) — Николай Веретенников (Казахстан). Полусредний вес;
  • Атеба Готье (Камерун) — Роберт Валентин (Швейцария). Средний вес;
  • Адам Фюгитт (США) — Ислам Дулатов (Германия). Полусредний вес;
  • Джим Крут (Австралия) — Марчин Прахнио (Польша). Полутяжелый вес;
  • Райан Спэнн (США) — Лукаш Бржеский (Польша). Тяжелый вес;
  • Брунно Ферейра (Бразилия) — Джексон Маквэй (США). Средний вес;
  • Карли Джудис (США) — Николь Кальяри (Бразилия). Женский наилегчайший вес.

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