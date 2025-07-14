Дэн Иге — Патрисио Фрейре, 20 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В основном карде турнира UFC 318 пройдет рейтинговый поединок в полулегком весе (до 65,8 кг) между американцем Дэном Иге и бразильцем Патрисио «Питбулем» Фрейре. Сумеет ли бывший чемпион Bellator закрыть поражение в дебютном бою в промоушене Дэйны Уайта?
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Иге
Фрейре
США
Страна
Бразилия
33
Возраст
38
28
Бои
44
19 (7 / 5 / 7)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
36 (12 / 12 / 12)
9 (0 / 0 / 9)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
8 (2 / 1 / 5)
12
Место в рейтинге полулегкого дивизиона UFC
—
170
Рост (см)
167,5
180,5
Размах рук (см)
170
96,5
Размах ног (см)
94
Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу и коричневого — по дзюдо. В профессиональных MMA выступает с 2014 года, в UFC попал после победы в Претендентской серии Дэйны Уайта в 2017-м. В сильнейшем промоушене выиграл 11 боев и уступил в восьми. В последнем поединке в апреле нокаутировал Шона Вудсона в третьем раунде и прервал серию из двух поражений.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
Младший брат бывшего чемпиона Bellator в легком весе Патрики Фрейре. В десятилетнем возрасте начал заниматься бразильским джиу-джитсу, сейчас владеет черным поясом в этом виде спорта. В профессиональных MMA дебютировал в 2004 году, когда ему было 16 лет. После успешных выступлений в Бразилии в 2010-м перешел в Bellator. Уже через три года впервые бился за пояс (в полулегком весе), но уступил. В 2014-м стал чемпионом в этом дивизионе, дважды защитил титул, потом потерял, но вернул его в 2017-м.
В 2019 году победил Майкла Чендлера и завоевал пояс в легком весе, который освободил, ни разу не защитив. В 2021-м потерял титул в полулегком весе, но в реванше с Эйджеем Макки вернул его. В 2023-м дебютировал в легчайшей категории, однако уступил Серхио Петтису в чемпионском бою. В марте прошлого года защитил титул Bellator в полулегком весе, после чего покинул промоушен в статусе рекордсмена по числу боев (30), побед (24) и финишей (15). В последнем поединке в апреле дебютировал в UFC и уступил Яиру Родригесу единогласным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Оба спортсмена в последнее время выступают не слишком стабильно. При этом они отличаются универсальностью и стойкостью, поэтому мы вправе ждать конкурентный и затяжной поединок. Соперникам не привыкать проходить дистанцию в три раунда, тем более что финишировать обоих крайне сложно. В частности, Иге вообще ни разу не проигрывал досрочно.
Что касается навыков, то у американца потенциально может быть преимущество в стойке за счет более качественного бокса и значительного превосходства в размахе рук. Зато Фрейре увереннее и вариативнее работает в партере.
Учитывая вышесказанное, не ждем, что кто-то из спортсменов сумеет добыть победу досрочно. При желании можно заиграть выигрыш Фрейре ради высоких коэффициентов на номинального аутсайдера, но мы остановимся на ставке на полный бой. Маркет появится в линии букмекеров ближе к турниру.
Турнир UFC 318 пройдет на арене «Smoothie King Center» в Нью-Орлеане (штат Луизиана, США). Шоу стартует в воскресенье, 20 июля, в 01:15 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому бой Иге — Фрейре стоит ожидать около 05:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы