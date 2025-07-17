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15 июля 19:49ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Кевин Холланд — Дэниел Родригес, 20 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Американская дуэль
Александр Бокулёв
Источник: Home of Fight
Источник: Home of Fight

В основном карде турнира UFC 318 состоится рейтинговый поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг) между американцами Кевином Холландом и Дэниелом Родригесом. Какую ставку выбрать на это противостояние?

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Статистика

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Холланд

 

Родригес

США

Страна

США

32

Возраст

38

42

Бои

24

28 (14 / 9 / 5)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

19 (9 / 4 / 6)

13 (2 / 4 / 7)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

5 (1 / 1 / 3)

1

Без результата

0

190,5

Рост (см)

185,5

205,5

Размах рук (см)

188

101,5

Размах ног (см)

104

Кевин Холланд

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Боевыми искусствами начал заниматься в 16-летнем возрасте. Обладатель черных поясов по бразильскому джиу-джитсу и кунг-фу (второй степени). С 2015 года выступает в профессиональных MMA, имеет опыт боев в полусредней и средней весовых категориях. Был чемпионом XKO в среднем дивизионе, а после победы в Претендентской серии Дэйны Уайта в 2018-м перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл 15 поединков и уступил в десяти при одном бое без результата. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в июне удушающим приемом во втором раунде одолел Висенте Люке.

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Дэниел Родригес

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В 20-летнем возрасте начал заниматься боксом, впоследствии освоил смешанные единоборства, получил пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2015 года. В 2019-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и стал чемпионом SMASH Global в полусреднем весе, после чего получил контракт с UFC. В сильнейшей лиге выиграл девять раз и уступил четырежды. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в мае нокаутировал Сантьяго Понзиниббио в третьем раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ХолландаПобеда РодригесаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,204,801,781,98

Прогноз на бой

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Холланд продолжает бить все рекорды по частоте выступлений. Это его четвертый бой в 2025 году, поэтому сомневаться в соревновательном тонусе американца не приходится. Родригес выступает реже, вдобавок он значительно старше. Складывается впечатление, что Дэниел уже добился своего потолка и заметного прогресса уже не добьется.

Актуальных навыков Родригесу должно хватить для того, чтобы конкурировать с Холландом в стойке. Однако в партере у Кевина потенциально больше вариантов. Он лучше в контроле, имеет широкий арсенал сабмишенов и любит принимать нестандартные решения.

Рискнем предположить, что Холланд в итоге и будет сильнее. Но коэффициенты на сам исход скромны, поэтому придется повысить ставку до досрочной победы.

Полный кард, где смотреть бой Холланд Родригес

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Турнир UFC 318 пройдет на арене «Smoothie King Center» в Нью-Орлеане (штат Луизиана, США). Шоу стартует в воскресенье, 20 июля, в 01:15 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому бой Холланд Родригес стоит ожидать около 06:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

Прелимы

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