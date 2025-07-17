Кевин Холланд — Дэниел Родригес, 20 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Холланд продолжает бить все рекорды по частоте выступлений. Это его четвертый бой в 2025 году, поэтому сомневаться в соревновательном тонусе американца не приходится. Родригес выступает реже, вдобавок он значительно старше. Складывается впечатление, что Дэниел уже добился своего потолка и заметного прогресса уже не добьется.

Актуальных навыков Родригесу должно хватить для того, чтобы конкурировать с Холландом в стойке. Однако в партере у Кевина потенциально больше вариантов. Он лучше в контроле, имеет широкий арсенал сабмишенов и любит принимать нестандартные решения.

Рискнем предположить, что Холланд в итоге и будет сильнее. Но коэффициенты на сам исход скромны, поэтому придется повысить ставку до досрочной победы.