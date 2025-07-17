Кевин Холланд — Дэниел Родригес, 20 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В основном карде турнира UFC 318 состоится рейтинговый поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг) между американцами Кевином Холландом и Дэниелом Родригесом. Какую ставку выбрать на это противостояние?
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Холланд
Родригес
США
Страна
США
32
Возраст
38
42
Бои
24
28 (14 / 9 / 5)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
19 (9 / 4 / 6)
13 (2 / 4 / 7)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
5 (1 / 1 / 3)
1
Без результата
0
190,5
Рост (см)
185,5
205,5
Размах рук (см)
188
101,5
Размах ног (см)
104
Боевыми искусствами начал заниматься в 16-летнем возрасте. Обладатель черных поясов по бразильскому джиу-джитсу и кунг-фу (второй степени). С 2015 года выступает в профессиональных MMA, имеет опыт боев в полусредней и средней весовых категориях. Был чемпионом XKO в среднем дивизионе, а после победы в Претендентской серии Дэйны Уайта в 2018-м перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл 15 поединков и уступил в десяти при одном бое без результата. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в июне удушающим приемом во втором раунде одолел Висенте Люке.
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В 20-летнем возрасте начал заниматься боксом, впоследствии освоил смешанные единоборства, получил пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2015 года. В 2019-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и стал чемпионом SMASH Global в полусреднем весе, после чего получил контракт с UFC. В сильнейшей лиге выиграл девять раз и уступил четырежды. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в мае нокаутировал Сантьяго Понзиниббио в третьем раунде.
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Холланд продолжает бить все рекорды по частоте выступлений. Это его четвертый бой в 2025 году, поэтому сомневаться в соревновательном тонусе американца не приходится. Родригес выступает реже, вдобавок он значительно старше. Складывается впечатление, что Дэниел уже добился своего потолка и заметного прогресса уже не добьется.
Актуальных навыков Родригесу должно хватить для того, чтобы конкурировать с Холландом в стойке. Однако в партере у Кевина потенциально больше вариантов. Он лучше в контроле, имеет широкий арсенал сабмишенов и любит принимать нестандартные решения.
Рискнем предположить, что Холланд в итоге и будет сильнее. Но коэффициенты на сам исход скромны, поэтому придется повысить ставку до досрочной победы.
Турнир UFC 318 пройдет на арене «Smoothie King Center» в Нью-Орлеане (штат Луизиана, США). Шоу стартует в воскресенье, 20 июля, в 01:15 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому бой Холланд — Родригес стоит ожидать около 06:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы