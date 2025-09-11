Келвин Гастелум — Дастин Штольцфус, 14 сентября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В основном карде ближайшего турнира UFC пройдет поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между американцами Келвином Гастелумом и Дастином Штольцфусом. Кто сумеет вернуться на победную тропу?
Гастелум
Штольцфус
США
Страна
США
33
Возраст
33
30
Бои
23
19 (6 / 5 / 8 / 0)
Победы (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)
16 (3 / 6 / 6 / 1)
10 (0 / 3 / 7)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
7 (2 / 2 / 3)
1
Без результата
0
175
Рост (см)
183
181,5
Размах рук (см)
190,5
100,5
Размах ног (см)
110,5
Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных MMA выступает с 2010 года. В 2013-м выиграл шоу The Ultimate Fighter и получил контракт с UFC. Главного достижения добился в 2019-м, подравшись за временный пояс в среднем весе, но уступив Исраэлю Адесанье. Всего в промоушене одержал 12 побед при десяти поражениях и одном поединке без результата. В последнем бою в июне уступил Джо Пайферу единогласным решением судей.
Владеет пурпурным поясом по бразильскому джиу-джитсу, черным — по лута-ливре и красным — по тансудо. В профессиональных ММА выступает с 2014 года. Был чемпионом WLMMA в среднем весе. В 2020 году победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. Проиграл первые три боя в промоушене. Всего в сильнейшей лиге одержал три победы при шести поражениях. В последнем поединке в мае уступил Нурсултону Рузибоеву единогласным решением судей.
Гастелуму всё тяжелее даются победы в UFC, но соперников уровня Штольцфусу он по-прежнему способен проходить. Дастин, похоже, упёрся в свой потолок в промоушене. Для UFC его уровень — ниже среднего, и не видно, за счет чего уже относительно возрастной спортсмен может прогрессировать в дальнейшем.
Полагаем, опыта и навыков Гастелуму должно хватить для того, чтобы пройти Штольцфуса. Вряд ли мы увидим досрочную развязку, так как спортсмены не привыкли форсировать события. Да и их нынешнее положение в промоушене, скорее, снижает вероятность риска. Ждем победу Гастелума и переход боя за экватор.
Турнир UFC Fight Night 259 пройдет на арене «Frost Bank Center» в Сан-Антонио (штат Техас, США). Шоу стартует в субботу, 13 сентября, в 22:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 01:00 мск (14 сентября), поэтому бой Гастелум — Штольцфус стоит ожидать около 01:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» начнет прямой эфир в 01:00 мск (14 сентября).
Основной кард
Прелимы