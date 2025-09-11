Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



10 сентября 15:29ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Келвин Гастелум — Дастин Штольцфус, 14 сентября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

В последних поединках оба проиграли
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC

В основном карде ближайшего турнира UFC пройдет поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между американцами Келвином Гастелумом и Дастином Штольцфусом. Кто сумеет вернуться на победную тропу?

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Статистика

Свернуть

Гастелум

 

Штольцфус

США

Страна

США

33

Возраст

33

30

Бои

23

19 (6 / 5 / 8 / 0)

Победы (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)

16 (3 / 6 / 6 / 1)

10 (0 / 3 / 7)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

7 (2 / 2 / 3)

1

Без результата

0

175

Рост (см)

183

181,5

Размах рук (см)

190,5

100,5

Размах ног (см)

110,5

Келвин Гастелум

Свернуть

Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных MMA выступает с 2010 года. В 2013-м выиграл шоу The Ultimate Fighter и получил контракт с UFC. Главного достижения добился в 2019-м, подравшись за временный пояс в среднем весе, но уступив Исраэлю Адесанье. Всего в промоушене одержал 12 побед при десяти поражениях и одном поединке без результата. В последнем бою в июне уступил Джо Пайферу единогласным решением судей.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Дастин Штольцфус

Свернуть

Владеет пурпурным поясом по бразильскому джиу-джитсу, черным — по лута-ливре и красным — по тансудо. В профессиональных ММА выступает с 2014 года. Был чемпионом WLMMA в среднем весе. В 2020 году победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. Проиграл первые три боя в промоушене. Всего в сильнейшей лиге одержал три победы при шести поражениях. В последнем поединке в мае уступил Нурсултону Рузибоеву единогласным решением судей.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ГастелумаПобеда ШтольцфусаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,373,202,651,45

Прогноз на бой

Свернуть

Гастелуму всё тяжелее даются победы в UFC, но соперников уровня Штольцфусу он по-прежнему способен проходить. Дастин, похоже, упёрся в свой потолок в промоушене. Для UFC его уровень — ниже среднего, и не видно, за счет чего уже относительно возрастной спортсмен может прогрессировать в дальнейшем.

Полагаем, опыта и навыков Гастелуму должно хватить для того, чтобы пройти Штольцфуса. Вряд ли мы увидим досрочную развязку, так как спортсмены не привыкли форсировать события. Да и их нынешнее положение в промоушене, скорее, снижает вероятность риска. Ждем победу Гастелума и переход боя за экватор.

Полный кард, где смотреть бой Гастелум Штольцфус

Свернуть

Турнир UFC Fight Night 259 пройдет на арене «Frost Bank Center» в Сан-Антонио (штат Техас, США). Шоу стартует в субботу, 13 сентября, в 22:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 01:00 мск (14 сентября), поэтому бой Гастелум Штольцфус стоит ожидать около 01:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» начнет прямой эфир в 01:00 мск (14 сентября).

Основной кард

Прелимы

  • Александр Эрнандес (США) — Диего Феррейра (Бразилия). Легкий вес;
  • Хосе Даниэль Медина (Боливия) — Душко Тодорович (Сербия). Средний вес;
  • Клаудио Пуэльес (Перу) — Йоахим Силва (Бразилия). Легкий вес;
  • Татьяна Суарес (США) — Аманда Лемос (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Хесус Агилар (Мексика) — Луис Гуруле (США). Наилегчайший вес;
  • Закари Рис (США) — Седрикес Думас (США). Средний вес;
  • Алессандро Коста (Бразилия) — Олдэн Кория (США). Наилегчайший вес;
  • Монтсеррат Рэндон (Мексика) — Элис Перейра (Бразилия). Женский легчайший вес;
  • Родриго Сезинандо (Бразилия) — Даниил Донченко (Украина). Полусредний вес. Финал The Ultimate Fighter.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer111 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer142 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer476 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer111 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer111 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer97 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer111 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer476 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer111 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer111 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer111 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё