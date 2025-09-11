Келвин Гастелум — Дастин Штольцфус, 14 сентября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Гастелуму всё тяжелее даются победы в UFC, но соперников уровня Штольцфусу он по-прежнему способен проходить. Дастин, похоже, упёрся в свой потолок в промоушене. Для UFC его уровень — ниже среднего, и не видно, за счет чего уже относительно возрастной спортсмен может прогрессировать в дальнейшем.

Полагаем, опыта и навыков Гастелуму должно хватить для того, чтобы пройти Штольцфуса. Вряд ли мы увидим досрочную развязку, так как спортсмены не привыкли форсировать события. Да и их нынешнее положение в промоушене, скорее, снижает вероятность риска. Ждем победу Гастелума и переход боя за экватор.