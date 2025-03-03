Кинг Грин — Маурисио Руффи, 9 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Основной кард турнира UFC 313 откроет поединок в легком весе (до 70,3 кг) между американцем Кингом Грином и бразильцем Маурисио Руффи. Сумеет ли представитель США остановить победную поступь соперника?
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Грин
Руффи
США
Страна
Бразилия
38
Возраст
28
50
Бои
12
32 (11 / 9 / 12)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
11 (10 / 0 / 1)
16 (5 / 3 / 8)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (1 / 0 / 0)
1
Ничьи
0
1
Без результата
0
178
Рост (см)
180,5
180,5
Размах рук (см)
190,5
101,5
Размах ног (см)
104
Урожденный Бобби Грин, в прошлом году сменил имя. В школе начал заниматься борьбой, затем перешел в смешанные единоборства, получил пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2008 года, имеет опыт боев в легкой и полусредней весовых категориях. В 2011-м завоевал пояс KOTC в легком дивизионе, после чего транзитом через Strikeforce перешел в UFC, где дебютировал в 2013-м. Под эгидой ведущего промоушена одержал 13 побед при 11 поражениях, одной ничьей и одном поединке без результата. В последнем поединке в июле удушающим приемом в первом раунде уступил Пэдди Пимблетту.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
В профессиональных ММА выступает с 2016 года. Был чемпионом лиг MFC и Centurion FC. В 2023-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC, где выиграл оба боя. Всего идет на серии из шести побед. В последнем поединке в ноябре одолел Джеймса Ллонтопа единогласным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Классическая проверка именитым ветераном для яркого проспекта. Потенциальная победа над Грином будет для Руффи очень статусной и наверняка даст ему шанс войти в топ-15. Вдобавок предстоящий бой с высокой вероятностью получится зрелищным. Неслучайно 11 из 12 поединков бразильца завершились нокаутами, причем до подсчета очков он впервые добрался в своем последнем противостоянии.
Что касается Грина, то он, как и Руффи, предпочитает работу в стойке. За счет опыта американец может сдержать стартовый натиск оппонента, но в целом бразилец заметно быстрее и опаснее. Вдобавок челюсть ветерана гораздо сильнее пробита, поэтому и нокаутировать его проще. Предположим, что в итоге довольно открытое противостояние в стойке приведет нас к досрочному финалу.
Турнир UFC 313 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 9 марта, в 02:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 06:00 мск, его откроет именно бой Грин — Руффи.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.
Партнерский проект