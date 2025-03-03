Кинг Грин — Маурисио Руффи, 9 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Классическая проверка именитым ветераном для яркого проспекта. Потенциальная победа над Грином будет для Руффи очень статусной и наверняка даст ему шанс войти в топ-15. Вдобавок предстоящий бой с высокой вероятностью получится зрелищным. Неслучайно 11 из 12 поединков бразильца завершились нокаутами, причем до подсчета очков он впервые добрался в своем последнем противостоянии.

Что касается Грина, то он, как и Руффи, предпочитает работу в стойке. За счет опыта американец может сдержать стартовый натиск оппонента, но в целом бразилец заметно быстрее и опаснее. Вдобавок челюсть ветерана гораздо сильнее пробита, поэтому и нокаутировать его проще. Предположим, что в итоге довольно открытое противостояние в стойке приведет нас к досрочному финалу.