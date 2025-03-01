Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев, 9 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Соглавным событием турнира UFC 313 должен был стать поединок американца Джастина Гэтжи и новозеландца Дэна Хукера. Однако последний выбыл из-за травмы, и его заменил азербайджанец Рафаэль Физиев. Чем обернется это рейтинговое противостояние в легком весе (до 70,3 кг)?
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Гэтжи
Физиев
США
Страна
Азербайджан
36
Возраст
31
30
Бои
15
25 (20 / 1 / 4)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
12 (8 / 1 / 3)
5 (3 / 2 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (2 / 0 / 1)
3
Место в рейтинге легкого дивизиона UFC
11
180,5
Рост (см)
173
178
Размах рук (см)
181,5
101,5
Размах ног (см)
101,5
С четырех лет занимался борьбой, добился в этом спорте больших успехов на студенческом уровне. С 2011 года выступает в профессиональных MMA, в 2014-м стал первым чемпионом WSOF в легком весе. Защитив титул пять раз, в 2017-м выиграл шоу The Ultimate Fighter и перешел в UFC. Проиграл Эдди Альваресу и Дастину Порье, но затем одержал четыре подряд победы, в бою с Тони Фергюсоном завоевав временный пояс в легком весе.
В объединительном поединке уступил Хабибу Нурмагомедову, который после этого завершил карьеру. Затем одолел Майкла Чендлера, но проиграл в новом титульном бою Чарльзу Оливейре. После этого победил Физиева и Порье и завоевал пояс BMF. В последнем поединке в апреле уступил титул, проиграв нокаутом в пятом раунде Максу Холлоуэю.
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Уроженец Казахстана, ранее представлял Кыргызстан, а теперь выступает под флагом Азербайджана. В 11-летнем возрасте начал заниматься тайским боксом, позднее освоил боевое самбо, бокс, борьбу и бразильское джиу-джитсу (синий пояс). В профессиональных MMA выступает с 2015 года, в UFC — с 2019-го. Дебютировал в сильнейшем промоушене мира с поражения, однако затем одержал шесть побед подряд. Серия прервалась после проигрыша Гэтжи. В последнем поединке в сентябре 2023 года уступил Матеушу Гамроту из-за травмы колена во втором раунде.
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Первый поединок спортсменов прошел в марте 2023 года, получился очень конкурентным и завершился победой Гэтжи решением большинства судей. После этого американец провел два громких боя за титул BMF, а вот азербайджанец получил тяжелую травму в противостоянии с Гамротом и надолго выбыл. Теперь Физиев возвращается после простоя в полтора года, на коротком уведомлении и против топового соперника — на бумаге запредельный риск.
И если рвение азербайджанца вызывает уважение, а его боевой характер давно известен, то реальные кондиции вызывают вопросы. А для поединка с Гэтжи нужна форма, близкая к идеальной. Американец по-прежнему максимально опасен в стойке, у него высочайший нокаутирующий потенциал.
Гэтжи старается биться более рационально и тактически гибко по сравнению с самим собой прошлых лет. При этом он всё равно регулярно устраивает рубку. Однако первый поединок с американцем наверняка показал Физиеву, что лучше не рисковать и избегать этих знаменитых разменов. Козыри азербайджанца — работа на дистанции и богатейший технический арсенал. Ему вполне по силам выстроить такую стратегию, которая позволит стабильно набирать очки. Опять же — хватило бы функциональной подготовки.
Таким образом, предстоящий поединок точно может получиться не менее конкурентным, чем бой двухлетней давности. Без грубых ошибок или форс-мажоров до досрочной развязки вряд ли дойдет. Скорее, нас вновь ждет элитная разборка в стойке и близкое судейское решение.
Турнир UFC 313 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 9 марта, в 02:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 06:00 мск, поэтому соглавный бой Гэтжи — Физиев стоит ожидать около 07:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.
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