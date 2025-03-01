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1 марта 11:45ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев, 9 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Внезапный реванш
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Соглавным событием турнира UFC 313 должен был стать поединок американца Джастина Гэтжи и новозеландца Дэна Хукера. Однако последний выбыл из-за травмы, и его заменил азербайджанец Рафаэль Физиев. Чем обернется это рейтинговое противостояние в легком весе (до 70,3 кг)?

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Статистика

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Гэтжи

 

Физиев

США

Страна

Азербайджан

36

Возраст

31

30

Бои

15

25 (20 / 1 / 4)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

12 (8 / 1 / 3)

5 (3 / 2 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (2 / 0 / 1)

3

Место в рейтинге легкого дивизиона UFC

11

180,5

Рост (см)

173

178

Размах рук (см)

181,5

101,5

Размах ног (см)

101,5

Джастин Гэтжи

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С четырех лет занимался борьбой, добился в этом спорте больших успехов на студенческом уровне. С 2011 года выступает в профессиональных MMA, в 2014-м стал первым чемпионом WSOF в легком весе. Защитив титул пять раз, в 2017-м выиграл шоу The Ultimate Fighter и перешел в UFC. Проиграл Эдди Альваресу и Дастину Порье, но затем одержал четыре подряд победы, в бою с Тони Фергюсоном завоевав временный пояс в легком весе. 

В объединительном поединке уступил Хабибу Нурмагомедову, который после этого завершил карьеру. Затем одолел Майкла Чендлера, но проиграл в новом титульном бою Чарльзу Оливейре. После этого победил Физиева и Порье и завоевал пояс BMF. В последнем поединке в апреле уступил титул, проиграв нокаутом в пятом раунде Максу Холлоуэю. 

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Рафаэль Физиев

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Уроженец Казахстана, ранее представлял Кыргызстан, а теперь выступает под флагом Азербайджана. В 11-летнем возрасте начал заниматься тайским боксом, позднее освоил боевое самбо, бокс, борьбу и бразильское джиу-джитсу (синий пояс). В профессиональных MMA выступает с 2015 года, в UFC — с 2019-го. Дебютировал в сильнейшем промоушене мира с поражения, однако затем одержал шесть побед подряд. Серия прервалась после проигрыша Гэтжи. В последнем поединке в сентябре 2023 года уступил Матеушу Гамроту из-за травмы колена во втором раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ГэтжиПобеда ФизиеваТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,871,972,351,56

Прогноз на бой

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Первый поединок спортсменов прошел в марте 2023 года, получился очень конкурентным и завершился победой Гэтжи решением большинства судей. После этого американец провел два громких боя за титул BMF, а вот азербайджанец получил тяжелую травму в противостоянии с Гамротом и надолго выбыл. Теперь Физиев возвращается после простоя в полтора года, на коротком уведомлении и против топового соперника — на бумаге запредельный риск.

И если рвение азербайджанца вызывает уважение, а его боевой характер давно известен, то реальные кондиции вызывают вопросы. А для поединка с Гэтжи нужна форма, близкая к идеальной. Американец по-прежнему максимально опасен в стойке, у него высочайший нокаутирующий потенциал. 

Гэтжи старается биться более рационально и тактически гибко по сравнению с самим собой прошлых лет. При этом он всё равно регулярно устраивает рубку. Однако первый поединок с американцем наверняка показал Физиеву, что лучше не рисковать и избегать этих знаменитых разменов. Козыри азербайджанца — работа на дистанции и богатейший технический арсенал. Ему вполне по силам выстроить такую стратегию, которая позволит стабильно набирать очки. Опять же — хватило бы функциональной подготовки.

Таким образом, предстоящий поединок точно может получиться не менее конкурентным, чем бой двухлетней давности. Без грубых ошибок или форс-мажоров до досрочной развязки вряд ли дойдет. Скорее, нас вновь ждет элитная разборка в стойке и близкое судейское решение.

Полный кард, где смотреть бой Гэтжи Физиев II

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Турнир UFC 313 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 9 марта, в 02:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 06:00 мск, поэтому соглавный бой Гэтжи Физиев стоит ожидать около 07:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Кёртис Блейдс (США) — Ризван Куниев (Россия). Тяжелый вес;
  • Джошуа Ван (Мьянма) — Рей Цуруя (Япония). Налегчайший вес;
  • Брунно Ферейра (Бразилия) — Армен Петросян (Армения). Средний вес;
  • Алекс Мороно (США) — Карлос Леал (Бразилия). Полусредний вес;
  • Майрон Сантос (Бразилия) — Фрэнсис Маршалл (США). Полулегкий вес;
  • Джорден Сантос (Бразилия) — Оззи Диас (США). Средний вес.
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