Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев, 9 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Первый поединок спортсменов прошел в марте 2023 года, получился очень конкурентным и завершился победой Гэтжи решением большинства судей. После этого американец провел два громких боя за титул BMF, а вот азербайджанец получил тяжелую травму в противостоянии с Гамротом и надолго выбыл. Теперь Физиев возвращается после простоя в полтора года, на коротком уведомлении и против топового соперника — на бумаге запредельный риск.

И если рвение азербайджанца вызывает уважение, а его боевой характер давно известен, то реальные кондиции вызывают вопросы. А для поединка с Гэтжи нужна форма, близкая к идеальной. Американец по-прежнему максимально опасен в стойке, у него высочайший нокаутирующий потенциал.

Гэтжи старается биться более рационально и тактически гибко по сравнению с самим собой прошлых лет. При этом он всё равно регулярно устраивает рубку. Однако первый поединок с американцем наверняка показал Физиеву, что лучше не рисковать и избегать этих знаменитых разменов. Козыри азербайджанца — работа на дистанции и богатейший технический арсенал. Ему вполне по силам выстроить такую стратегию, которая позволит стабильно набирать очки. Опять же — хватило бы функциональной подготовки.

Таким образом, предстоящий поединок точно может получиться не менее конкурентным, чем бой двухлетней давности. Без грубых ошибок или форс-мажоров до досрочной развязки вряд ли дойдет. Скорее, нас вновь ждет элитная разборка в стойке и близкое судейское решение.