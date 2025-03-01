Алекс Перейра — Магомед Анкалаев, 9 марта: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

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В ночь на воскресенье, 9 марта, по московскому времени, россиянин Магомед Анкалаев получит второй шанс стать чемпионом UFC в полутяжелом весе (до 93 кг). На этот раз его соперником будет бразилец Алекс Перейра. Чем завершится один из самых интригующих поединков года?
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Перейра
Анкалаев
Бразилия
Страна
Россия
37
Возраст
32
14
Бои
22
12 (10 / 0 / 2)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
19 (10 / 0 / 9)
2 (1 / 1 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (0 / 1 / 0)
0
Ничьи
1
0
Без результата
1
Чемпион
Место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC
1
193
Рост (см)
190,5
200,5
Размах рук (см)
190,5
112
Размах ног (см)
117
Мировая звезда кикбоксинга, в этом виде спорта он был чемпионом статусного промоушена Glory в средней и полутяжелой категориях. С 2015 по 2016 год провел три боя в MMA, выиграв два из них. Вернулся в смешанные единоборства в 2020-м и вскоре подписал контракт с UFC. В сильнейшей лиге мира Перейра выиграл три боя, после чего получил титульный шанс. В ноябре 2022 года в чемпионском поединке он нокаутировал Исраэля Адесанью в пятом раунде и завоевал пояс. В реванше в апреле 2023-го бразилец проиграл нокаутом и потерял титул.
В прошлом июле Перейра дебютировал в полутяжелом весе в рамках MMA, победил Яна Блаховича раздельным решением судей. В ноябре нокаутировал Иржи Прохазку во втором раунде и выиграл вакантный пояс UFC в полутяжелом дивизионе. Трижды защитил титул. В последнем поединке в октябре нокаутировал Халила Раунтри-младшего в четвертом раунде. На данный момент занимает третье место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории, уступая только Исламу Махачеву и Джону Джонсу.
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Уроженец Махачкалы, по национальности аварец. В студенческие годы начал заниматься греко-римской борьбой и боевым самбо, позднее перешел в смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2014 года. В 2016-м завоевал пояс WFCA в полутяжелом весе и после одной успешной защиты перешел в UFC. Проиграл дебютный бой в сильнейшем промоушене, но затем вышел на серию из девяти побед и получил титульный шанс. В декабре 2022 года Анкалаев бился за вакантный пояс в полутяжелом весе с Яном Блаховичем, однако была зафиксирована ничья решением большинства судей. На данный момент россиянин идет на серии из двух побед. В последнем поединке в октябре он одолел Александра Ракича единогласным решением судей.
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Непривычно видеть Перейру в роли андердога, но неслучайно Анкалаева регулярно называют самым неудобным соперником для него. Прежде всего, это связано с борьбой. Бразилец — ярко выраженный ударник, один из лучших в современных ММА в данном компоненте. Но в партере он относительно уязвим, что доказал, например, Ян Блахович.
Вероятно, главные шансы Анкалаева кроются именно в борьбе. Если он сумеет перевести поединок в партер, то вполне может как минимум заработать очки за счет контроля. Сабмишены — далеко не самая сильная сторона россиянина, но вот граунд-энд-паунд тоже будет опцией для победы.
Впрочем, сам Анкалаев заявлял, что готов и намерен биться исключительно в стойке. Если подобный элемент раскрутки воплотится в реальность, ставка на россиянина будет более рискованной. Да, у претендента универсальные ударные навыки. Да, он умеет как проводить агрессивные взрывные атаки, так и держать дистанцию, работать спокойно и рационально. Но уж слишком хорош Перейра в стойке, к тому же он прогрессирует и становится гораздо более гибким тактически.
Резюмируя, отметим, что в этом поединке слишком много «если». Ещё одно из них, кстати, касается функциональной подготовки, так как финальная неделя перед боем проходит для Анкалаева в условиях Рамадана. А выносливость спортсменам, полагаем, очень пригодится. Вот и ставку выбираем не на исход, а на продолжительность.
Потенциальных козырей и ответных контраргументов друг для друга у соперников хватает. Наверняка в первой половине мы увидим обмен инициативой и локальными успехами, а вот досрочной развязки не дождемся. Но финиш может случиться в поздних раундах, когда та самая выносливость выйдет на передний план. В общем, ждем, что бой перевалит за экватор по продолжительности.
Турнир UFC 313 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 9 марта, в 02:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 06:00 мск, поэтому главный бой Перейра — Анкалаев стоит ожидать около 08:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.
Партнерский проект