Алекс Перейра — Магомед Анкалаев, 9 марта: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Непривычно видеть Перейру в роли андердога, но неслучайно Анкалаева регулярно называют самым неудобным соперником для него. Прежде всего, это связано с борьбой. Бразилец — ярко выраженный ударник, один из лучших в современных ММА в данном компоненте. Но в партере он относительно уязвим, что доказал, например, Ян Блахович.

Вероятно, главные шансы Анкалаева кроются именно в борьбе. Если он сумеет перевести поединок в партер, то вполне может как минимум заработать очки за счет контроля. Сабмишены — далеко не самая сильная сторона россиянина, но вот граунд-энд-паунд тоже будет опцией для победы.

Впрочем, сам Анкалаев заявлял, что готов и намерен биться исключительно в стойке. Если подобный элемент раскрутки воплотится в реальность, ставка на россиянина будет более рискованной. Да, у претендента универсальные ударные навыки. Да, он умеет как проводить агрессивные взрывные атаки, так и держать дистанцию, работать спокойно и рационально. Но уж слишком хорош Перейра в стойке, к тому же он прогрессирует и становится гораздо более гибким тактически.

Резюмируя, отметим, что в этом поединке слишком много «если». Ещё одно из них, кстати, касается функциональной подготовки, так как финальная неделя перед боем проходит для Анкалаева в условиях Рамадана. А выносливость спортсменам, полагаем, очень пригодится. Вот и ставку выбираем не на исход, а на продолжительность.

Потенциальных козырей и ответных контраргументов друг для друга у соперников хватает. Наверняка в первой половине мы увидим обмен инициативой и локальными успехами, а вот досрочной развязки не дождемся. Но финиш может случиться в поздних раундах, когда та самая выносливость выйдет на передний план. В общем, ждем, что бой перевалит за экватор по продолжительности.