Кертис Блейдс — Ризван Куниев, 9 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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На турнире UFC 313 под эгидой промоушена дебютирует россиянин Ризван Куниев. Изначально его бой с американцем Кёртисом Блейдсом был запланирован на более раннее шоу, но его перенесли. Сумеет ли Куниев победить именитого соперника и ворваться в топ-15 тяжелого дивизиона (до 120,2 кг)?
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Блейдс
Куниев
США
Страна
Россия
34
Возраст
32
24
Бои
16
18 (13 / 0 / 5)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
12 (6 / 3 / 3)
5 (5 / 0 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (0 / 0 / 2)
0
Ничьи
1
1
Без результата
1
5
Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC
—
193
Рост (см)
193
203
Размах рук (см)
193
117
Размах ног (см)
104
Базовый борец, начавший профессиональный путь в MMA в 2014 году. После пяти побед подряд непобежденным пришел в UFC, где дебютировал в 2016-м. Первым же соперником Блейдса стал Фрэнсис Нганну, который одолел американца. В дальнейшем Кертис одержал в UFC 13 побед при четырех поражениях и одном поединке без результата. В последнем бою в июле за минуту уступил Тому Аспинэллу нокаутом и не смог выиграть временный пояс.
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Многократный чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам, а также ушу-саньда. В профессиональных ММА выступает с 2011 года. В 2020-м стал чемпионом Eagle FC и защитил пояс дважды. Также победил в Претендентской серии Дэйны Уайта, но не перешел в UFC. В 2023-м дебютировал в PFL с победы над Ренаном Ферейрой, но провалил допинг-тест, из-за чего получил дисквалификацию, а результат боя был отменен. В последнем поединке в августе вновь выступил в Претендентской серии Дэйны Уайта и нокаутировал Уго Кунью в первом раунде.
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При всем уважении к Куниеву главными причинами столь статусного дебюта стоит считать не его послужной список, а кризис тяжелого дивизиона UFC и хороший менеджмент бойца. В спортивном смысле россиянин на бумаге пока не выглядит очевидным соперником для опытного Блейдса. Впрочем, в руках самого Куниева шанс доказать, что в нем сомневаются зря, а сам он уже достоин места в топ-5.
Вероятно, дебютант промоушена попробует навязать сопернику агрессивный стиль и врываться на ближнюю дистанцию, чтобы наносить урон, а также искать возможность для тейкдаунов. И в последнем пункте важный нюанс, ведь Куниев вряд ли из тех бойцов, которые боятся борьбы с Блейдсом.
Американец приучил, что может уничтожать большинство оппонентов в партере с помощью граунд-энд-паунд, но в этот раз данная опция может не сработать. В стойке же Блейдс насколько опасен, настолько и открыт к редким, но грубым ошибкам в обороне.
Таким образом, Куниев подходит к данному поединку по-настоящему «темной лошадкой». Теоретически его навыков может хватить для победы над Блейдсом. Однако даже при высоких коэффициентах не будем делать такую ставку, ведь американец слишком превосходит соперника в опыте. Иногда Блейдс выглядит вяло и долго раскачивается в боях, но речи о закате карьеры и системном спаде точно не идет.
Полагаем, что американец вполне способен отработать на максимум, а это чревато досрочным поражением Куниева. Но если Блейдс всё-таки провалится, то сам россиянин может развить успех и финишировать соперника. Согласимся с теми, кто считает, что именно у этого поединка в карде наибольшие шансы на досрочную развязку.
Турнир UFC 313 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 9 марта, в 02:30 по московскому времени. Бой Блейдс — Куниев стоит ожидать около 05:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.
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