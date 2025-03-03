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3 марта 15:59ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Брунно Феррейра — Армен Петросян, 9 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Армянину нужно закрывать поражение от Шары Буллета
Александр Бокулёв
Источник: UFC Brasil
Источник: UFC Brasil

В предварительном карде турнира UFC 313 в октагон вернется армянин Армен Петросян. Сумеет ли он закрыть поражение от Шары Буллета и победить бразильца Брунно Феррейру в рамках среднего веса (до 83,9 кг)?

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Статистика

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Феррейра

 

Петросян

Бразилия

Страна

Армения

32

Возраст

34

14

Бои

13

12 (9 / 3 / 0)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

9 (6 / 0 / 3)

2 (1 / 1 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

4 (2 / 1 / 1)

178

Рост (см)

190,5

183

Размах рук (см)

180,5

99

Размах ног (см)

106,5

Брунно Феррейра

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Обладатель черных поясов по дзюдо и бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2019 года. В 2022-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене мира одержал три победы при двух поражениях. В последнем поединке в октябре удушающим приемом в третьем раунде уступил Абусупьяну Магомедову.

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Армен Петросян

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Российский боец смешанного стиля армянского происхождения. В профессиональных MMA выступает с 2018 года. В 2020-м завоевал чемпионский пояс Fight Nights Global в полутяжелом весе, один раз защитил его, после чего потерял. В 2021 году победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл три боя и в стольких же уступил. Идет на серии из двух поражений. В последнем поединке в октябре уступил нокаутом во втором раунде Шарабутдину Магомедову, известному как Шара Буллет.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ФеррейрыПобеда ПетросянаТМ (2,5)ТБ (2,5)
WINLINE2,331,501,662,05

Прогноз на бой

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Матчмейкеры явно ждут от этого поединка яркого финиша. Дело в том, что все профессиональные бои Феррейры завершились досрочно, у Петросяна таких девять из 13. Оба предпочитают работать в стойке, поэтому вероятность нокаута действительно велика.

При этом букмекеры явно верят в Петросяна, и это не самый очевидный момент. Россиянин действует в стойке более технично, вариативно и методично, но Феррейра умеет не только проводить разящие взрывные атаки, но и вырубать с одного удара. Кроме того, бразилец, несмотря на любовь к разменам, имеет хорошую джитсерскую базу и может качественно бороться. Про армянина такого нельзя сказать — его навыки на нижнем этаже совсем скромны по меркам UFC.

Вот и получается, что есть хороший повод заиграть победу номинального андердога с высокими коэффициентами. Но всё-таки поединок потенциально слишком конкурентный, чтобы выбирать чью-то сторону. Ждем самый очевидный сценарий — досрочную победу любого из бойцов.

Полный кард, где смотреть бой Феррейра Петросян

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Турнир UFC 313 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 9 марта, в 02:30 по московскому времени. Бой Феррейра Петросян стоит ожидать около 04:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Кёртис Блейдс (США) — Ризван Куниев (Россия). Тяжелый вес;
  • Джошуа Ван (Мьянма) — Рей Цуруя (Япония). Налегчайший вес;
  • Брунно Ферейра (Бразилия) — Армен Петросян (Армения). Средний вес;
  • Алекс Мороно (США) — Карлос Леал (Бразилия). Полусредний вес;
  • Майрон Сантос (Бразилия) — Фрэнсис Маршалл (США). Полулегкий вес;
  • Джорден Сантос (Бразилия) — Оззи Диас (США). Средний вес.
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