Брунно Феррейра — Армен Петросян, 9 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Матчмейкеры явно ждут от этого поединка яркого финиша. Дело в том, что все профессиональные бои Феррейры завершились досрочно, у Петросяна таких девять из 13. Оба предпочитают работать в стойке, поэтому вероятность нокаута действительно велика.

При этом букмекеры явно верят в Петросяна, и это не самый очевидный момент. Россиянин действует в стойке более технично, вариативно и методично, но Феррейра умеет не только проводить разящие взрывные атаки, но и вырубать с одного удара. Кроме того, бразилец, несмотря на любовь к разменам, имеет хорошую джитсерскую базу и может качественно бороться. Про армянина такого нельзя сказать — его навыки на нижнем этаже совсем скромны по меркам UFC.

Вот и получается, что есть хороший повод заиграть победу номинального андердога с высокими коэффициентами. Но всё-таки поединок потенциально слишком конкурентный, чтобы выбирать чью-то сторону. Ждем самый очевидный сценарий — досрочную победу любого из бойцов.