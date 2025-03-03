Брунно Феррейра — Армен Петросян, 9 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В предварительном карде турнира UFC 313 в октагон вернется армянин Армен Петросян. Сумеет ли он закрыть поражение от Шары Буллета и победить бразильца Брунно Феррейру в рамках среднего веса (до 83,9 кг)?
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Феррейра
Петросян
Бразилия
Страна
Армения
32
Возраст
34
14
Бои
13
12 (9 / 3 / 0)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
9 (6 / 0 / 3)
2 (1 / 1 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
4 (2 / 1 / 1)
178
Рост (см)
190,5
183
Размах рук (см)
180,5
99
Размах ног (см)
106,5
Обладатель черных поясов по дзюдо и бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2019 года. В 2022-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене мира одержал три победы при двух поражениях. В последнем поединке в октябре удушающим приемом в третьем раунде уступил Абусупьяну Магомедову.
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Российский боец смешанного стиля армянского происхождения. В профессиональных MMA выступает с 2018 года. В 2020-м завоевал чемпионский пояс Fight Nights Global в полутяжелом весе, один раз защитил его, после чего потерял. В 2021 году победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл три боя и в стольких же уступил. Идет на серии из двух поражений. В последнем поединке в октябре уступил нокаутом во втором раунде Шарабутдину Магомедову, известному как Шара Буллет.
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Матчмейкеры явно ждут от этого поединка яркого финиша. Дело в том, что все профессиональные бои Феррейры завершились досрочно, у Петросяна таких девять из 13. Оба предпочитают работать в стойке, поэтому вероятность нокаута действительно велика.
При этом букмекеры явно верят в Петросяна, и это не самый очевидный момент. Россиянин действует в стойке более технично, вариативно и методично, но Феррейра умеет не только проводить разящие взрывные атаки, но и вырубать с одного удара. Кроме того, бразилец, несмотря на любовь к разменам, имеет хорошую джитсерскую базу и может качественно бороться. Про армянина такого нельзя сказать — его навыки на нижнем этаже совсем скромны по меркам UFC.
Вот и получается, что есть хороший повод заиграть победу номинального андердога с высокими коэффициентами. Но всё-таки поединок потенциально слишком конкурентный, чтобы выбирать чью-то сторону. Ждем самый очевидный сценарий — досрочную победу любого из бойцов.
Турнир UFC 313 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 9 марта, в 02:30 по московскому времени. Бой Феррейра — Петросян стоит ожидать около 04:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.
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