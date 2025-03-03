Аманда Лемос — Ясмин Лусиндо, 9 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Классическое столкновение опыта и молодости. При этом у Лемос больше профессиональных боев, но средний уровень оппозиции всё-таки значительно ниже. Победа над Лемос наверняка сделает Ясмин одной из главных претенденток на пояс. И букмекеры считают именно такой результат наиболее вероятным.

Понять аналитиков можно, ведь на стороне Лусиндо, помимо разницы в возрасте, ещё и универсальность. Лемос всё-таки уж слишком тяготеет к работе в стойке, а в борьбе у нее множество пробелов, которые за оставшееся время карьеры она вряд ли успеет закрыть. Вдобавок Лусиндо как минимум не уступает сопернице по бойцовскому интеллекту, действуя очень зрело для своих лет.

Однако Лемос всё же слишком опасна в стойке, чтобы уверенно заигрывать победу её оппонентки. Вместо ставки на исход выберем маркет на полный бой. Козыри, повторимся, есть у обеих соперниц, поэтому у поединка все шансы пройти полную дистанцию и получиться довольно конкурентным.