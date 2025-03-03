Аманда Лемос — Ясмин Лусиндо, 9 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В основном карде турнира UFC 313 состоится рейтинговый поединок в женском минимальном весе (до 52,2 кг) между Амандой Лемос и Ясмин Лусиндо. Кто окажется сильнее в бразильской дуэли?
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Лемос
Лусиндо
Бразилия
Страна
Бразилия
37
Возраст
23
19
Бои
22
14 (8 / 3 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
17 (8 / 3 / 6)
4 (1 / 2 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
5 (1 / 2 / 2)
1
Ничьи
0
5
Место в рейтинге женского минимального дивизиона UFC
7
162,5
Рост (см)
160
165
Размах рук (см)
167,5
91,5
Размах ног (см)
91,5
В профессиональных MMA выступает с 2014 года. В 2015-м стала чемпионкой Jungle Fight в женском легчайшем весе, после чего защитила титул дважды и перешла в UFC. В 2023 году билась за пояс в женском минимальном весе, но уступила Вейли Жанг. Закрыла это поражение победой над Маккензи Дерн, однако в последнем поединке в июле проиграла Вирне Яндиробе болевым приемом во втором раунде.
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Профессионально занималась бразильским джиу-джитсу и кикбоксингом. В смешанных единоборствах выступает с 2017 года. Была чемпионкой Action Fighting, Punch Fight и Samurai Fighting. С 2022 года выступает в UFC, где проиграла дебютный бой, но затем одержала четыре победы подряд. В последнем поединке в октябре одолела Марину Родригес раздельным решением судей.
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Классическое столкновение опыта и молодости. При этом у Лемос больше профессиональных боев, но средний уровень оппозиции всё-таки значительно ниже. Победа над Лемос наверняка сделает Ясмин одной из главных претенденток на пояс. И букмекеры считают именно такой результат наиболее вероятным.
Понять аналитиков можно, ведь на стороне Лусиндо, помимо разницы в возрасте, ещё и универсальность. Лемос всё-таки уж слишком тяготеет к работе в стойке, а в борьбе у нее множество пробелов, которые за оставшееся время карьеры она вряд ли успеет закрыть. Вдобавок Лусиндо как минимум не уступает сопернице по бойцовскому интеллекту, действуя очень зрело для своих лет.
Однако Лемос всё же слишком опасна в стойке, чтобы уверенно заигрывать победу её оппонентки. Вместо ставки на исход выберем маркет на полный бой. Козыри, повторимся, есть у обеих соперниц, поэтому у поединка все шансы пройти полную дистанцию и получиться довольно конкурентным.
Турнир UFC 313 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 9 марта, в 02:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 06:00 мск, поэтому бой Лемос — Лусиндо стоит ожидать около 06:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.
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