Джалин Тернер — Игнасио Бахамондес, 9 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

В промоушене наверняка ждут от этого поединка досрочной развязки. Согласимся с таким видением. Всё-таки в октагоне сойдутся два крепких ударника, которые обладают довольно посредственными навыками в партере. С высокой вероятностью почти весь (если не весь) бой пройдет в стойке. И там, уже соглашаясь с букмекерами, отметим потенциальное равенство.

У Бахамондеса качественная ударная техника и хорошая школа кикбоксинга. Тёрнер же более опытен и имеет некоторое преимущество в габаритах. Зачастую американец пытается навязать соперникам агрессивный стиль, но в предстоящем поединке будет высок риск нарваться на разящую контратаку. Впрочем, обычно это Тёрнера не останавливает, неслучайно все его победы добыты досрочно, а половина поражений случилась из-за нокаутов.

Резюмируя, не ждем от этого поединка всю дистанцию. Полагаем, разборка в стойке неминуемо приведет к финишу от кого-либо из спортсменов.