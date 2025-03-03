Джалин Тернер — Игнасио Бахамондес, 9 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В основном карде турнира UFC 313 состоится рейтинговый поединок в легком весе (до 70,3 кг) между американцем Джалином Тёрнером и чилийцем Игнасио Бахамондес. Сумеет ли южноамериканский проспект ворваться в топ-15?
ПОЛУЧИТЬ ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ FONBET
Тёрнер
Бахамондес
США
Страна
Чили
29
Возраст
27
22
Бои
21
14 (10 / 4 / 0)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
16 (11 / 1 / 4)
8 (4 / 0 / 4)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
5 (0 / 2 / 3)
13
Место в рейтинге легкого дивизиона UFC
—
190,5
Рост (см)
190,5
195,5
Размах рук (см)
192
117
Размах ног (см)
106,5
В детстве увлекался многими видами спорта, в том числе борьбой. Позднее освоил смешанные единоборства, получил коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2016 года, в 2018-м попал в UFC через Претендентскую серию Дэйны Уайта. Дебютировал в лиге с поражения в полусреднем весе, после чего вернулся в легкую категорию. Всего в промоушене выиграл семь боев и уступил в пяти. В последнем поединке в апреле уступил Ренато Мойкано техническим нокаутом во втором раунде.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
В юности занимался кикбоксингом, затем освоил смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2015 года. Был чемпионом Lux Fight League в легком весе. В 2020-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене выиграл в пяти боях и уступил в двух. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в сентябре нокаутировал Мануэля Торреса в первом раунде.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
В промоушене наверняка ждут от этого поединка досрочной развязки. Согласимся с таким видением. Всё-таки в октагоне сойдутся два крепких ударника, которые обладают довольно посредственными навыками в партере. С высокой вероятностью почти весь (если не весь) бой пройдет в стойке. И там, уже соглашаясь с букмекерами, отметим потенциальное равенство.
У Бахамондеса качественная ударная техника и хорошая школа кикбоксинга. Тёрнер же более опытен и имеет некоторое преимущество в габаритах. Зачастую американец пытается навязать соперникам агрессивный стиль, но в предстоящем поединке будет высок риск нарваться на разящую контратаку. Впрочем, обычно это Тёрнера не останавливает, неслучайно все его победы добыты досрочно, а половина поражений случилась из-за нокаутов.
Резюмируя, не ждем от этого поединка всю дистанцию. Полагаем, разборка в стойке неминуемо приведет к финишу от кого-либо из спортсменов.
Турнир UFC 313 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 9 марта, в 02:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 06:00 мск, поэтому бой Тёрнер — Бахамондес стоит ожидать около 07:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.
Партнерский проект