Грузия - Турция, 4 сентября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Очевидно, что при наличии в группе Испании остальным трем сборным остается борьба за второе место и выход в стыковые матчи. Личные встречи конкурентов приобретают еще более важное значение. Естественно, что и грузины, и турки преисполнены желания стартовать максимально успешно с точки зрения результата.

В июньских спаррингах подопечные Саньоля не блистали результативностью: 1:0 с Фарерами, 1:1 с Кабо-Верде. Но на своем поле, при поддержке переполненных трибун Хвича и компания постараются выступить как можно ярче. Обе команды темпераментные, техничные, поэтому можно понадеяться на результативное действо. Наш прогноз: до финального свистка ни один ноль на табло стадиона имени Бориса Пайчадзе не сохранится.