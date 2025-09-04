Ведомости
Грузия - Турция, 4 сентября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

В Тбилиси будет жарко!
Валентин Васильев

Новый состязательный цикл сборная Грузии по футболу откроет в четверг, 4 сентября в Тбилиси. В первом туре отбора на ЧМ-2026 команда Вилли Саньоля примет турок. Битва намечается страстная, горячая, как положено у южан.  А что насчет шансов на успех? В поиске ответа на этот вопрос изучаем линии легальных букмекеров России.

Команда 1

Время начала

Команда 2

 Грузия

Место в рейтинге ФИФА: 67

04.09.2025, Чт

19:00 МСК

Турция

Место в рейтинге ФИФА: 27

П1 - 3.05

Х - 3.60

П2 - 2.35

Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа E, 1-й тур

Стадион: «Борис Пайчадзе»  (Тбилиси, Грузия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Грузия1146-15
Турция41115-6

Последние пять матчей сборной Грузии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.06.2025

Грузия

1:1

Кабо-Верде

Товарищеский матч

05.06.2025

Грузия

1:0

Фареры

Товарищеский матч

23.03.2025

Грузия

6:1

Армения

Лига наций

20.03.2025

Армения

0:3

Грузия

Лига наций

19.11.2024

Чехия

2:1

Грузия

Лига наций

Последние пять матчей сборной Турции:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.06.2025

Мексика

1:0

Турция

Товарищеский матч

07.06.2025

США

1:2

Турция

Товарищеский матч

23.03.2025

Венгрия

0:3

Турция

Лига наций

20.03.2025

Турция

3:1

Венгрия

Лига наций

19.11.2024

Черногория

3:1

Турция

Лига наций

Календарь игр 

Свернуть

Группа E
04.09.2025.   19:00. Грузия – Турция
04.09.2025.   21:45. Болгария – Испания
07.09.2025.   16:00. Грузия – Болгария
07.09.2025.   21:45. Турция – Испания
11.10.2025.   21:45. Болгария – Турция
11.10.2025.   21:45. Испания – Грузия
14.10.2025.   21:45. Испания – Болгария
14.10.2025.   21:45. Турция – Грузия
15.11.2025.   20:00. Турция – Болгария
15.11.2025.   20:00. Грузия – Испания
18.11.2025.   22:45. Испания – Турция
18.11.2025.   22:45. Болгария – Грузия

Прогноз на матч

Свернуть

Очевидно, что при наличии в группе Испании остальным трем сборным остается борьба за второе место и выход в стыковые матчи. Личные встречи конкурентов приобретают еще более важное значение. Естественно, что и грузины, и турки преисполнены желания стартовать максимально успешно с точки зрения результата.

В июньских спаррингах подопечные Саньоля не блистали результативностью: 1:0 с Фарерами, 1:1 с Кабо-Верде. Но на своем поле, при поддержке переполненных трибун Хвича и компания постараются выступить как можно ярче.  Обе команды темпераментные, техничные, поэтому можно понадеяться на результативное действо. Наш прогноз: до финального свистка ни один ноль на табло стадиона имени Бориса Пайчадзе не сохранится.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Трансляции

На территории РФ посмотреть матчи квалификационного цикла ЧМ-2026  можно на сервисе Okko. Графические трансляции предложат зарегистрированным пользователям легальные букмекерские конторы.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка 
PARIГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI дают высокий коэффициент на победу сборной Грузии - 3.05. Успех турок котируется за 2.35, ничья - за 3.60.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Кто победит в матче Грузия - Турция?

Единственная победа грузин в этом противостоянии случилась еще в 2007 году - 1:0 в товарищеском матче. Четырежды успех праздновали турок. Им отдают эксперты преимущество и в четверговой встрече.

Где бесплатно смотреть матч Грузия - Турция?

Российские пользователи могут посмотреть матч в Тбилиси на платформе Okko. 

Будет ли играть Кварацхелия?

Все главные звезды сборной Грузии - Кварацхелия, Мамардашвили, Микаутадзе, Давиташвили - в сборе и готовятся к игре с Турцией. 

