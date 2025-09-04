Грузия - Турция, 4 сентября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Партнерский проект
Новый состязательный цикл сборная Грузии по футболу откроет в четверг, 4 сентября в Тбилиси. В первом туре отбора на ЧМ-2026 команда Вилли Саньоля примет турок. Битва намечается страстная, горячая, как положено у южан. А что насчет шансов на успех? В поиске ответа на этот вопрос изучаем линии легальных букмекеров России.
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа E, 1-й тур
Стадион: «Борис Пайчадзе» (Тбилиси, Грузия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Грузия
|1
|1
|4
|6-15
|Турция
|4
|1
|1
|15-6
Последние пять матчей сборной Грузии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
08.06.2025
|Грузия
1:1
Кабо-Верде
Товарищеский матч
05.06.2025
|Грузия
1:0
Фареры
Товарищеский матч
23.03.2025
|Грузия
6:1
Армения
Лига наций
20.03.2025
|Армения
0:3
Грузия
Лига наций
19.11.2024
|Чехия
2:1
Грузия
Лига наций
Последние пять матчей сборной Турции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
11.06.2025
|Мексика
1:0
Турция
Товарищеский матч
07.06.2025
|США
1:2
Турция
Товарищеский матч
23.03.2025
|Венгрия
0:3
Турция
Лига наций
20.03.2025
|Турция
3:1
Венгрия
Лига наций
19.11.2024
|Черногория
3:1
Турция
Лига наций
Группа E
04.09.2025. 19:00. Грузия – Турция
04.09.2025. 21:45. Болгария – Испания
07.09.2025. 16:00. Грузия – Болгария
07.09.2025. 21:45. Турция – Испания
11.10.2025. 21:45. Болгария – Турция
11.10.2025. 21:45. Испания – Грузия
14.10.2025. 21:45. Испания – Болгария
14.10.2025. 21:45. Турция – Грузия
15.11.2025. 20:00. Турция – Болгария
15.11.2025. 20:00. Грузия – Испания
18.11.2025. 22:45. Испания – Турция
18.11.2025. 22:45. Болгария – Грузия
Очевидно, что при наличии в группе Испании остальным трем сборным остается борьба за второе место и выход в стыковые матчи. Личные встречи конкурентов приобретают еще более важное значение. Естественно, что и грузины, и турки преисполнены желания стартовать максимально успешно с точки зрения результата.
В июньских спаррингах подопечные Саньоля не блистали результативностью: 1:0 с Фарерами, 1:1 с Кабо-Верде. Но на своем поле, при поддержке переполненных трибун Хвича и компания постараются выступить как можно ярче. Обе команды темпераментные, техничные, поэтому можно понадеяться на результативное действо. Наш прогноз: до финального свистка ни один ноль на табло стадиона имени Бориса Пайчадзе не сохранится.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году
На территории РФ посмотреть матчи квалификационного цикла ЧМ-2026 можно на сервисе Okko. Графические трансляции предложат зарегистрированным пользователям легальные букмекерские конторы.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Аналитики PARI дают высокий коэффициент на победу сборной Грузии - 3.05. Успех турок котируется за 2.35, ничья - за 3.60.
Единственная победа грузин в этом противостоянии случилась еще в 2007 году - 1:0 в товарищеском матче. Четырежды успех праздновали турок. Им отдают эксперты преимущество и в четверговой встрече.
Российские пользователи могут посмотреть матч в Тбилиси на платформе Okko.
Все главные звезды сборной Грузии - Кварацхелия, Мамардашвили, Микаутадзе, Давиташвили - в сборе и готовятся к игре с Турцией.