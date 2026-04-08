Кевин Холланд – Рэнди Браун, 12 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

В предварительном карде крупного турнира UFC 327 побьются американец Кевин Холланд и ямаец Рэнди Браун. Чем завершится противостояние в полусреднем весе (до 77,1 кг)? Анализируем расклады и коэффициенты букмекеров.
Холланд
Браун
|США
Страна
Ямайка
|33
Возраст
35
|44
Бои
27
|28 (14 / 9 / 5)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
20 (8 / 5 / 7)
|15 (2 / 4 / 9)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
7 (3 / 2 / 2)
|1
Без результата
0
|190,5
Рост (см)
190,5
|206
Размах рук (см)
198
|101,5
Размах ног (см)
115,5
Боевыми искусствами начал заниматься в 16-летнем возрасте. Обладатель черных поясов по бразильскому джиу-джитсу и кунг-фу (второй степени). С 2015 г. выступает в профессиональных MMA, имеет опыт боев в полусредней и средней весовых категориях. Был чемпионом XKO в среднем дивизионе, а после победы в Претендентской серии Дэйны Уайта в 2018-м перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл 15 поединков и уступил в 12 при одном бое без результата. Идет на серии из двух поражений. В последнем бою в октябре проиграл Майку Мэлотту единогласным решением судей.
В 15-летнем возрасте начал заниматься боксом, позднее перешел в смешанные единоборства и получил коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2014 г. В 2015-м стал чемпионом Ring of Combat в полусреднем весе и после двух успешных защит перешел в UFC. Под эгидой сильнейшего промоушена одержал 14 побед при семи поражениях. В последнем поединке в ноябре уступил Габриэлю Бонфиму техническим нокаутом во втором раунде.
Холланд хронически не дотягивает до топов как в стойке, так и в партере. Но теперь ему всё сложнее и с менее статусными соперниками. Неслучайно букмекеры считают фаворитом Брауна. Он умеет и работать на долгой дистанции, и агрессивно взрываться. Часто в стойке ему помогают внушительные габариты, но и в партере он довольно конкурентоспособен.
Для того, чтобы конкурировать с Брауном, Холланду необходимо поймать мотивацию и выйти в клетку заряженным. Но всё сложнее угадывать, каким в очередной раз предстанет американец. Потому и бой выглядит далеко не оптимальным для прогноза.
Рискнем предположить, что Холланд после двух поражений все-таки перезагрузит себя и не будет отбывать номер. Может, в каких-то моментах даже рискнет. А если Браун поддержит и тоже раскроется, мы вправе рассчитывать на досрочную развязку – потенциал для этого у обоих есть. Соответствующий коэффициент появится ближе к бою.
Турнир UFC 327 пройдет на арене «Kaseya Center» в Майами (штат Флорида, США). Шоу стартует в воскресенье, 12 апреля, в 01:00 по московскому времени. Бой Холланд – Браун стоит ожидать около 02:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
