Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Кевин Холланд – Рэнди Браун, 12 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
Оба стремятся закрыть поражения
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC

В предварительном карде крупного турнира UFC 327 побьются американец Кевин Холланд и ямаец Рэнди Браун. Чем завершится противостояние в полусреднем весе (до 77,1 кг)? Анализируем расклады и коэффициенты букмекеров.

Статистика

Свернуть

Холланд

 

Браун

США

Страна

Ямайка

33

Возраст

35

44

Бои

27

28 (14 / 9 / 5)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

20 (8 / 5 / 7)

15 (2 / 4 / 9)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

7 (3 / 2 / 2)

1

Без результата

0

190,5

Рост (см)

190,5

206

Размах рук (см)

198

101,5

Размах ног (см)

115,5

Кевин Холланд

Свернуть

Боевыми искусствами начал заниматься в 16-летнем возрасте. Обладатель черных поясов по бразильскому джиу-джитсу и кунг-фу (второй степени). С 2015 г. выступает в профессиональных MMA, имеет опыт боев в полусредней и средней весовых категориях. Был чемпионом XKO в среднем дивизионе, а после победы в Претендентской серии Дэйны Уайта в 2018-м перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл 15 поединков и уступил в 12 при одном бое без результата. Идет на серии из двух поражений. В последнем бою в октябре проиграл Майку Мэлотту единогласным решением судей.

Рэнди Браун

Свернуть

В 15-летнем возрасте начал заниматься боксом, позднее перешел в смешанные единоборства и получил коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2014 г. В 2015-м стал чемпионом Ring of Combat в полусреднем весе и после двух успешных защит перешел в UFC. Под эгидой сильнейшего промоушена одержал 14 побед при семи поражениях. В последнем поединке в ноябре уступил Габриэлю Бонфиму техническим нокаутом во втором раунде.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ХолландаПобеда БраунаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI2,131,752,301,58

Прогноз на бой

Свернуть

Холланд хронически не дотягивает до топов как в стойке, так и в партере. Но теперь ему всё сложнее и с менее статусными соперниками. Неслучайно букмекеры считают фаворитом Брауна. Он умеет и работать на долгой дистанции, и агрессивно взрываться. Часто в стойке ему помогают внушительные габариты, но и в партере он довольно конкурентоспособен.

Для того, чтобы конкурировать с Брауном, Холланду необходимо поймать мотивацию и выйти в клетку заряженным. Но всё сложнее угадывать, каким в очередной раз предстанет американец. Потому и бой выглядит далеко не оптимальным для прогноза. 

Рискнем предположить, что Холланд после двух поражений все-таки перезагрузит себя и не будет отбывать номер. Может, в каких-то моментах даже рискнет. А если Браун поддержит и тоже раскроется, мы вправе рассчитывать на досрочную развязку – потенциал для этого у обоих есть. Соответствующий коэффициент появится ближе к бою.

Полный кард, где смотреть бой Холланд – Браун

Свернуть

Турнир UFC 327 пройдет на арене «Kaseya Center» в Майами (штат Флорида, США). Шоу стартует в воскресенье, 12 апреля, в 01:00 по московскому времени. Бой Холланд – Браун стоит ожидать около 02:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

Прелимы

