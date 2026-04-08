Кевин Холланд – Рэнди Браун, 12 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Холланд хронически не дотягивает до топов как в стойке, так и в партере. Но теперь ему всё сложнее и с менее статусными соперниками. Неслучайно букмекеры считают фаворитом Брауна. Он умеет и работать на долгой дистанции, и агрессивно взрываться. Часто в стойке ему помогают внушительные габариты, но и в партере он довольно конкурентоспособен.

Для того, чтобы конкурировать с Брауном, Холланду необходимо поймать мотивацию и выйти в клетку заряженным. Но всё сложнее угадывать, каким в очередной раз предстанет американец. Потому и бой выглядит далеко не оптимальным для прогноза.

Рискнем предположить, что Холланд после двух поражений все-таки перезагрузит себя и не будет отбывать номер. Может, в каких-то моментах даже рискнет. А если Браун поддержит и тоже раскроется, мы вправе рассчитывать на досрочную развязку – потенциал для этого у обоих есть. Соответствующий коэффициент появится ближе к бою.