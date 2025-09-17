Интер — Бенфика, прогноз на 19 апреля: ставки и коэффициенты на 1/4 финала Лиги чемпионов

«Интер» может выйти в полуфинал Лиги чемпионов на фоне удручающих общих результатов. Победа в первом матче с «Бенфикой» остается для миланцев единственной в последних восьми встречах. При этом лиссабонцы после длительной беспроигрышной серии уступили уже три раза подряд.

Вряд ли в таких обстоятельствах любая из команд сумеет явно действовать первым номером. А хозяевам это толком и не нужно, ведь преимущество после первой встречи весьма комфортно. Неплохие вводные для нерезультативного футбола. Особенно с учетом того, что 9 из последних 10 матчей «Интера» получились низовыми. Однако для перестраховки мы выберем ставку на Тотал с возможностью возврата - ТМ (3). Коэффициенты относительно скромные, но рабочие.