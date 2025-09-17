Ведомости
Интер — Бенфика, прогноз на 19 апреля: ставки и коэффициенты на 1/4 финала Лиги чемпионов

Ожидаем низовой футбол
Александр Бокулёв

В среду, 19 апреля, итальянский «Интер» постарается не растерять преимущество после первого матча с португальской «Бенфикой» и оформить выход в 1/2 финала Лиги чемпионов. Удастся ли это миланцам или болельщиков ждет сенсация? Разбираемся в котировках букмекеров и вариантах для ставок.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Интер» (Милан, Италия)

19.04.2023, Ср

22:00 МСК

«Бенфика» (Лиссабон, Португалия)

П1 - 2,15

Х - 3,40

П2 - 3,45

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 1/4 финала, второй матч

Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)

Судьи: Карлос Дель Серро Гранде (главный арбитр, Испания), Диего Барберо Севилья, Гвадалупе Порас Аюсо (ассистенты, Испания)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Интер»3107-3
«Бенфика»0133-7

Последние пять игр «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.04.2023«Интер»

0:1

«Монца»

Серия А

11.04.2023«Бенфика»

0:2

«Интер»

Лига чемпионов

07.04.2023«Салернитана»

1:1

«Интер»

Серия А

04.04.2023«Ювентус»

1:1

«Интер»

Кубок Италии

01.04.2023«Интер»

0:1

«Фиорентина»

Серия А

Последние пять игр «Бенфики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.04.2023«Шавеш»

1:0

«Бенфика»

Примейра

11.04.2023«Бенфика»

0:2

«Интер»

Лига чемпионов

07.04.2023«Бенфика»

1:2

«Порту»

Примейра

02.04.2023«Риу Аве»

1:2

«Бенфика»

Примейра

18.03.2023«Бенфика»

5:1

«Гимарайнш»

Примейра

Турнирная сетка

1/4 финала:

  • «Манчестер Сити» (Англия) - «Бавария» (Мюнхен, Германия). Первый матч - 3:0
  • «Бенфика» (Лиссабон, Португалия) - «Интер» (Милан, Италия). Первый матч - 0:2
  • «Милан» (Италия) - «Наполи» (Италия). Первый матч: 1:0
  • «Реал» (Мадрид, Испания) - «Челси» (Лондон, Англия). Первый матч: 2:0

Прогноз на матч

«Интер» может выйти в полуфинал Лиги чемпионов на фоне удручающих общих результатов. Победа в первом матче с «Бенфикой» остается для миланцев единственной в последних восьми встречах. При этом лиссабонцы после длительной беспроигрышной серии уступили уже три раза подряд.

Вряд ли в таких обстоятельствах любая из команд сумеет явно действовать первым номером. А хозяевам это толком и не нужно, ведь преимущество после первой встречи весьма комфортно. Неплохие вводные для нерезультативного футбола. Особенно с учетом того, что 9 из последних 10 матчей «Интера» получились низовыми. Однако для перестраховки мы выберем ставку на Тотал с возможностью возврата - ТМ (3). Коэффициенты относительно скромные, но рабочие.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 10 тысяч рублейБездепозитный в мобильном приложении
«Мелбет»До 15 тысяч рублей100% бонус на первый депозит

БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2023 ГОДУ

Трансляции

Онлайн-видеотрансляция будет доступна на платном телеканале «Матч! Футбол 1». Смотреть игру «Интер» - «Бенфика» также можно на следующих ресурсах:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Футбол 1»Видеотрансляция, Full HDПлатно (от 333 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Лига Ставок»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sport24Текстовая-

КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Потери

«Интер»: Шкриньяр (травма), де Врей (под вопросом)

«Бенфика»: Дракслер, Ристич, Бах (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Интер» - «Бенфика»:

Позиция«Интер»

«Бенфика»

Позиция

Вратарь24. Онана

99. Влаходимос

Вратарь

Защитник36. Дармиан

2. Жилберто

Защитник

Защитник15. Ачерби

66. Силва

Защитник

Защитник95. Бастони

30. Отаменди

Защитник

Полузащитник22. Мхитарян

3. Гримальдо

Защитник

Полузащитник23. Барелла

61. Флорентину

Полузащитник

Полузащитник77. Брозович

22. Чикинью

Полузащитник 

Полузащитник2. Думфрис

20. Жоау Мариу

Полузащитник

Полузащитник32. Димарко

27. Рафа Силва

Полузащитник

Нападающий90. Лукаку

8. Эурснес

Полузащитник

Нападающий10. Мартинес

88. Гонсалу Рамуш

Нападающий

Главный тренерСимоне Индзаги

Роджер Шмидт

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

 Победа «Интера»НичьяПобеда «Бенфики»
«Фонбет»2,153,403,45
«Марафон»2,103,403,56
«Мелбет»2,103,603,65
«Бетсити»2,123,603,60
Winline2,203,553,40

Лучшие букмекеры на матч «Интер» - «Бенфика»

Лучшие коэффициенты на победу «Интера» в основное время мы обнаружили у Winline. Там же, а также в «Бетсити», выгодно ставить на ничью. Наивысшая котировка на победу «Бенфики» - в «Мелбете»

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Интер» - «Бенфика»?

Букмекеры ожидают высокий уровень конкуренции в ответной встрече, но наиболее вероятным исходом считают победу «Интера».

Будет ли бесплатная трансляция?

Бесплатно посмотреть игру можно будет на сервисах букмекерской конторы Winline (трансляция доступна зарегистрированным пользователям). Прямой эфир начнется в среду, 19 апреля, в 22:00 по московскому времени.

Где лучшие коэффициенты на матч?

Легальные российские букмекеры дают высокие котировки на все три базовых исхода. Также вы можете изучить другие предложения компаний на этот матч. А выбрать лучшую контору для ставок вам поможет наш специальный рейтинг.

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов УЕФА?

Решающий матч турнира состоится 10 июня 2023 года на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле (Турция).

UPD: результат

Матч завершился вничью со счетом 3:3. У «Интера» отличились Николо Барелла, Лаутаро Мартинес и Хоакин Корреа, у «Бенфики» - Фредрик Эурснес, Антониу Силва и Петар Муса.

Лучшие бонусы

