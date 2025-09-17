Интер — Бенфика, прогноз на 19 апреля: ставки и коэффициенты на 1/4 финала Лиги чемпионов

Партнерский проект
В среду, 19 апреля, итальянский «Интер» постарается не растерять преимущество после первого матча с португальской «Бенфикой» и оформить выход в 1/2 финала Лиги чемпионов. Удастся ли это миланцам или болельщиков ждет сенсация? Разбираемся в котировках букмекеров и вариантах для ставок.
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 1/4 финала, второй матч
Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)
Судьи: Карлос Дель Серро Гранде (главный арбитр, Испания), Диего Барберо Севилья, Гвадалупе Порас Аюсо (ассистенты, Испания)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Интер»
|3
|1
|0
|7-3
|«Бенфика»
|0
|1
|3
|3-7
Последние пять игр «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.04.2023
|«Интер»
0:1
«Монца»
Серия А
|11.04.2023
|«Бенфика»
0:2
«Интер»
Лига чемпионов
|07.04.2023
|«Салернитана»
1:1
«Интер»
Серия А
|04.04.2023
|«Ювентус»
1:1
«Интер»
Кубок Италии
|01.04.2023
|«Интер»
0:1
«Фиорентина»
Серия А
Последние пять игр «Бенфики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.04.2023
|«Шавеш»
1:0
«Бенфика»
Примейра
|11.04.2023
|«Бенфика»
0:2
«Интер»
Лига чемпионов
|07.04.2023
|«Бенфика»
1:2
«Порту»
Примейра
|02.04.2023
|«Риу Аве»
1:2
«Бенфика»
Примейра
|18.03.2023
|«Бенфика»
5:1
«Гимарайнш»
Примейра
1/4 финала:
«Интер» может выйти в полуфинал Лиги чемпионов на фоне удручающих общих результатов. Победа в первом матче с «Бенфикой» остается для миланцев единственной в последних восьми встречах. При этом лиссабонцы после длительной беспроигрышной серии уступили уже три раза подряд.
Вряд ли в таких обстоятельствах любая из команд сумеет явно действовать первым номером. А хозяевам это толком и не нужно, ведь преимущество после первой встречи весьма комфортно. Неплохие вводные для нерезультативного футбола. Особенно с учетом того, что 9 из последних 10 матчей «Интера» получились низовыми. Однако для перестраховки мы выберем ставку на Тотал с возможностью возврата - ТМ (3). Коэффициенты относительно скромные, но рабочие.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 10 тысяч рублей
|Бездепозитный в мобильном приложении
|«Мелбет»
|До 15 тысяч рублей
|100% бонус на первый депозит
Онлайн-видеотрансляция будет доступна на платном телеканале «Матч! Футбол 1». Смотреть игру «Интер» - «Бенфика» также можно на следующих ресурсах:
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч! Футбол 1»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платно (от 333 рублей в месяц)
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Лига Ставок»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Sport24
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Интер»: Шкриньяр (травма), де Врей (под вопросом)
«Бенфика»: Дракслер, Ристич, Бах (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Интер» - «Бенфика»:
|Позиция
|«Интер»
«Бенфика»
Позиция
|Вратарь
|24. Онана
99. Влаходимос
Вратарь
|Защитник
|36. Дармиан
2. Жилберто
Защитник
|Защитник
|15. Ачерби
66. Силва
Защитник
|Защитник
|95. Бастони
30. Отаменди
Защитник
|Полузащитник
|22. Мхитарян
3. Гримальдо
Защитник
|Полузащитник
|23. Барелла
61. Флорентину
Полузащитник
|Полузащитник
|77. Брозович
22. Чикинью
Полузащитник
|Полузащитник
|2. Думфрис
20. Жоау Мариу
Полузащитник
|Полузащитник
|32. Димарко
27. Рафа Силва
Полузащитник
|Нападающий
|90. Лукаку
8. Эурснес
Полузащитник
|Нападающий
|10. Мартинес
88. Гонсалу Рамуш
Нападающий
|Главный тренер
|Симоне Индзаги
Роджер Шмидт
Главный тренер
Букмекеры ожидают высокий уровень конкуренции в ответной встрече, но наиболее вероятным исходом считают победу «Интера».
Бесплатно посмотреть игру можно будет на сервисах букмекерской конторы Winline (трансляция доступна зарегистрированным пользователям). Прямой эфир начнется в среду, 19 апреля, в 22:00 по московскому времени.
Легальные российские букмекеры дают высокие котировки на все три базовых исхода. Также вы можете изучить другие предложения компаний на этот матч. А выбрать лучшую контору для ставок вам поможет наш специальный рейтинг.
Решающий матч турнира состоится 10 июня 2023 года на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле (Турция).
Матч завершился вничью со счетом 3:3. У «Интера» отличились Николо Барелла, Лаутаро Мартинес и Хоакин Корреа, у «Бенфики» - Фредрик Эурснес, Антониу Силва и Петар Муса.