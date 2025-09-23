Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



21 сентября 11:58ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

КАМАЗ - Спартак Кострома, 25 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Команда-сенсация первого дивизиона вступает в борьбу за Кубок
Валентин Васильев

На этой неделе состоятся матчи 1/32 финала FONBET Кубка России по футболу. С этой стадии в борьбу включаются представители второго по статусу национального дивизиона. Чем дальше - тем интереснее!

Команда 1

Время начала

Команда 2

«КАМАЗ» (Набережные Челны)

25.09.2025, Чт

19:30 МСК

«Спартак» (Кострома)

П1 - 2.80

Х - 2.90

П2 - 2.65

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/32 финала

Стадион:  «КАМАЗ» (Набережные Челны)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История официальных матчей:

Ранее команды не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«КАМАЗ»0000-0
«Спартак»0000-0

Последние пять матчей «КАМАЗа»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.09.2025«КАМАЗ»

0:0

«Шинник»

Лига PARI

14.09.2025«Ротор»

3:0

«КАМАЗ»

Лига PARI

07.09.2025«КАМАЗ»

1:1

«Торпедо»

Лига PARI

03.09.2025«Сокол»

0:2

«КАМАЗ»

Лига PARI

30.08.2025«СКА-Хабаровск»

1:1

«КАМАЗ»

Лига PARI

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.09.2025«Чайка»

2:4

«Спартак»

Лига PARI

13.09.2025«Арсенал»

1:2

«Спартак»

Лига PARI

08.09.2025«Спартак»

2:1

«Сокол»

Лига PARI

04.09.2025«Спартак»

1:1

«Урал»

Лига PARI

30.08.2025«Ротор»

1:2

«Спартак»

Лига PARI

Прогноз на матч

Свернуть

До нынешнего лета команды выступали на разных уровнях и никогда не пересекались. В сезоне-2025/26 они наконец-то оказались в одной лиге. Но лицом к лицу впервые встретятся не в чемпионате, а в Кубке. 

В четвертом раунде турнира это, пожалуй, самая интригующая пара. Победитель второй лиги с каждой неделей привлекает к себе все большее внимание. Команда из Костромы постепенно шла вверх по таблице Лиги PARI и в последнем туре наконец достигла вершины.

«КАМАЗ» - крепкий середняк дивизиона. Дома команда играет традиционно сильно. Но «Спартак» очень хорош на выезде. Подопечные Евгения Таранухина выиграли все шесть гостевых матчей сезона! При этом ставка на «обе» забьют в играх костромского клуба заходит почти всегда - девять случаев за 10 матчей. На ней и остановимся. В FONBET этот исход котируется за 1.92.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Свернуть

Прямая трансляция из Набережных Челнов пройдет на федеральном канале «Матч ТВ» и платформе БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«КАМАЗ»: нет

«Спартак»: Лях, Рубцов (оба - травмы)

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Центральный матч стадии - высокие коэффициенты. FONBET предлагает близкие котировки на все три основных исхода бигмаркета: 2.80 на хозяев, 2.65 - на гостей и 2.90 - на ничью. На проход в следующий раунд коэфициенты такие: 1.90 на «КАМАЗ», 1.80 - на «Спартак». 

ПОЛУЧИТЬ ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ FONBET

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «КАМАЗ» - «Спартак» Кострома? 

Аналитики FONBET установили коэффициент 6.00 на два варианта ничьей - 0:0 и 1:1. «Советский спорт» рассказывает про фрибеты, что это такое и как их получить сегодня.

Где смотреть бесплатно матч «КАМАЗ» - «Спартак» Кострома?

Общедоступный канал «Матч ТВ» проведет прямую трансляцию из Набережных Челнов.

Где купить билеты на матч «КАМАЗ» - «Спартак» Кострома?

Билеты на матч поступили в продажу на официальном сайте «КАМАЗа». Минимальная стоимость - от 250 рублей, максимальная - 450.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer99 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer130 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer464 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer99 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer99 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer85 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer99 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer464 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer99 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer99 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer99 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё