КАМАЗ - Спартак Кострома, 25 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

На этой неделе состоятся матчи 1/32 финала FONBET Кубка России по футболу. С этой стадии в борьбу включаются представители второго по статусу национального дивизиона. Чем дальше - тем интереснее!
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/32 финала
Стадион: «КАМАЗ» (Набережные Челны)
Главный судья: еще не назначен
История официальных матчей:
Ранее команды не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«КАМАЗ»
|0
|0
|0
|0-0
|«Спартак»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей «КАМАЗа»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.09.2025
|«КАМАЗ»
0:0
«Шинник»
Лига PARI
|14.09.2025
|«Ротор»
3:0
«КАМАЗ»
Лига PARI
|07.09.2025
|«КАМАЗ»
1:1
«Торпедо»
Лига PARI
|03.09.2025
|«Сокол»
0:2
«КАМАЗ»
Лига PARI
|30.08.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:1
«КАМАЗ»
Лига PARI
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.09.2025
|«Чайка»
2:4
«Спартак»
Лига PARI
|13.09.2025
|«Арсенал»
1:2
«Спартак»
Лига PARI
|08.09.2025
|«Спартак»
2:1
«Сокол»
Лига PARI
|04.09.2025
|«Спартак»
1:1
«Урал»
Лига PARI
|30.08.2025
|«Ротор»
1:2
«Спартак»
Лига PARI
До нынешнего лета команды выступали на разных уровнях и никогда не пересекались. В сезоне-2025/26 они наконец-то оказались в одной лиге. Но лицом к лицу впервые встретятся не в чемпионате, а в Кубке.
В четвертом раунде турнира это, пожалуй, самая интригующая пара. Победитель второй лиги с каждой неделей привлекает к себе все большее внимание. Команда из Костромы постепенно шла вверх по таблице Лиги PARI и в последнем туре наконец достигла вершины.
«КАМАЗ» - крепкий середняк дивизиона. Дома команда играет традиционно сильно. Но «Спартак» очень хорош на выезде. Подопечные Евгения Таранухина выиграли все шесть гостевых матчей сезона! При этом ставка на «обе» забьют в играх костромского клуба заходит почти всегда - девять случаев за 10 матчей. На ней и остановимся. В FONBET этот исход котируется за 1.92.
Прямая трансляция из Набережных Челнов пройдет на федеральном канале «Матч ТВ» и платформе БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«КАМАЗ»: нет
«Спартак»: Лях, Рубцов (оба - травмы)
Центральный матч стадии - высокие коэффициенты. FONBET предлагает близкие котировки на все три основных исхода бигмаркета: 2.80 на хозяев, 2.65 - на гостей и 2.90 - на ничью. На проход в следующий раунд коэфициенты такие: 1.90 на «КАМАЗ», 1.80 - на «Спартак».
Аналитики FONBET установили коэффициент 6.00 на два варианта ничьей - 0:0 и 1:1. «Советский спорт» рассказывает про фрибеты, что это такое и как их получить сегодня.
Общедоступный канал «Матч ТВ» проведет прямую трансляцию из Набережных Челнов.
Билеты на матч поступили в продажу на официальном сайте «КАМАЗа». Минимальная стоимость - от 250 рублей, максимальная - 450.