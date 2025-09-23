КАМАЗ - Спартак Кострома, 25 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

До нынешнего лета команды выступали на разных уровнях и никогда не пересекались. В сезоне-2025/26 они наконец-то оказались в одной лиге. Но лицом к лицу впервые встретятся не в чемпионате, а в Кубке.

В четвертом раунде турнира это, пожалуй, самая интригующая пара. Победитель второй лиги с каждой неделей привлекает к себе все большее внимание. Команда из Костромы постепенно шла вверх по таблице Лиги PARI и в последнем туре наконец достигла вершины.

«КАМАЗ» - крепкий середняк дивизиона. Дома команда играет традиционно сильно. Но «Спартак» очень хорош на выезде. Подопечные Евгения Таранухина выиграли все шесть гостевых матчей сезона! При этом ставка на «обе» забьют в играх костромского клуба заходит почти всегда - девять случаев за 10 матчей. На ней и остановимся. В FONBET этот исход котируется за 1.92.