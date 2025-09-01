Казахстан - Уэльс, 4 сентября: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

В группе J эксперты изначально отводили сборной Казахстана предпоследнее место, считая фаворитами пятерки команды Бельгии и Уэльса. Планы претендентов на выход в финал спутала Северная Македония. Балканцы сыграли дома вничью и с одними, и с другими, а двух аутсайдеров отбора обыграли.

Казахстанцы предсказуемо победили Лихтенштейн и уступили Уэльсу с Северной Македонией. Чтобы остаться в гонке за место в плей-офф (выше засматриваться уже бессмысленно), нашим соседям нужно обязательно побеждать дома валлийцев. Есть подозрение, что парням Али Алиева это не по плечу априори. Но на локальный успех в виде хотя бы одного гола хозяева могут и должны рассчитывать. Британцы много забивают, но и пропускают тоже немало. Если что, Winline дает очень высокий коэффициент на обмен голами - 2.20.