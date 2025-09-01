Ведомости
Казахстан - Уэльс, 4 сентября: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Пример «Кайрата» вдохновит сборную Казахстана?
Валентин Васильев

В ближайший четверг, 4 сентября, пройдут восемь матчей в европейской зоне квалификации чемпионата мира по футболу. Игровой день откроют в Астане сборные Казахстана и Уэльса. Рассказываем о предыгровых раскладах и самых интересных вариантах для ставки на матч.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Сборная Казахстана

Место в рейтинге ФИФА: 114

04.09.2025, Чт

17:00 МСК

Сборная Уэльса

Место в рейтинге ФИФА: 31

П1 - 6.40

Х - 3.90

П2 - 1.53

Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа J, 5-й тур

Стадион: «Астана-Арена» (Астана, Казахстан)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Казахстан0011-3
Уэльс1003-1

Последние пять матчей сборной Казахстана:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.06.2025Казахстан

0:1

Северная Македония

Отбор ЧМ-2026

05.06.2025Беларусь

4:1

Казахстан

Отбор ЧМ-2026

25.03.2025Лихтенштейн

0:2

Казахстан

Отбор ЧМ-2026

22.03.2025Уэльс

3:1

Казахстан

Отбор ЧМ-2026

19.03.2025Казахстан

2:0

Кюрасао

Товарищеский матч

Последние пять матчей сборной Уэльса:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.06.2025Бельгия

4:3

Уэльс

Отбор ЧМ-2026

06.06.2025Уэльс

3:0

Лихтенштейн

Отбор ЧМ-2026

25.03.2025Северная Македония

1:1

Уэльс

Отбор ЧМ-2026

22.03.2025Уэльс

3:1

Казахстан

Отбор ЧМ-2026

16.11.2024Турция

0:0

Уэльс

Лига наций

Место в таблице

Свернуть

В этой группе команды провели неодинаковое количество матчей, поэтому третье место Бельгии и первое Северной Македонии не должны сильно удивлять. А вот Казахстан, похоже, занимает  «свою» позицию.

КомандыИВНПМО
1. Северная Македония42206-28
2. Уэльс421110-67
3. Бельгия21105-44
4. Казахстан31023-43
5. Лихтенштейн30030-80

Прогноз на матч

Свернуть

В группе J эксперты изначально отводили сборной Казахстана предпоследнее место, считая фаворитами пятерки команды Бельгии и Уэльса. Планы претендентов на выход в финал спутала Северная Македония. Балканцы сыграли дома вничью и с одними, и с другими, а двух аутсайдеров отбора обыграли. 

Казахстанцы предсказуемо победили Лихтенштейн и уступили Уэльсу с Северной Македонией. Чтобы остаться в гонке за место в плей-офф (выше засматриваться уже бессмысленно), нашим соседям нужно обязательно побеждать дома валлийцев. Есть подозрение, что парням Али Алиева это не по плечу априори. Но на локальный успех в виде хотя бы одного гола хозяева могут и должны рассчитывать. Британцы много забивают, но и пропускают тоже немало. Если что, Winline дает очень высокий коэффициент на обмен голами - 2.20.

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Трансляции

Свернуть

На территории Российской Федерации игру в Астане покажет онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
WinlineГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Сборная Казахстана 

Вратари: Мухаммеджан Сейсен («Астана»), Темирлан Анарбеков («Кайрат»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»).

Защитники: Алибек Касым («Актобе»), Ян Вороговский («Астана»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Наурызбек Жагоров («Тобол»), Еркин Тапалов («Кайрат»), Сергей Малый, Улар Жаксыбаев, Султанбек Астанов (все – «Ордабасы»).

Полузащитники: Ислам Чесноков («Тобол»), Бактиер Зайнутдинов («Динамо» Москва, Россия), Рамазан Оразов, Алмас Тюлюбай, Галымжан Кенжебек (все – «Елимай»), Даурен Жумат, Серикжан Мужиков (оба – «Окжетпес»), Динмухамед Караман («Женис»), Багдат Каиров («Актобе»), Дамир Касабулат («Кайрат»).

Нападающие: Оралхан Омиртаев («Актобе»), Максим Самородов («Ахмат», Россия), Дастан Сатпаев («Кайрат»), Иван Свиридов («Елимай»).

Сборная Уэльса

Вратари: Дэнни Уорд («Лестер»), Карл Дарлоу («Лидс»), Адам Дэвис («Шеффилд Юнайтед»).

Защитники: Бен Дэвис («Тоттенхэм»), Джо Родон («Лидс»), Крис Мефам («Сандерленд»), Бенджамин Кабанго («Суонси»), Неко Уильямс («Ноттингем Форест»), Джей Дасилва («Ковентри»), Ронан Кпакио, Дилан Лоулор (оба — «Кардифф Сити»).

Полузащитники: Джош Шиэн («Болтон»), Джордан Джеймс («Ренн»), Кай Эндрюс («Мазервелл»), Сорба Томас («Нант»), Дэвид Брукс («Борнмут»), Чарли Крю («Лидс»), Харри Уилсон («Фулхэм»).

Нападающие: Киффер Мур («Шеффилд Юнайтед»), Бреннан Джонсон («Тоттенхэм»), Дэниел Джеймс («Лидс»), Лиам Каллен («Суонси»), Нейтан Бродхед («Ипсвич Таун»), Марк Харрис («Оксфорд Юнайтед»), Луис Кумас («Сток Сити»).

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Компания Winline дает очень щедрый коэффициент на победу хозяев поля - 6.40. Ничья в прематче котируется за 3.90, успех гостей - за 1.53.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче Казахстан - Уэльс?

Коэффициенты букмекеров не сулят казахстанцам ничего хорошего. В этой паре любой исход, кроме победы Уэльса, станет сюрпризом. 

С каким счетом закончится матч Казахстан - Уэльс?

Согласно расчетам аналитиков, самым вероятным исходом матча является минимальная победа гостей со счетом 1:0. Этому варианту Winline присвоила коэффициент 4.90.

Кто тренирует сборную Казахстана?

С января 2025 года национальную команду Казахстана возглавляет Али Алиев. 

Где смотреть бесплатно матч Казахстан - Уэльс?

Игру легально покажет онлайн-кинотеатр Okko. Также следить за матчем онлайн можно на ресурсах ведущих букмекеров России - например, на официальном сайте Winline

