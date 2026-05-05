Роман Копылов – Марко Тулио, 10 мая: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Россиянин идет на серии из двух поражений
Александр Бокулёв
Источник: UFC Brasil
Россиянин Роман Копылов проиграл два последних боя в UFC. Прервать эту серию он постарается в противостоянии с бразильцем Марко Тулио. Чем завершится поединок в среднем весе (до 83,9 кг)?

Копылов

 

Тулио

Россия

Страна

Бразилия

34

Возраст

31

19

Бои

16

14 (12 / 0 / 2)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

14 (10 / 1 / 3)

5 (0 / 2 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (2 / 0 / 0)

183

Рост (см)

183

190,5

Размах рук (см)

189

104

Размах ног (см)

104

Роман Копылов

С девяти лет занимается боевыми искусствами, стал трехкратным чемпионом мира по рукопашному бою. В профессиональных MMA выступает с 2016 г., имеет опыт поединков в средней и полутяжелой весовых категориях. В 2018-м взял чемпионский пояс Fight Nights Global в среднем дивизионе и один раз защитил его, после чего перешел в UFC. В ведущем промоушене одержал шесть побед при пяти проигрышах. Идет на серии из двух поражений. В последнем поединке в ноябре уступил Грегори Родригесу единогласным решением судей.

Марко Тулио

Занимался карате и тхэквондо, получил черный пояс по муай-тай. В профессиональных ММА выступает с 2017 г. Дважды победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и в 2025 г. дебютировал в UFC. В сильнейшем промоушене выиграл первые два боя, но в последнем поединке в ноябре уступил Кристиану Лерою Данкану нокаутом во втором раунде.

Сравнение коэффициентов

 Победа КопыловаПобеда ТулиоТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI2,451,582,021,75

Прогноз на бой

Копылов – качественный ударник, который, похоже, уперся в свой потолок в UFC. Но Тулио – вполне проходной соперник, хотя и опасный. Бразилец тоже предпочитает работать в стойке, хотя и имеет джитсерские навыки.

Пожалуй, Копылов бьется более технично и строго, но не всегда это играет в его пользу. Порой хаотичный стиль Тулио может добавить россиянину немало проблем. Но за счет опыта Копылов точно не выглядит таким андердогом, как показывают коэффициенты букмекеров. 

Впрочем, рисковать ставкой на россиянина не будем. Обратим внимание на роспись, не ожидая быстрой развязки. Полагаем, мы увидим качественную и зрелищную разборку в стойке без грубых ошибок, которая как минимум перевалит за экватор. Соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.

Полный кард, где смотреть бой Копылов – Тулио

Турнир UFC 328 пройдет на арене «Prudential Center» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Шоу стартует в полночь с 9 на 10 мая по московскому времени. Бой Копылов – Тулио стоит ожидать около 01:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямой эфир на федеральном «Матч ТВ» начнется в 01:00 мск.

Основной кард

Прелимы

  • Атеба Готье (Камерун) – Оззи Диас (США). Средний вес;
  • Йоэль Альварес (Испания) – Ярослав Амосов (Украина). Полусредний вес;
  • Грант Доусон (США) – Матеуш Ребецкий (Польша). Легкий вес;
  • Джим Миллер (США) – Джаред Гордон (США). Легкий вес;
  • Роман Копылов (Россия) – Марко Тулио (Бразилия). Средний вес;
  • Пэт Сабатини (США) – Уильям Гомис (Франция). Полулегкий вес;
  • Байсангур Сусуркаев (Россия) – Джорден Сантос (Бразилия). Средний вес;
  • Клейтон Карпентер (США) – Хосе Очоа (Перу). Наилегчайший вес.

