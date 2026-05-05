Роман Копылов – Марко Тулио, 10 мая: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Россиянин Роман Копылов проиграл два последних боя в UFC. Прервать эту серию он постарается в противостоянии с бразильцем Марко Тулио. Чем завершится поединок в среднем весе (до 83,9 кг)?
Копылов
Тулио
|Россия
Страна
Бразилия
|34
Возраст
31
|19
Бои
16
|14 (12 / 0 / 2)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
14 (10 / 1 / 3)
|5 (0 / 2 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (2 / 0 / 0)
|183
Рост (см)
183
|190,5
Размах рук (см)
189
|104
Размах ног (см)
104
С девяти лет занимается боевыми искусствами, стал трехкратным чемпионом мира по рукопашному бою. В профессиональных MMA выступает с 2016 г., имеет опыт поединков в средней и полутяжелой весовых категориях. В 2018-м взял чемпионский пояс Fight Nights Global в среднем дивизионе и один раз защитил его, после чего перешел в UFC. В ведущем промоушене одержал шесть побед при пяти проигрышах. Идет на серии из двух поражений. В последнем поединке в ноябре уступил Грегори Родригесу единогласным решением судей.
Занимался карате и тхэквондо, получил черный пояс по муай-тай. В профессиональных ММА выступает с 2017 г. Дважды победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и в 2025 г. дебютировал в UFC. В сильнейшем промоушене выиграл первые два боя, но в последнем поединке в ноябре уступил Кристиану Лерою Данкану нокаутом во втором раунде.
Копылов – качественный ударник, который, похоже, уперся в свой потолок в UFC. Но Тулио – вполне проходной соперник, хотя и опасный. Бразилец тоже предпочитает работать в стойке, хотя и имеет джитсерские навыки.
Пожалуй, Копылов бьется более технично и строго, но не всегда это играет в его пользу. Порой хаотичный стиль Тулио может добавить россиянину немало проблем. Но за счет опыта Копылов точно не выглядит таким андердогом, как показывают коэффициенты букмекеров.
Впрочем, рисковать ставкой на россиянина не будем. Обратим внимание на роспись, не ожидая быстрой развязки. Полагаем, мы увидим качественную и зрелищную разборку в стойке без грубых ошибок, которая как минимум перевалит за экватор. Соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.
Турнир UFC 328 пройдет на арене «Prudential Center» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Шоу стартует в полночь с 9 на 10 мая по московскому времени. Бой Копылов – Тулио стоит ожидать около 01:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямой эфир на федеральном «Матч ТВ» начнется в 01:00 мск.
Основной кард
Прелимы