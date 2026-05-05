Роман Копылов – Марко Тулио, 10 мая: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Копылов – качественный ударник, который, похоже, уперся в свой потолок в UFC. Но Тулио – вполне проходной соперник, хотя и опасный. Бразилец тоже предпочитает работать в стойке, хотя и имеет джитсерские навыки.

Пожалуй, Копылов бьется более технично и строго, но не всегда это играет в его пользу. Порой хаотичный стиль Тулио может добавить россиянину немало проблем. Но за счет опыта Копылов точно не выглядит таким андердогом, как показывают коэффициенты букмекеров.

Впрочем, рисковать ставкой на россиянина не будем. Обратим внимание на роспись, не ожидая быстрой развязки. Полагаем, мы увидим качественную и зрелищную разборку в стойке без грубых ошибок, которая как минимум перевалит за экватор. Соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.