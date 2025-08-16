Краснодар - Сочи, 17 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Краснодар» второй сезон подряд начал натужно. Только в 2024 году было поражение в Суперкубке и три ничьи подряд, а в 2025-м - неудача в Суперкубке и два поражения в трех следующих матчах. А дальше - в обоих случаях подъем. Три последних матча чемпион выиграл с суммарным счетом 6:0. Причем пять из этих шести голов в два захода забил столичному «Динамо». Так что к краевому дерби «быки» как следует разогнались, и это не сулит гостям ничего хорошего.

«Сочи» еще хуже начали сезон: первый гол забили только в третьем матче, а первые очки набрали лишь в пятом (1:1 с «Динамо»). В среду команда Морено наконец-то победила, но пока только по пенальти («Крылья Советов» в Кубке). Есть надежда, что в Краснодаре гости предстанут уже не тем беспомощным аутсайдером, каким выглядели в июле, и игра получится более-менее конкурентной.

Отметим, что у сочинцев из 10 последних матчей (с учетом контрольных) восемь были на тотал больше 2.5 и/или с обоюдным взятием ворот. Поэтому возьмем в качестве прогноза комбо: «Краснодар» не проиграет при тотал больше 2.5 голов в матче.