Краснодар - Сочи, 17 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 17 августа, нас ждет любопытное южное «дерби». «Краснодар» с «Сочи» преследуют разные задачи, но чемпион страны - для любой команды сильнейший раздражитель. Навяжет ли аутсайдер борьбу фавориту?
Турнир: чемпионат России по футболу, 5-й тур
Стадион: «Ozon Арена» (Краснодар, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Краснодар»
|8
|2
|4
|24-18
|«Сочи»
|4
|2
|8
|18-24
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.08.2025
|«Динамо» Москва
0:4
«Краснодар»
Кубок России
|10.08.2025
|«Оренбург»
0:1
«Краснодар»
РПЛ
|02.08.2025
|«Краснодар»
1:0
«Динамо» Москва
РПЛ
|29.07.2025
|«Краснодар»
1:2
«Крылья Советов»
Кубок России
|26.07.2025
|«Краснодар»
1:2
«Локомотив»
РПЛ
Последние пять матчей «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.08.2025
|«Сочи»
1:1, пен. 5:3
«Крылья Советов»
Кубок России
|10.08.2025
|«Сочи»
1:1
«Динамо» (Москва)
РПЛ
|04.08.2025
|«Рубин»
2:1
«Сочи»
РПЛ
|29.07.2025
|«Динамо» (Москва)
3:2
«Сочи»
Кубок России
|26.07.2025
|«Сочи»
0:4
«Акрон»
РПЛ
Обе команды пока занимают вторые места. Только хозяева - с «головы» таблицы, а гости - с «хвоста».
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Локомотив
|4
|4
|0
|0
|12-5
|12
|2. Краснодар
|4
|3
|0
|1
|6-2
|9
|3. Крылья Советов
|4
|2
|2
|0
|8-3
|8
|4. ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|8-3
|8
|5. Балтика
|4
|2
|2
|0
|8-4
|8
|6. Рубин
|4
|2
|1
|1
|7-8
|7
|7. Акрон
|4
|1
|3
|0
|7-3
|6
|8. Зенит
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|9. Динамо Махачкала
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|10. Динамо Москва
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|11. Спартак
|4
|1
|1
|2
|4-8
|4
|12. Ахмат
|4
|1
|0
|3
|2-5
|3
|13. Ростов
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|14. Оренбург
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|15. Сочи
|4
|0
|1
|3
|2-10
|1
|16. Пари НН
|4
|0
|0
|4
|2-9
|0
«Краснодар» второй сезон подряд начал натужно. Только в 2024 году было поражение в Суперкубке и три ничьи подряд, а в 2025-м - неудача в Суперкубке и два поражения в трех следующих матчах. А дальше - в обоих случаях подъем. Три последних матча чемпион выиграл с суммарным счетом 6:0. Причем пять из этих шести голов в два захода забил столичному «Динамо». Так что к краевому дерби «быки» как следует разогнались, и это не сулит гостям ничего хорошего.
«Сочи» еще хуже начали сезон: первый гол забили только в третьем матче, а первые очки набрали лишь в пятом (1:1 с «Динамо»). В среду команда Морено наконец-то победила, но пока только по пенальти («Крылья Советов» в Кубке). Есть надежда, что в Краснодаре гости предстанут уже не тем беспомощным аутсайдером, каким выглядели в июле, и игра получится более-менее конкурентной.
Отметим, что у сочинцев из 10 последних матчей (с учетом контрольных) восемь были на тотал больше 2.5 и/или с обоюдным взятием ворот. Поэтому возьмем в качестве прогноза комбо: «Краснодар» не проиграет при тотал больше 2.5 голов в матче.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году
Прямой эфир из Краснодара запланирован на телеканале «Матч Премьер». Беттинговый партнер лиги также покажет игру на своих ресурсах бесплатно.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 299 рублей)
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Краснодар»: нет
«Сочи»: Мелешин (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Сочи»:
|Позиция
|«Краснодар»
|«Сочи»
|Позиция
|Вратарь
|1. Агкацев
|35. Дегтев
|Вратарь
|Защитник
|98. Петров
|24. Абердин
|Защитник
|Защитник
|4. Коста
|4. Литвинов
|Защитник
|Защитник
|3. Тормена
|27. Заика
|Защитник
|Защитник
|15. Оласа
|17. Макарчук
|Защитник
|Защитник
|6. Ленини
|8. Игнатов
|Полузащитник
|Полузащитник
|53. Черников
|21. Сааведра
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Сперцян
|28. Магаль
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Батчи
|10. Крамарич
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Са
|7. Зиньковский
|Нападающий
|Нападающий
|9. Кордоба
|23. Гуарирапа
|Нападающий
|Главный тренер
|Мурад Мусаев
|Роберт Морено
|Главный тренер
Аналитики БК Winline установили достаточно скромный коэффициент 1.34 на победу чемпиона и очень высокий - 8.20 - на его соперника. Ставка на ничью обещает пятикратный выигрыш.
ФРИБЕТ 3 000 РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
Аналитики считают наиболее вероятным исходом матча победу фаворита со счетом 2:0. В линии Winline этот вариант котируется за 5.60.
Пользователи Winline могут смотреть игры РПЛ без оплаты абсолютно легально.
Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Краснодар» и на официальном сайте клуба. Минимальная стоимость составляет 700 рублей.