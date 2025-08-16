Ведомости
Краснодар - Сочи, 17 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Краевое дерби возвращается
Валентин Васильев

В воскресенье, 17 августа, нас ждет любопытное южное «дерби». «Краснодар» с «Сочи» преследуют разные задачи, но чемпион страны - для любой команды сильнейший раздражитель. Навяжет ли аутсайдер борьбу фавориту?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Краснодар»

17.08.2025, Вс

20:30 МСК

«Сочи»

П1 - 1.34

Х - 5.00

П2 - 8.20

Турнир: чемпионат России по футболу, 5-й тур

Стадион: «Ozon Арена» (Краснодар, Россия)

Судьи: еще не назначены

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Краснодар»82424-18
«Сочи»42818-24

Последние пять матчей «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.08.2025«Динамо» Москва

0:4

«Краснодар»

Кубок России

10.08.2025«Оренбург»

0:1

«Краснодар»

РПЛ

02.08.2025«Краснодар»

1:0

«Динамо» Москва

РПЛ

29.07.2025«Краснодар»

1:2

«Крылья Советов»

Кубок России

26.07.2025«Краснодар»

1:2

«Локомотив»

РПЛ

Последние пять матчей «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.08.2025«Сочи»

1:1, пен. 5:3

«Крылья Советов»

Кубок России

10.08.2025«Сочи»

1:1

«Динамо» (Москва)

РПЛ

04.08.2025«Рубин»

2:1

«Сочи»

РПЛ

29.07.2025«Динамо» (Москва)

3:2

«Сочи»

Кубок России

26.07.2025«Сочи»

0:4

«Акрон»

РПЛ

Обе команды пока занимают вторые места. Только хозяева - с  «головы» таблицы, а гости - с «хвоста».

КлубИВНПМячиОчки
1. Локомотив440012-512
2. Краснодар43016-29
3. Крылья Советов42208-38
4. ЦСКА42208-38
5. Балтика42208-48
6. Рубин42117-87
7. Акрон41307-36
8. Зенит41215-55
9. Динамо Махачкала41213-35
10. Динамо Москва41213-35
11. Спартак41124-84
12. Ахмат41032-53
13. Ростов41033-73
14. Оренбург40223-52
15. Сочи40132-101
16. Пари НН40042-90

Прогноз на матч

«Краснодар» второй сезон подряд начал натужно. Только в 2024 году было поражение в Суперкубке и три ничьи подряд, а в 2025-м - неудача в Суперкубке и два поражения в трех следующих матчах. А дальше - в обоих случаях подъем. Три последних матча чемпион выиграл с суммарным счетом 6:0. Причем пять из этих шести голов в два захода забил столичному «Динамо». Так что к краевому дерби «быки» как следует разогнались, и это не сулит гостям ничего хорошего. 

«Сочи» еще хуже начали сезон: первый гол забили только в третьем матче, а первые очки набрали лишь в пятом (1:1 с «Динамо»). В среду команда Морено наконец-то победила, но пока только по пенальти («Крылья Советов» в Кубке). Есть надежда, что в Краснодаре гости предстанут уже не тем беспомощным аутсайдером,  каким выглядели в июле, и игра получится более-менее конкурентной. 

Отметим, что у сочинцев из 10 последних матчей (с учетом контрольных) восемь были на тотал больше 2.5 и/или с обоюдным взятием ворот. Поэтому возьмем в качестве прогноза комбо: «Краснодар» не проиграет при тотал больше 2.5 голов в матче.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Прямой эфир из Краснодара запланирован на телеканале «Матч Премьер». Беттинговый партнер лиги также покажет игру на своих ресурсах бесплатно.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Краснодар»:  нет

«Сочи»: Мелешин (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Сочи»:

Позиция«Краснодар»«Сочи»Позиция
Вратарь1. Агкацев 35. ДегтевВратарь
Защитник98. Петров 24. АбердинЗащитник
Защитник4. Коста 4. ЛитвиновЗащитник
Защитник3. Тормена 27. ЗаикаЗащитник
Защитник15. Оласа 17. МакарчукЗащитник
Защитник6. Ленини8. ИгнатовПолузащитник
Полузащитник53. Черников 21. СааведраПолузащитник 
Полузащитник10. Сперцян 28. МагальПолузащитник
Полузащитник11. Батчи 10. КрамаричПолузащитник
Нападающий7. Са7. ЗиньковскийНападающий
Нападающий9. Кордоба23. ГуарирапаНападающий
Главный тренерМурад Мусаев Роберт МореноГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК Winline установили достаточно скромный коэффициент 1.34 на победу чемпиона и очень высокий - 8.20 - на его соперника. Ставка на ничью обещает пятикратный выигрыш.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Краснодар» - «Сочи»?

Аналитики считают наиболее вероятным исходом матча победу фаворита со счетом 2:0. В линии Winline этот вариант котируется за 5.60.

Где бесплатно смотреть матч «Краснодар» - «Сочи»?

Пользователи Winline могут смотреть игры РПЛ без оплаты абсолютно легально.

Где купить билеты на матч «Краснодар» - «Сочи»

Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Краснодар» и на официальном сайте клуба. Минимальная стоимость составляет 700 рублей.

