Крылья Советов - ЦСКА, 18 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Три победы ЦСКА подряд немного успокоили армейское сообщество, но домашнее поражение от безнадежного аутсайдера лиги, «Сочи», вновь активировало разговоры о системном кризисе в команде. Очевидно, что для спасения сезона армейцам нужно забирать Кубок России, но и в чемпионате пускать дела на самотек ни в коем случае нельзя - и так негатива вокруг коллектива чересчур много.

«Крылья» из кубкового турнира, наоборот, уже освободились (как раз таки благодаря ЦСКА) и теперь всецело сфокусированы на чемпионате. Положение в таблице у волжан крайне неприятное: всего два очка от зоны прямого вылета. В случае еще одного поражения от красно-синих самарцы могут упасть на предпоследнее место уже в эти выходные.

Естественно, футболисты «Крыльев» все это прекрасно понимают. И последствия вылета из РПЛ тоже в полной мере представляют, в том числе для собственного материального благополучия. Есть основания полагать, что «чемпионатная» игра будет отличаться от кубковой. Рискнем предположить, что на этот раз самарцы не проиграют.

