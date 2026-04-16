Крылья Советов - ЦСКА, 18 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Совсем недавно «Крылья Советов» с ЦСКА выдали увлекательное футбольное зрелище в Самаре с семью забитыми мячами в Кубке России по футболу. В ближайшую субботу они сойдутся на том же месте уже в рамках национальной лиги. Вашему вниманию подробное превью и прогноз на игру.
Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 25-й тур
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)
Судьи: еще не определены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Крылья Советов»
|26
|30
|71
|108-222
|ЦСКА
|71
|30
|26
|222-108
Последние пять матчей «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.04.2026
|«Крылья Советов»
2:2
«Ахмат»
РПЛ
|07.04.2026
|«Крылья Советов»
2:5
ЦСКА
Кубок России
|04.04.2026
|«Зенит»
2:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|22.03.2026
|«Крылья Советов»
0:0
«Рубин»
РПЛ
|19.03.2026
|«Крылья Советов»
2:2, пен. 5:4
«Локомотив»
Кубок России
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2026
|ЦСКА
0:1
«Сочи»
РПЛ
|07.04.2026
|«Крылья Советов»
2:5
ЦСКА
Кубок России
|04.04.2026
|«Акрон»
1:2
ЦСКА
РПЛ
|21.03.2026
|ЦСКА
3:1
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|17.03.2026
|«Краснодар»
4:0
ЦСКА
Кубок России
ЦСКА идет пятым в таблице с отставанием в три очка от призового третьего места. «Крылья» - 13-е.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|24
|16
|5
|3
|49-17
|53
|2
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|44-17
|52
|3
|Локомотив
|24
|12
|9
|3
|50-33
|45
|4
|Балтика
|24
|11
|11
|2
|34-13
|44
|5
|ЦСКА
|24
|13
|3
|8
|36-26
|42
|6
|Спартак
|24
|12
|6
|6
|38-32
|42
|7
|Динамо Москва
|24
|9
|7
|8
|43-35
|34
|8
|Рубин
|24
|9
|7
|8
|23-25
|34
|9
|Ахмат
|24
|8
|7
|9
|29-31
|31
|10
|Ростов
|24
|6
|8
|10
|19-26
|26
|11
|Динамо Махачкала
|24
|5
|8
|11
|15-30
|23
|12
|Акрон
|24
|5
|7
|12
|30-43
|22
|13
|Крылья Советов
|24
|5
|7
|12
|25-44
|22
|14
|Пари НН
|24
|6
|3
|15
|20-39
|21
|15
|Оренбург
|24
|4
|8
|12
|24-36
|20
|16
|Сочи
|24
|3
|3
|18
|21-53
|12
Три победы ЦСКА подряд немного успокоили армейское сообщество, но домашнее поражение от безнадежного аутсайдера лиги, «Сочи», вновь активировало разговоры о системном кризисе в команде. Очевидно, что для спасения сезона армейцам нужно забирать Кубок России, но и в чемпионате пускать дела на самотек ни в коем случае нельзя - и так негатива вокруг коллектива чересчур много.
«Крылья» из кубкового турнира, наоборот, уже освободились (как раз таки благодаря ЦСКА) и теперь всецело сфокусированы на чемпионате. Положение в таблице у волжан крайне неприятное: всего два очка от зоны прямого вылета. В случае еще одного поражения от красно-синих самарцы могут упасть на предпоследнее место уже в эти выходные.
Естественно, футболисты «Крыльев» все это прекрасно понимают. И последствия вылета из РПЛ тоже в полной мере представляют, в том числе для собственного материального благополучия. Есть основания полагать, что «чемпионатная» игра будет отличаться от кубковой. Рискнем предположить, что на этот раз самарцы не проиграют.
«Бетбум» установил весьма высокий коэффициент на 1Х - 1.91.
Приветственный фрибет от «Бетбум»
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
В прямом эфире игру в Самаре покажет общедоступный канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Бетбум»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Крылья Советов»: Чинеду, Раков (оба - травмы)
ЦСКА: Лукин, Акинфеев (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - ЦСКА:
|Позиция
|«Крылья Советов»
|ЦСКА
|Позиция
|Вратарь
|30. Песьяков
|49. Тороп
|Вратарь
|Защитник
|31. Рекена
|22. Гаич
|Защитник
|Защитник
|5. Ороз
|4. Жоао Виктор
|Защитник
|Защитник
|47. Божин
|79. Данилов
|Защитник
|Защитник
|3. Гальдамес
|27. Мойзус
|Защитник
|Полузащитник
|72. Фернандес
|31. Кисляк
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Костанца
|6. Баринов
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Бабкин
|3. Круговой
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Баньяц
|10. Обляков
|Полузащитник
|Полузащитник
|70. Шуманский
|18. Козлов
|Нападающий
|Нападающий
|91. Игнатенко
|9. Гонду
|Нападающий
|И. о. главного тренера
|Сергей Булатов
|Фабио Челестини
|Главный тренер
«Бетбум» в четырехкратном размере выплатит выигрыш по удачным ставкам на победу волжан. Коэффициент на ничью не намного ниже - 3.71. Успех гостей котируется в компании за 1.88.
💰 Получить до 15 000 рублей от FONBET
Армейцы выиграли три последних матча в Самаре. Им же отдают предпочтение букмекеры и сейчас.
Бесплатную ТВ-трансляцию из Самары проведет «Матч ТВ.
Билеты стоимостью от 300 рублей доступны на официальном сайте самарского клуба.