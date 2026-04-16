Партнерский проект

Крылья Советов - ЦСКА, 18 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
В чемпионате будет совсем другая игра, чем в Кубке
Валентин Васильев
Совсем недавно «Крылья Советов» с ЦСКА выдали увлекательное футбольное зрелище в Самаре с семью забитыми мячами в Кубке России по футболу. В ближайшую субботу они сойдутся на том же месте уже в рамках национальной лиги. Вашему вниманию подробное превью и прогноз на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Крылья Советов» (Самара)

18.04.2026, Сб

14:30 МСК

ЦСКА (Москва)

П1 - 4.01

Х - 3.71

П2 - 1.88

Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 25-й тур

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Крылья Советов»263071108-222
ЦСКА713026222-108

Последние пять матчей «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.04.2026«Крылья Советов»

2:2

«Ахмат»

РПЛ

07.04.2026«Крылья Советов»

2:5

ЦСКА

Кубок России

04.04.2026«Зенит»

2:1

«Крылья Советов»

РПЛ

22.03.2026«Крылья Советов»

0:0

«Рубин»

РПЛ

19.03.2026«Крылья Советов»

2:2, пен. 5:4 

«Локомотив»

Кубок России

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.04.2026ЦСКА

0:1

«Сочи»

РПЛ

07.04.2026«Крылья Советов»

2:5

ЦСКА

Кубок России

04.04.2026«Акрон»

1:2

ЦСКА

 РПЛ

21.03.2026ЦСКА

3:1

«Динамо» Махачкала

РПЛ

17.03.2026«Краснодар»

4:0

ЦСКА

Кубок России

Место в турнирной таблице

ЦСКА идет пятым в таблице с отставанием в три очка от призового третьего места. «Крылья» - 13-е.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар24165349-1753
2Зенит24157244-1752
3Локомотив24129350-3345
4Балтика241111234-1344
5ЦСКА24133836-2642
6Спартак24126638-3242
7Динамо Москва2497843-3534
8Рубин2497823-2534
9Ахмат2487929-3131
10Ростов24681019-2626
11Динамо Махачкала24581115-3023
12Акрон24571230-4322
13Крылья Советов24571225-4422
14Пари НН24631520-3921
15Оренбург24481224-3620
16Сочи24331821-5312

Прогноз на матч

Три победы ЦСКА подряд немного успокоили армейское сообщество, но домашнее поражение от безнадежного аутсайдера лиги, «Сочи», вновь активировало разговоры о системном кризисе в команде. Очевидно, что для спасения сезона армейцам нужно забирать Кубок России, но и в чемпионате пускать дела на самотек ни в коем случае нельзя - и так негатива вокруг коллектива чересчур много.  

«Крылья» из кубкового турнира, наоборот, уже освободились (как раз таки благодаря ЦСКА) и теперь всецело сфокусированы на чемпионате. Положение в таблице у волжан крайне неприятное: всего два очка от зоны прямого вылета. В случае еще одного поражения от красно-синих самарцы могут упасть на предпоследнее место уже в эти выходные. 

Естественно, футболисты «Крыльев» все это прекрасно понимают. И последствия вылета из РПЛ тоже в полной мере представляют, в том числе для собственного материального благополучия. Есть основания полагать, что «чемпионатная» игра будет отличаться от кубковой. Рискнем предположить, что на этот раз самарцы не проиграют.

«Бетбум» установил весьма высокий коэффициент на 1Х - 1.91.

Трансляции

В прямом эфире игру в Самаре покажет общедоступный канал «Матч ТВ»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч  ТВВидеотрансляция, Full HDБесплатно
«Бетбум»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Крылья Советов»: Чинеду, Раков (оба - травмы)

ЦСКА: Лукин, Акинфеев  (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов»  - ЦСКА:

Позиция«Крылья Советов»ЦСКАПозиция
Вратарь30. Песьяков49. ТоропВратарь
Защитник31. Рекена22. ГаичЗащитник
Защитник5. Ороз4. Жоао ВикторЗащитник
Защитник47. Божин79. ДаниловЗащитник
Защитник3. Гальдамес27. МойзусЗащитник
Полузащитник72. Фернандес31. КислякПолузащитник
Полузащитник 22. Костанца6. БариновПолузащитник 
Полузащитник6. Бабкин3. КруговойПолузащитник
Полузащитник14. Баньяц10. ОбляковПолузащитник
Полузащитник70. Шуманский18. КозловНападающий
Нападающий91. Игнатенко9. ГондуНападающий
И. о. главного тренераСергей БулатовФабио ЧелестиниГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

«Бетбум» в четырехкратном размере выплатит выигрыш по удачным ставкам на победу волжан. Коэффициент на ничью не намного ниже - 3.71. Успех гостей котируется в компании за 1.88.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Крылья Советов» - ЦСКА?

Армейцы выиграли три последних матча в Самаре. Им же отдают предпочтение букмекеры и сейчас. 

Где смотреть бесплатно матч «Крылья Советов» - ЦСКА?

Бесплатную ТВ-трансляцию из Самары проведет «Матч  ТВ.

Где купить билет на  матч «Крылья Советов» - ЦСКА?

Билеты стоимостью от 300 рублей доступны на официальном сайте самарского клуба.

