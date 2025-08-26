Крылья Советов - Динамо Москва, 27 августа: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Партнерский проект
В среду, 27 августа, в FONBET Кубке России по футболу состоятся четыре матча третьего тура. В Самаре отношения выяснят футболисты «Крыльев Советов» и московского «Динамо». Делаем прогноз на игру, исходя из расчетов аналитиков и актуальных трендов клубов.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа B, 3-й тур
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Крылья Советов»
|35
|29
|61
|120-219
|«Динамо»
|61
|29
|35
|219-120
Последние пять матчей «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.08.2025
|«Крылья Советов»
0:6
«Краснодар»
РПЛ
|16.08.2025
|«Ахмат»
3:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|13.08.2025
|«Сочи»
1:1, пен. 5:3
«Крылья Советов»
FONBET Кубок России
|09.08.2025
|«Крылья Советов»
1:1
«Балтика»
РПЛ
|02.08.2025
|«Ростов»
1:4
«Крылья Советов»
РПЛ
Последние пять матчей «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.08.2025
|«Динамо» Москва
3:0
«Пари НН»
РПЛ
|17.08.2025
|«Динамо» Москва
1:3
ЦСКА
РПЛ
|13.08.2025
|«Динамо» Москва
0:4
«Краснодар»
FONBET Кубок России
|10.08.2025
|«Сочи»
1:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|02.08.2025
|«Краснодар»
1:0
«Динамо» Москва
РПЛ
Последние пять матчей «Крыльев Советов» и «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.05.2025
|«Крылья Советов»
1:3
«Динамо» Москва
РПЛ
|24.10.2024
|«Крылья Советов»
3:6
«Динамо» Москва
Кубок России
|28.08.2024
|«Динамо» Москва
5:1
«Крылья Советов»
Кубок России
|17.08.2024
|«Динамо» Москва
1:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|18.05.2024
|«Динамо» Москва
4:1
«Крылья Советов»
РПЛ
Если бы команды так и финишировали, самарцы отправились бы в плей-офф Пути РПЛ, а москвичи - в Путь регионов. Но впереди еще четыре тура.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Крылья Советов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|2. Краснодар
|2
|1
|0
|1
|5-2
|3
|3. Динамо
|2
|1
|0
|1
|3-6
|3
|4. Сочи
|2
|0
|1
|1
|3-4
|2
«Крылья Советов» здорово стартовали в новом сезоне, но в августе команду настиг спад. После удачного выезда в Ростов-на-Дону волжане перестали побеждать. Дважды подряд они довольствовались ничьими (в Кубке все закончилось поражением по пенальти), а затем потерпели пару очень чувствительных поражений - 1:3 от «Ахмата» и 0:6 от «Краснодара». Так крупно, как «быкам», самарцы дома не проигрывали никогда прежде. Перед кубковым матчем перед Магомедом Адиевым стоит непростая задача - вытащить футболистов из психологической «ямы».
Динамовцы, наоборот, разгоняются постепенно. У них тоже в августе был домашний разгром от чемпиона (0:4 в Кубке). После приключилось не менее болезненное поражение от ЦСКА в дерби. Но все-таки последний матч бело-голубые уверенно выиграли - 3:0 у «Пари НН». В Самару команда Карпина отправилась явно приободренной.
Исторически в этой паре редко бывает скучно. Счета вроде 4:1, 5:1, 1:3 тут в порядке вещей. Рискнем предположить, что голы на «Солидарность Арене» и в эту среду будут, причем в достаточно количестве.
В прямом эфире игру в Самаре покажет «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|«Фонбет»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Крылья Советов»: Бабкин (дисквалификация)
«Динамо»: Гомес, Тюкавин, Майсторович, Гладышев, Чавес (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Динамо»:
|Позиция
|«Крылья Советов»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|80. Кокарев
|31. Лещук
|Вратарь
|Защитник
|70. Лепский
|4. Касерес
|Защитник
|Защитник
|24. Евгеньев
|6. Фернандес
|Защитник
|Защитник
|23. Чернов
|55. Осипенко
|Защитник
|Защитник
|3. Гальдамес
|7. Скопинцев
|Защитник
|Полузащитник
|8. Витюгов
|30. Александров
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Костанца
|50. Кутицкий
|Полузащитник
|Полузащитник
|29. Сутормин
|34. Гагнидзе
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Ахметов
|52. Смелов
|Полузащитник
|Полузащитник
|91. Игнатенко
|77. Макаров
|Полузащитник
|Нападающий
|73. Шитов
|33. Сергеев
|Нападающий
|Главный тренер
|Магомед Адиев
|Валерий Карпин
|Главный тренер
Аналитики FONBET установили высокие коэффициенты на все основные исходы встречи: 3.45 на победу хозяев, 2.05 - на гостей и 3.65 - на ничью.
Самарцы на протяжении восьми матчей не могут победить динамовцев. При этом пять последних матчей они проиграли. В новом противостоянии трейдеры тоже отдают предпочтение москвичам.
Бесплатная трансляция из Самары значится в программной сетке «Матч ТВ».
Приобрести билеты на матч можно в кассах «Солидарность Арены» или на официальном сайте «Крыльев Советов».