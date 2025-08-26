Крылья Советов - Динамо Москва, 27 августа: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

«Крылья Советов» здорово стартовали в новом сезоне, но в августе команду настиг спад. После удачного выезда в Ростов-на-Дону волжане перестали побеждать. Дважды подряд они довольствовались ничьими (в Кубке все закончилось поражением по пенальти), а затем потерпели пару очень чувствительных поражений - 1:3 от «Ахмата» и 0:6 от «Краснодара». Так крупно, как «быкам», самарцы дома не проигрывали никогда прежде. Перед кубковым матчем перед Магомедом Адиевым стоит непростая задача - вытащить футболистов из психологической «ямы».

Динамовцы, наоборот, разгоняются постепенно. У них тоже в августе был домашний разгром от чемпиона (0:4 в Кубке). После приключилось не менее болезненное поражение от ЦСКА в дерби. Но все-таки последний матч бело-голубые уверенно выиграли - 3:0 у «Пари НН». В Самару команда Карпина отправилась явно приободренной.

Исторически в этой паре редко бывает скучно. Счета вроде 4:1, 5:1, 1:3 тут в порядке вещей. Рискнем предположить, что голы на «Солидарность Арене» и в эту среду будут, причем в достаточно количестве.