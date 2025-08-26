Ведомости
Крылья Советов - Динамо Москва, 27 августа: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Придут ли волжане в себя после воскресного потрясения?
Валентин Васильев

В среду, 27 августа, в FONBET Кубке России по футболу состоятся четыре матча третьего тура. В Самаре отношения выяснят футболисты  «Крыльев Советов» и московского «Динамо». Делаем прогноз на игру, исходя из расчетов аналитиков и актуальных трендов клубов.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Крылья Советов» (Самара)

27.08.2025, Ср

16:15 МСК

«Динамо» (Москва)

П1 - 3.45

Х - 3.65

П2 - 2.05

Турнир: FONBET  Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа B, 3-й тур

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Крылья Советов»352961120-219
«Динамо»612935219-120

Последние пять матчей «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.08.2025«Крылья Советов»

0:6

«Краснодар»

РПЛ

16.08.2025«Ахмат»

3:1

«Крылья Советов»

РПЛ

13.08.2025«Сочи»

1:1, пен. 5:3

«Крылья Советов»

FONBET  Кубок России

09.08.2025«Крылья Советов»

1:1

«Балтика»

РПЛ

02.08.2025«Ростов»

1:4

«Крылья Советов»

РПЛ

Последние пять матчей «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.08.2025«Динамо» Москва

3:0

«Пари НН» 

РПЛ

17.08.2025«Динамо» Москва

1:3

ЦСКА

РПЛ

13.08.2025«Динамо» Москва

0:4

«Краснодар» 

FONBET  Кубок России

10.08.2025«Сочи»

1:1

«Динамо» Москва

РПЛ

02.08.2025«Краснодар»

1:0

«Динамо» Москва

РПЛ

Последние пять матчей «Крыльев Советов» и «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.05.2025«Крылья Советов» 

1:3

«Динамо» Москва

РПЛ

24.10.2024«Крылья Советов» 

3:6

«Динамо» Москва

Кубок России

28.08.2024«Динамо» Москва

5:1

«Крылья Советов» 

Кубок России

17.08.2024«Динамо» Москва

1:0

«Крылья Советов» 

РПЛ

18.05.2024«Динамо» Москва

4:1

«Крылья Советов» 

РПЛ

Место в таблице

Если бы команды так и финишировали, самарцы отправились бы в плей-офф Пути РПЛ, а москвичи - в Путь регионов. Но впереди еще четыре тура.

КомандыИВНПМО
1. Крылья Советов21103-24
2. Краснодар21015-23
3. Динамо21013-63
4. Сочи20113-42

Прогноз на матч

«Крылья Советов» здорово стартовали в новом сезоне, но в августе команду настиг спад. После удачного выезда в Ростов-на-Дону волжане перестали побеждать. Дважды подряд они довольствовались ничьими (в Кубке все закончилось поражением по пенальти), а затем потерпели пару очень чувствительных поражений - 1:3 от «Ахмата» и 0:6 от «Краснодара». Так крупно, как «быкам», самарцы дома не проигрывали никогда прежде. Перед кубковым матчем перед Магомедом Адиевым стоит непростая задача - вытащить футболистов из психологической «ямы».

Динамовцы, наоборот, разгоняются постепенно. У них тоже в августе был домашний разгром от чемпиона (0:4 в Кубке). После приключилось не менее болезненное поражение от ЦСКА в дерби. Но все-таки последний матч бело-голубые уверенно выиграли - 3:0 у «Пари НН». В Самару команда Карпина отправилась явно приободренной.

Исторически в этой паре редко бывает скучно. Счета вроде 4:1, 5:1, 1:3 тут в порядке вещей. Рискнем предположить, что голы на «Солидарность Арене» и в эту среду будут, причем в достаточно количестве.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

В прямом эфире игру в Самаре покажет «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
«Фонбет»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Крылья Советов»: Бабкин  (дисквалификация)

«Динамо»: Гомес, Тюкавин, Майсторович, Гладышев, Чавес (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Динамо»:

Позиция«Крылья Советов»«Динамо»Позиция
Вратарь80. Кокарев31. ЛещукВратарь
Защитник70. Лепский4. КасересЗащитник
Защитник24. Евгеньев6. ФернандесЗащитник
Защитник23. Чернов55. ОсипенкоЗащитник
Защитник3. Гальдамес7. СкопинцевЗащитник
Полузащитник8. Витюгов30. АлександровПолузащитник
Полузащитник 22. Костанца50. КутицкийПолузащитник 
Полузащитник29. Сутормин34. ГагнидзеПолузащитник
Полузащитник77. Ахметов52. СмеловПолузащитник
Полузащитник91. Игнатенко77. МакаровПолузащитник
Нападающий73. Шитов33. СергеевНападающий
Главный тренерМагомед АдиевВалерий КарпинГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики FONBET  установили высокие коэффициенты на все основные исходы встречи: 3.45 на победу хозяев, 2.05 - на гостей и 3.65 - на ничью. 

💰 Получить до 15 000 рублей от FONBET

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Крылья Советов» - «Динамо»?

Самарцы на протяжении восьми матчей не могут победить динамовцев. При этом пять последних матчей они проиграли. В новом противостоянии трейдеры тоже отдают предпочтение москвичам.

Где смотреть бесплатно матч «Крылья Советов» - «Динамо»?

Бесплатная трансляция из Самары значится в программной сетке «Матч ТВ».

Где купить билеты на матч «Крылья Советов» - «Динамо»?

Приобрести билеты на матч можно в кассах «Солидарность Арены» или  на официальном сайте «Крыльев Советов»

