Крылья Советов - Сочи, 14 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Осинькин возвращается в Самару гостем
Валентин Васильев

Будничный, на первый взгляд, матч в Самаре неожиданно обрел мощнейшую дополнительную интригу. Назначение в «Сочи» Игоря Осинькина многократно подогрело интерес к игре. Стартовать на новом месте ему предстоит там, где он плодотворно трудился целую пятилетку. Но теперь Осинькин против «Крыльев Советов» и постарается победить в воскресенье. Удастся ли?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Крылья Советов» (Самара)

14.09.2025, Вс

14:30 МСК

«Сочи»

П1 - 1.92

Х - 3.55

П2 - 4.00

Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 8-й тур 

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Крылья Советов»91022-6
«Сочи»0196-22

Последние пять матчей «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.08.2025«Локомотив»

2:2

«Крылья Советов»

РПЛ

24.08.2025«Крылья Советов»

0:6

«Краснодар»

РПЛ

16.08.2025«Ахмат»

3:1

«Крылья Советов»

РПЛ

13.08.2025«Сочи»

1:1, пен. 5:3

«Крылья Советов»

FONBET  Кубок России

09.08.2025«Крылья Советов»

1:1

«Балтика»

РПЛ

Последние пять матчей «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.08.2025«Спартак»

2:1

«Сочи»

РПЛ

27.08.2025«Сочи»

2:4

«Краснодар» 

FONBET Кубок России

24.08.2025«Сочи»

0:2

«Балтика»

РПЛ

17.08.2025«Краснодар»

5:1

«Сочи»

РПЛ

13.08.2025«Сочи»

1:1, пен. 5:3

«Крылья Советов» 

FONBET Кубок России

Место в таблице

Перед очной встречей хозяева расположились ровно посередине таблицы, тогда как гости ее замыкают.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар751118-416
2. ЦСКА743015-615
3. Балтика743013-515
4. Локомотив743018-1115
5. Зенит733113-712
6. Спартак732210-1111
7. Рубин732210-1211
8. Крылья Советов723211-149
9. Динамо Москва72237-78
10. Ахмат72238-98
11. Динамо Махачкала72234-98
12. Оренбург71429-107
13. Акрон71339-106
14. Ростов71247-125
15. Пари НН71064-143
16. Сочи70164-191

Прогноз на матч

У «Сочи» кошмарная статистика взаимоотношений с «Крыльями Советов»: ноль побед и всего одна ничья при девяти поражениях. В этом сезоне южане в чемпионате еще не побеждали и только раз разделили очки с соперником. Но фактор Осинькина способен нарушить все расчеты экспертов. Ему лучше кого бы то ни было в лиге известны сильные и слабые стороны самарской команды, даже после ее летней перезагрузки. И эти знания новый наставник южан в воскресенье применит на практике. 

Сочинцы и с Морено худо-бедно забивали в последнее время: семь матчей из 10 на «обе забьют», а после смены тренера тем более будут усердствовать в атаке. У волжан по играм с забитыми и пропущенными мячами ситуация аналогичная. Поэтому обмен голами тут выглядит более чем реальным сценарием.

Трансляции

В прямом эфире по ТВ игру в Самаре покажет «Матч Премьер».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Крылья Советов»: Раков (травма)

«Сочи»: Мелешин, Макарчук (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Сочи»:

Позиция«Крылья Советов»«Сочи»Позиция
Вратарь30. Песьяков1. РудаковВратарь
Защитник4. Солдатенков82. ВолковЗащитник
Защитник47. Божин 5. АбердинЗащитник
Защитник23. Чернов4. ЛитвиновЗащитник
Защитник15. Рассказов25. Аттийят-аллахЗащитник
Полузащитник2. Печенин16. МухинПолузащитник
Полузащитник 22. Костанца6. СааведраПолузащитник 
Полузащитник29. Сутормин8. ИгнатовПолузащитник
Полузащитник9. Хубулов10. КрамаричПолузащитник
Полузащитник11. Рахманович7. ЗиньковскийПолузащитник
Нападающий73. Шитов23. ГуарирапаНападающий
Главный тренерМагомед Адиев Роберт МореноГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики FONBET  установили коэффициенты 1.92 на победу хозяев и более чем в два раза выше - на гостей (4.00). При ничьей букмекер рассчитает выигрышную ставку по коэффициенту 3.55.

💰 Получить до 15 000 рублей от FONBET

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Крылья Советов» - «Сочи»?

Трейдеры БК предсказуемо отдают предпочтение в матче волжанам. Самарцы выиграли у южан девять матчей подряд и только в последнем, кубковом, уступили по пенальти.

Где смотреть бесплатно матч «Крылья Советов» - «Сочи»?

Бесплатную трансляцию предложит своим клиентам беттинговый партнер РПЛ.

Где купить билеты на матч «Крылья Советов» - «Сочи»?

Приобрести билеты на матч можно в кассах «Солидарность Арены» или  на официальном сайте «Крыльев Советов». Цена начинается с 300 рублей.

