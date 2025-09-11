Крылья Советов - Сочи, 14 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

У «Сочи» кошмарная статистика взаимоотношений с «Крыльями Советов»: ноль побед и всего одна ничья при девяти поражениях. В этом сезоне южане в чемпионате еще не побеждали и только раз разделили очки с соперником. Но фактор Осинькина способен нарушить все расчеты экспертов. Ему лучше кого бы то ни было в лиге известны сильные и слабые стороны самарской команды, даже после ее летней перезагрузки. И эти знания новый наставник южан в воскресенье применит на практике.

Сочинцы и с Морено худо-бедно забивали в последнее время: семь матчей из 10 на «обе забьют», а после смены тренера тем более будут усердствовать в атаке. У волжан по играм с забитыми и пропущенными мячами ситуация аналогичная. Поэтому обмен голами тут выглядит более чем реальным сценарием.