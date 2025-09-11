Крылья Советов - Сочи, 14 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Партнерский проект
Будничный, на первый взгляд, матч в Самаре неожиданно обрел мощнейшую дополнительную интригу. Назначение в «Сочи» Игоря Осинькина многократно подогрело интерес к игре. Стартовать на новом месте ему предстоит там, где он плодотворно трудился целую пятилетку. Но теперь Осинькин против «Крыльев Советов» и постарается победить в воскресенье. Удастся ли?
Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 8-й тур
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Крылья Советов»
|9
|1
|0
|22-6
|«Сочи»
|0
|1
|9
|6-22
Последние пять матчей «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.08.2025
|«Локомотив»
2:2
«Крылья Советов»
РПЛ
|24.08.2025
|«Крылья Советов»
0:6
«Краснодар»
РПЛ
|16.08.2025
|«Ахмат»
3:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|13.08.2025
|«Сочи»
1:1, пен. 5:3
«Крылья Советов»
FONBET Кубок России
|09.08.2025
|«Крылья Советов»
1:1
«Балтика»
РПЛ
Последние пять матчей «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.08.2025
|«Спартак»
2:1
«Сочи»
РПЛ
|27.08.2025
|«Сочи»
2:4
«Краснодар»
FONBET Кубок России
|24.08.2025
|«Сочи»
0:2
«Балтика»
РПЛ
|17.08.2025
|«Краснодар»
5:1
«Сочи»
РПЛ
|13.08.2025
|«Сочи»
1:1, пен. 5:3
«Крылья Советов»
FONBET Кубок России
Перед очной встречей хозяева расположились ровно посередине таблицы, тогда как гости ее замыкают.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|7
|5
|1
|1
|18-4
|16
|2. ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|15-6
|15
|3. Балтика
|7
|4
|3
|0
|13-5
|15
|4. Локомотив
|7
|4
|3
|0
|18-11
|15
|5. Зенит
|7
|3
|3
|1
|13-7
|12
|6. Спартак
|7
|3
|2
|2
|10-11
|11
|7. Рубин
|7
|3
|2
|2
|10-12
|11
|8. Крылья Советов
|7
|2
|3
|2
|11-14
|9
|9. Динамо Москва
|7
|2
|2
|3
|7-7
|8
|10. Ахмат
|7
|2
|2
|3
|8-9
|8
|11. Динамо Махачкала
|7
|2
|2
|3
|4-9
|8
|12. Оренбург
|7
|1
|4
|2
|9-10
|7
|13. Акрон
|7
|1
|3
|3
|9-10
|6
|14. Ростов
|7
|1
|2
|4
|7-12
|5
|15. Пари НН
|7
|1
|0
|6
|4-14
|3
|16. Сочи
|7
|0
|1
|6
|4-19
|1
У «Сочи» кошмарная статистика взаимоотношений с «Крыльями Советов»: ноль побед и всего одна ничья при девяти поражениях. В этом сезоне южане в чемпионате еще не побеждали и только раз разделили очки с соперником. Но фактор Осинькина способен нарушить все расчеты экспертов. Ему лучше кого бы то ни было в лиге известны сильные и слабые стороны самарской команды, даже после ее летней перезагрузки. И эти знания новый наставник южан в воскресенье применит на практике.
Сочинцы и с Морено худо-бедно забивали в последнее время: семь матчей из 10 на «обе забьют», а после смены тренера тем более будут усердствовать в атаке. У волжан по играм с забитыми и пропущенными мячами ситуация аналогичная. Поэтому обмен голами тут выглядит более чем реальным сценарием.
В прямом эфире по ТВ игру в Самаре покажет «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Крылья Советов»: Раков (травма)
«Сочи»: Мелешин, Макарчук (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Сочи»:
|Позиция
|«Крылья Советов»
|«Сочи»
|Позиция
|Вратарь
|30. Песьяков
|1. Рудаков
|Вратарь
|Защитник
|4. Солдатенков
|82. Волков
|Защитник
|Защитник
|47. Божин
|5. Абердин
|Защитник
|Защитник
|23. Чернов
|4. Литвинов
|Защитник
|Защитник
|15. Рассказов
|25. Аттийят-аллах
|Защитник
|Полузащитник
|2. Печенин
|16. Мухин
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Костанца
|6. Сааведра
|Полузащитник
|Полузащитник
|29. Сутормин
|8. Игнатов
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Хубулов
|10. Крамарич
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Рахманович
|7. Зиньковский
|Полузащитник
|Нападающий
|73. Шитов
|23. Гуарирапа
|Нападающий
|Главный тренер
|Магомед Адиев
|Роберт Морено
|Главный тренер
Аналитики FONBET установили коэффициенты 1.92 на победу хозяев и более чем в два раза выше - на гостей (4.00). При ничьей букмекер рассчитает выигрышную ставку по коэффициенту 3.55.
Трейдеры БК предсказуемо отдают предпочтение в матче волжанам. Самарцы выиграли у южан девять матчей подряд и только в последнем, кубковом, уступили по пенальти.
Бесплатную трансляцию предложит своим клиентам беттинговый партнер РПЛ.
Приобрести билеты на матч можно в кассах «Солидарность Арены» или на официальном сайте «Крыльев Советов». Цена начинается с 300 рублей.