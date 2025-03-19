Гурам Кутателадзе — Кауе Фернандес, 22 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Ближайший турнир UFC откроет противостояние грузина Гурама Кутателадзе и бразильца Кауе Фернандеса в легком весе (до 70,3 кг). Кто одержит вторую подряд победу?
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Кутателадзе
Фернандес
Грузия
Страна
Бразилия
33
Возраст
30
17
Бои
11
13 (7 / 1 / 5)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
9 (5 / 2 / 2)
4 (1 / 1 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (0 / 0 / 2)
180,5
Рост (см)
175
183
Размах рук (см)
185,5
101,5
Размах ног (см)
101,5
Родился в Грузии, но много времени провел в Швеции, где получил местное гражданство. В пять лет начал заниматься бразильским джиу-джитсу, в дальнейшем освоил тайский бокс и смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2010 года, в 2020-м дебютировал в UFC. В сильнейшем промоушене по два раза победил и проиграл. В последнем поединке в августе одолел Джордана Вученича единогласным решением судей.
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Обладатель черных поясов по тайскому боксу и бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2014 года. Был чемпионом Shooto Brasil. В 2023-м с поражения дебютировал в UFC. Закрыл его благодаря победе нокаутом в первом раунде над Мохаммадом Яхья в последнем поединке в августе.
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Разница в котировках кажется завышенной. У Кутателадзе регулярно возникают серьезные проблемы в стойке, а Фернандес вполне хорош на верхнем этаже. И если обычно грузин может получить преимущество в борьбе, то в предстоящем поединке в этом нельзя быть уверенным — у бразильца качественная джитсерская школа.
Впрочем, сам Фернандес всё же слишком явно предпочитает работать в стойке. И если Кутателадзе справится с его стартовым натиском, то в дальнейшем может «засушить» поединок в партере, пусть и без явного преимущества. Опыта и работы над ошибками, полагаем, грузину хватит для того, чтобы реализовать подобный сценарий. Играем тотал.
Турнир UFC Fight Night 255 пройдет на «О2 Arena» в Лондоне (Великобритания). Шоу стартует в субботу, 22 марта, в 20:00 по московскому времени. Его откроет именно бой Кутателадзе — Фернандес.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей), а также каналы «Матч! Боец» и «Матч ТВ».
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