Гурам Кутателадзе — Кауе Фернандес, 22 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Разница в котировках кажется завышенной. У Кутателадзе регулярно возникают серьезные проблемы в стойке, а Фернандес вполне хорош на верхнем этаже. И если обычно грузин может получить преимущество в борьбе, то в предстоящем поединке в этом нельзя быть уверенным — у бразильца качественная джитсерская школа.

Впрочем, сам Фернандес всё же слишком явно предпочитает работать в стойке. И если Кутателадзе справится с его стартовым натиском, то в дальнейшем может «засушить» поединок в партере, пусть и без явного преимущества. Опыта и работы над ошибками, полагаем, грузину хватит для того, чтобы реализовать подобный сценарий. Играем тотал.