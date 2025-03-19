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18 марта 19:05ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Гурам Кутателадзе — Кауе Фернандес, 22 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Разница в котировках завышена?
Александр Бокулёв
Источник: bigmarcel24
Источник: bigmarcel24

Ближайший турнир UFC откроет противостояние грузина Гурама Кутателадзе и бразильца Кауе Фернандеса в легком весе (до 70,3 кг). Кто одержит вторую подряд победу?

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Статистика

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Кутателадзе

 

Фернандес

Грузия

Страна

Бразилия

33

Возраст

30

17

Бои

11

13 (7 / 1 / 5)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

9 (5 / 2 / 2)

4 (1 / 1 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (0 / 0 / 2)

180,5

Рост (см)

175

183

Размах рук (см)

185,5

101,5

Размах ног (см)

101,5

Гурам Кутателадзе

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Родился в Грузии, но много времени провел в Швеции, где получил местное гражданство. В пять лет начал заниматься бразильским джиу-джитсу, в дальнейшем освоил тайский бокс и смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2010 года, в 2020-м дебютировал в UFC. В сильнейшем промоушене по два раза победил и проиграл. В последнем поединке в августе одолел Джордана Вученича единогласным решением судей.

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Кауе Фернандес

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Обладатель черных поясов по тайскому боксу и бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2014 года. Был чемпионом Shooto Brasil. В 2023-м с поражения дебютировал в UFC. Закрыл его благодаря победе нокаутом в первом раунде над Мохаммадом Яхья в последнем поединке в августе.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа КутателадзеПобеда ФернандесаТМ (2,5)ТБ (2,5)
WINLINE1,203,902,331,50

Прогноз на бой

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Разница в котировках кажется завышенной. У Кутателадзе регулярно возникают серьезные проблемы в стойке, а Фернандес вполне хорош на верхнем этаже. И если обычно грузин может получить преимущество в борьбе, то в предстоящем поединке в этом нельзя быть уверенным — у бразильца качественная джитсерская школа.

Впрочем, сам Фернандес всё же слишком явно предпочитает работать в стойке. И если Кутателадзе справится с его стартовым натиском, то в дальнейшем может «засушить» поединок в партере, пусть и без явного преимущества. Опыта и работы над ошибками, полагаем, грузину хватит для того, чтобы реализовать подобный сценарий. Играем тотал.

Полный кард, где смотреть бой Кутателадзе Фернандес

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Турнир UFC Fight Night 255 пройдет на «О2 Arena» в Лондоне (Великобритания). Шоу стартует в субботу, 22 марта, в 20:00 по московскому времени. Его откроет именно бой Кутателадзе Фернандес.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей), а также каналы «Матч! Боец» и «Матч ТВ».

Основной кард

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