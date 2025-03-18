Леон Эдвардс — Шон Брэди, 22 марта: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Брэди — недооцененная фигура в титульной гонке. У него невысокая медийность и не самый зрелищный стиль, но набор навыков очень солидный. Американец — универсальный и крепкий боец, неслучайно букмекеры аккуратно выделяют именно его как фаворита.

Что касается Эдвардса, на его стороне, разумеется, опыт. У англичанина за спиной больше статусных и пятираундовых поединков. Последний пункт особенно важен, так как с высокой вероятностью предстоящий бой затянется.

Оба спортсмена не привыкли форсировать события, умеют действовать рационально и раскладывать силы на долгую дистанцию. Эдвардс тоже универсален, но всё же предпочитает работать в стойке. Брэди же наверняка рано или поздно постарается захватить инициативу на ближней дистанции и в клинчах, а также подключить партер.

При этом для американца важно не застаиваться в роли второго номера. Перехватывать преимущество у Эдвардса непросто, да и функционально британец более надежен. Вполне возможно, что из-за этого стартовые раунды останутся именно за Брэди, который попробует выжать максимум из собственной физической свежести.

Резюмируя, согласимся с котировками букмекеров на исход — потенциально это конкурентный бой, в котором рискованно выбирать победителя. Более надежной представляется ставка на тотал в ожидании долгой тактической дуэли.