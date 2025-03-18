Леон Эдвардс — Шон Брэди, 22 марта: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

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В субботу, 22 марта, UFC вернется с турниром в Лондон. Изначально планировалось, что шоу возглавит поединок англичанина Леона Эдвардса и австралийца Джека Деллы Маддалены, однако последнего назначили соперником Белала Мухаммада по титульному бою. Британец же теперь сойдется с американцем Шоном Брэди. Чем закончится это рейтинговое противостояние в полусреднем весе (до 77,1 кг)?
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Эдвардс
Брэди
Англия / Ямайка
Страна
США
33
Возраст
32
27
Бои
18
22 (7 / 3 / 12)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
17 (3 / 5 / 9)
4 (0 / 0 / 3 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)
1 (1 / 0 / 0 / 0)
1
Без результата
0
1
Место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC
5
183
Рост (см)
178
188
Размах рук (см)
183
109
Размах ног (см)
101,5
В 17-летнем возрасте начал заниматься смешанными единоборствами, впоследствии получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2011 года. В 2014-м завоевал пояс BAMMA и после успешной защиты перешел в UFC. В 2022-м отобрал титул в полусреднем весе у Камару Усмана, нокаутировав соперника. Дважды защитил пояс, но в последнем поединке в июле уступил Белалу Мухаммаду единогласным решением судей. На данный момент занимает 12-е место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
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В юности начал заниматься тайским боксом, позднее освоил бразильское джиу-джитсу и получил черный пояс. В профессиональных MMA выступает с 2014 года, в 2017-м завоевал пояс Cage Fury FC в полусреднем весе. Защитив титул дважды, в 2019-м перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл первые пять боев, но затем потерпел первое поражение в карьере, в октябре 2022 года уступив Белалу Мухаммаду техническим нокаутом. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в сентябре единогласным решением судей одолел Гилберта Бёрнса.
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Брэди — недооцененная фигура в титульной гонке. У него невысокая медийность и не самый зрелищный стиль, но набор навыков очень солидный. Американец — универсальный и крепкий боец, неслучайно букмекеры аккуратно выделяют именно его как фаворита.
Что касается Эдвардса, на его стороне, разумеется, опыт. У англичанина за спиной больше статусных и пятираундовых поединков. Последний пункт особенно важен, так как с высокой вероятностью предстоящий бой затянется.
Оба спортсмена не привыкли форсировать события, умеют действовать рационально и раскладывать силы на долгую дистанцию. Эдвардс тоже универсален, но всё же предпочитает работать в стойке. Брэди же наверняка рано или поздно постарается захватить инициативу на ближней дистанции и в клинчах, а также подключить партер.
При этом для американца важно не застаиваться в роли второго номера. Перехватывать преимущество у Эдвардса непросто, да и функционально британец более надежен. Вполне возможно, что из-за этого стартовые раунды останутся именно за Брэди, который попробует выжать максимум из собственной физической свежести.
Резюмируя, согласимся с котировками букмекеров на исход — потенциально это конкурентный бой, в котором рискованно выбирать победителя. Более надежной представляется ставка на тотал в ожидании долгой тактической дуэли.
Турнир UFC Fight Night 255 пройдет на «О2 Arena» в Лондоне (Великобритания). Шоу стартует в субботу, 22 марта, в 20:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 23:00 мск, поэтому главный бой Эдвардс — Брэди стоит ожидать около 01:30 мск (23 марта).
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора BetBoom (для зарегистрированных пользователей, а также каналы «Матч! Боец» и «Матч ТВ».
Партнерский проект