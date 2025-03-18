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18 марта 17:23ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Леон Эдвардс — Шон Брэди, 22 марта: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Бывший чемпион одержит первую победу после потери пояса?
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

В субботу, 22 марта, UFC вернется с турниром в Лондон. Изначально планировалось, что шоу возглавит поединок англичанина Леона Эдвардса и австралийца Джека Деллы Маддалены, однако последнего назначили соперником Белала Мухаммада по титульному бою. Британец же теперь сойдется с американцем Шоном Брэди. Чем закончится это рейтинговое противостояние в полусреднем весе (до 77,1 кг)?

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Статистика

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Эдвардс

 

Брэди

Англия / Ямайка

Страна

США

33

Возраст

32

27

Бои

18

22 (7 / 3 / 12)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

17 (3 / 5 / 9)

4 (0 / 0 / 3 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)

1 (1 / 0 / 0 / 0)

1

Без результата

0

1

Место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC

5

183

Рост (см)

178

188

Размах рук (см)

183

109

Размах ног (см)

101,5

Леон Эдвардс

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В 17-летнем возрасте начал заниматься смешанными единоборствами, впоследствии получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2011 года. В 2014-м завоевал пояс BAMMA и после успешной защиты перешел в UFC. В 2022-м отобрал титул в полусреднем весе у Камару Усмана, нокаутировав соперника. Дважды защитил пояс, но в последнем поединке в июле уступил Белалу Мухаммаду единогласным решением судей. На данный момент занимает 12-е место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

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Шон Брэди

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В юности начал заниматься тайским боксом, позднее освоил бразильское джиу-джитсу и получил черный пояс. В профессиональных MMA выступает с 2014 года, в 2017-м завоевал пояс Cage Fury FC в полусреднем весе. Защитив титул дважды, в 2019-м перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл первые пять боев, но затем потерпел первое поражение в карьере, в октябре 2022 года уступив Белалу Мухаммаду техническим нокаутом. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в сентябре единогласным решением судей одолел Гилберта Бёрнса.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ЭдвардсаПобеда БрэдиТМ (4,5)ТБ (4,5)
PARI2,061,802,451,52

Прогноз на бой

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Брэди — недооцененная фигура в титульной гонке. У него невысокая медийность и не самый зрелищный стиль, но набор навыков очень солидный. Американец — универсальный и крепкий боец, неслучайно букмекеры аккуратно выделяют именно его как фаворита.

Что касается Эдвардса, на его стороне, разумеется, опыт. У англичанина за спиной больше статусных и пятираундовых поединков. Последний пункт особенно важен, так как с высокой вероятностью предстоящий бой затянется.

Оба спортсмена не привыкли форсировать события, умеют действовать рационально и раскладывать силы на долгую дистанцию. Эдвардс тоже универсален, но всё же предпочитает работать в стойке. Брэди же наверняка рано или поздно постарается захватить инициативу на ближней дистанции и в клинчах, а также подключить партер.

При этом для американца важно не застаиваться в роли второго номера. Перехватывать преимущество у Эдвардса непросто, да и функционально британец более надежен. Вполне возможно, что из-за этого стартовые раунды останутся именно за Брэди, который попробует выжать максимум из собственной физической свежести.

Резюмируя, согласимся с котировками букмекеров на исход — потенциально это конкурентный бой, в котором рискованно выбирать победителя. Более надежной представляется ставка на тотал в ожидании долгой тактической дуэли.

Полный кард, где смотреть бой Эдвардс Брэди

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Турнир UFC Fight Night 255 пройдет на «О2 Arena» в Лондоне (Великобритания). Шоу стартует в субботу, 22 марта, в 20:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 23:00 мск, поэтому главный бой Эдвардс Брэди стоит ожидать около 01:30 мск (23 марта).

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора BetBoom (для зарегистрированных пользователей, а также каналы «Матч! Боец» и «Матч ТВ».

Основной кард

  • Леон Эдвардс (Англия) Шон Брэди (США). Полусредний вес;
  • Ян Блахович (Польша) Карлос Олберг (Новая Зеландия). Полутяжелый вес;
  • Гуннар Нельсон (Исландия) — Кевин Холланд (США). Полусредний вес;
  • Молли Маккэнн (Англия) — Алексия Таинара (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Джордан Вученич (Англия) — Крис Данкан (Шотландия). Легкий вес;
  • Натаниэль Вуд (Англия) — Морган Чаррье (Франция). Полулегкий вес;

Прелимы

  • Джай Герберт (Англия) — Крис Падилья (США). Легкий вес;
  • Лонэ Кавана (Англия) — Фелипе дос Сантос (Бразилия). Наилегчайший вес;
  • Марчин Тыбура (Польша) — Мик Паркин (Англия). Тяжелый вес;
  • Кристиан Лерой Данкан (Англия) — Андрей Пуляев (Россия). Средний вес;
  • Шауна Бэннон (Ирландия) — Пуджа Томар (Индия). Женский минимальный вес;
  • Натан Флетчер (Англия) — Каолан Лаугран (Ирландия). Легчайший вес;
  • Гурам Кутателадзе (Грузия) — Кауе Фернандес (Бразилия). Легкий вес.
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