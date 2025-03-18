Ян Блахович — Карлос Олберг, 22 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Несмотря на внушительный опыт Блаховича, простой длительностью более полутора лет в его возрасте (42 года) выглядит критическим фактором. Особенно на фоне Олберга, который умеет навязывать высокий темп, давить на соперников и создавать постоянную угрозу.

Есть большие сомнения в том, что поляку удастся выдержать прессинг оппонента в стойке. Кажется, что рабочий сценарий для бывшего чемпиона — сделать ставку на борьбу и даже «залежать» новозеландца за счет выдающейся физической мощи. Однако Олберг явно будет этого избегать и всячески отгонять от себя соперника, пытаясь параллельно разбивать его в стойке.

Если Блахович всё же доберется до тейкдаунов, то шансы на номинальный апсет возрастут. В противном случае поляку, скорее, придется потратить свою стойкость на то, чтобы избежать досрочного поражения от более молодого и быстрого оппонента. При таких раскладах заиграем не исход, а тотал.