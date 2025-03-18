Ян Блахович — Карлос Олберг, 22 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в полутяжелом весе (до 93 кг) между поляком Яном Блаховичем и новозеландцем Карлосом Олбергом. Сумеет ли бывший чемпион лиги прервать победную серию соперника?
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Блахович
Олберг
Польша
Страна
Новая Зеландия
42
Возраст
34
40
Бои
12
29 (9 / 9 / 11)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
11 (7 / 1 / 3)
10 (2 / 2 / 6)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (1 / 0 / 0)
1
Ничьи
0
3
Место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC
6
188
Рост (см)
193
198
Размах рук (см)
195,5
112
Размах ног (см)
110,5
В детстве обучался дзюдо, обладает черным поясом первой степени по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2007 года, в 2011-м завоевал пояс KSW в полутяжелом весе. Защитив титул дважды, перешел в UFC, где с 2014-го одержал 12 побед при семи поражениях и одной ничьей. В 2020 году победил Доминика Рейеса и завоевал вакантный пояс в полутяжелом весе. Один раз защитил титул, после чего потерял его. Мог вернуть пояс в бою с Магомедом Анкалаевым, но была зафиксирована ничья. В последнем поединке в июле 2023 года уступил Алексу Перейре раздельным решением судей.
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Выиграл свой единственный бой в профессиональном боксе, а также 19 из 21 поединка в кикбоксинге. В профессиональных ММА дебютировал в 2011-м, но регулярно выступает с 2020-го, когда победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В промоушене начал с поражения, но затем выиграл семь боев подряд. В последнем поединке в ноябре единогласным решением судей победил Волкана Оздемира.
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Несмотря на внушительный опыт Блаховича, простой длительностью более полутора лет в его возрасте (42 года) выглядит критическим фактором. Особенно на фоне Олберга, который умеет навязывать высокий темп, давить на соперников и создавать постоянную угрозу.
Есть большие сомнения в том, что поляку удастся выдержать прессинг оппонента в стойке. Кажется, что рабочий сценарий для бывшего чемпиона — сделать ставку на борьбу и даже «залежать» новозеландца за счет выдающейся физической мощи. Однако Олберг явно будет этого избегать и всячески отгонять от себя соперника, пытаясь параллельно разбивать его в стойке.
Если Блахович всё же доберется до тейкдаунов, то шансы на номинальный апсет возрастут. В противном случае поляку, скорее, придется потратить свою стойкость на то, чтобы избежать досрочного поражения от более молодого и быстрого оппонента. При таких раскладах заиграем не исход, а тотал.
Турнир UFC Fight Night 255 пройдет на «О2 Arena» в Лондоне (Великобритания). Шоу стартует в субботу, 22 марта, в 20:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 23:00 мск, поэтому соглавный бой Блахович — Олберг стоит ожидать около 01:00 мск (23 марта).
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей), а также каналы «Матч! Боец» и «Матч ТВ».
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