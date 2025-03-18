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18 марта 17:53ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Ян Блахович — Карлос Олберг, 22 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Бывший чемпион возвращается после длительного постоя
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в полутяжелом весе (до 93 кг) между поляком Яном Блаховичем и новозеландцем Карлосом Олбергом. Сумеет ли бывший чемпион лиги прервать победную серию соперника?

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Статистика

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Блахович

 

Олберг

Польша

Страна

Новая Зеландия

42

Возраст

34

40

Бои

12

29 (9 / 9 / 11)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

11 (7 / 1 / 3)

10 (2 / 2 / 6)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

1 (1 / 0 / 0)

1

Ничьи

0

3

Место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC

6

188

Рост (см)

193

198

Размах рук (см)

195,5

112

Размах ног (см)

110,5

Ян Блахович

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В детстве обучался дзюдо, обладает черным поясом первой степени по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2007 года, в 2011-м завоевал пояс KSW в полутяжелом весе. Защитив титул дважды, перешел в UFC, где с 2014-го одержал 12 побед при семи поражениях и одной ничьей. В 2020 году победил Доминика Рейеса и завоевал вакантный пояс в полутяжелом весе. Один раз защитил титул, после чего потерял его. Мог вернуть пояс в бою с Магомедом Анкалаевым, но была зафиксирована ничья. В последнем поединке в июле 2023 года уступил Алексу Перейре раздельным решением судей.

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Карлос Олберг

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Выиграл свой единственный бой в профессиональном боксе, а также 19 из 21 поединка в кикбоксинге. В профессиональных ММА дебютировал в 2011-м, но регулярно выступает с 2020-го, когда победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В промоушене начал с поражения, но затем выиграл семь боев подряд. В последнем поединке в ноябре единогласным решением судей победил Волкана Оздемира.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа БлаховичаПобеда ОлбергаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI3,151,382,171,65

Прогноз на бой

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Несмотря на внушительный опыт Блаховича, простой длительностью более полутора лет в его возрасте (42 года) выглядит критическим фактором. Особенно на фоне Олберга, который умеет навязывать высокий темп, давить на соперников и создавать постоянную угрозу.

Есть большие сомнения в том, что поляку удастся выдержать прессинг оппонента в стойке. Кажется, что рабочий сценарий для бывшего чемпиона — сделать ставку на борьбу и даже «залежать» новозеландца за счет выдающейся физической мощи. Однако Олберг явно будет этого избегать и всячески отгонять от себя соперника, пытаясь параллельно разбивать его в стойке.

Если Блахович всё же доберется до тейкдаунов, то шансы на номинальный апсет возрастут. В противном случае поляку, скорее, придется потратить свою стойкость на то, чтобы избежать досрочного поражения от более молодого и быстрого оппонента. При таких раскладах заиграем не исход, а тотал.

Полный кард, где смотреть бой Блахович Олберг

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Турнир UFC Fight Night 255 пройдет на «О2 Arena» в Лондоне (Великобритания). Шоу стартует в субботу, 22 марта, в 20:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 23:00 мск, поэтому соглавный бой Блахович Олберг стоит ожидать около 01:00 мск (23 марта).

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей), а также каналы «Матч! Боец» и «Матч ТВ».

Основной кард

  • Леон Эдвардс (Англия) Шон Брэди (США). Полусредний вес;
  • Ян Блахович (Польша) Карлос Олберг (Новая Зеландия). Полутяжелый вес;
  • Гуннар Нельсон (Исландия) — Кевин Холланд (США). Полусредний вес;
  • Молли Маккэнн (Англия) — Алексия Таинара (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Джордан Вученич (Англия) — Крис Данкан (Шотландия). Легкий вес;
  • Натаниэль Вуд (Англия) — Морган Чаррье (Франция). Полулегкий вес;

Прелимы

  • Джай Герберт (Англия) — Крис Падилья (США). Легкий вес;
  • Лонэ Кавана (Англия) — Фелипе дос Сантос (Бразилия). Наилегчайший вес;
  • Марчин Тыбура (Польша) — Мик Паркин (Англия). Тяжелый вес;
  • Кристиан Лерой Данкан (Англия) — Андрей Пуляев (Россия). Средний вес;
  • Шауна Бэннон (Ирландия) — Пуджа Томар (Индия). Женский минимальный вес;
  • Натан Флетчер (Англия) — Каолан Лаугран (Ирландия). Легчайший вес;
  • Гурам Кутателадзе (Грузия) — Кауе Фернандес (Бразилия). Легкий вес.
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