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18 марта 18:41ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Кристиан Лерой Данкан — Андрей Пуляев, 22 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Тяжелый дебют для россиянина
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

В предварительном карде ближайшего турнира UFC под эгидой промоушена дебютирует Андрей Пуляев. Сумеет ли россиянин одолеть англичанина Кристиана Лероя Данкана в лимите среднего дивизиона (до 83,9 кг)?

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Статистика

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Данкан

 

Пуляев

Англия

Страна

Россия

29

Возраст

27

12

Бои

11

10 (8 / 1 / 1)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

9 (5 / 2 / 2)

2 (0 / 0 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (1 / 0 / 1)

188

Рост (см)

193

200,5

Размах рук (см)

199,5

106,5

Размах ног (см)

105,5

Кристиан Лерой Данкан

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Выступает в профессиональных смешанных единоборствах с 2020 года. Выиграл все семь боев в Cage Warriors, стал в этой лиге чемпионом в среднем весе, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене одержал три победы при двух поражениях. В последнем поединке в июле единогласным решением судей уступил Грегори Родригесу.

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Андрей Пуляев

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В профессиональных ММА выступает с 2022 года. Большую часть карьеры провел в промоушене Shlemenko FC. В последнем поединке в августе единогласным решением судей одолел Лиама Андерсона в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. На данный момент идет на серии из пяти побед.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ДанканаПобеда ПуляеваТМ (1,5)ТБ (1,5)
WINLINE1,144,702,161,59

Прогноз на бой

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Наверняка в промоушене ждут зрелищный поединок, ведь в октагоне сойдутся два ударника. Однако Пуляев может быть слишком скован — не только из-за факта дебюта в UFC, но и из-за радикального повышения уровня оппозиция. На бумаге Данкан — самый сложный соперник в карьере россиянина.

При этом англичанин привык активно работать в стойке и не стесняться разменов. Вдобавок в предстоящем бою его будут гнать вперед родные трибуны. Совокупность этих факторов может поставить Пуляева в неудобное положение довольно быстро.

Справится ли россиянин? Букмекеры в него не верят, и понять их можно. Крепких контраргументов у Пуляева не видно. По таймингу, технике и ударной мощи он в лучшем случае может конкурировать с Данканом, но вряд ли превзойдет его. Рискнем предположить, что в итоге англичанин всё-таки одержит победу, но как минимум раунд россиянин продержится.

Полный кард, где смотреть бой Данкан Пуляев

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Турнир UFC Fight Night 255 пройдет на «О2 Arena» в Лондоне (Великобритания). Шоу стартует в субботу, 22 марта, в 20:00 по московскому времени. Бой Данкан Пуляев стоит ожидать около 21:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей), а также каналы «Матч! Боец» и «Матч ТВ».

Основной кард

Прелимы

  • Джай Герберт (Англия) — Крис Падилья (США). Легкий вес;
  • Лонэ Кавана (Англия) — Фелипе дос Сантос (Бразилия). Наилегчайший вес;
  • Марчин Тыбура (Польша) — Мик Паркин (Англия). Тяжелый вес;
  • Кристиан Лерой Данкан (Англия) — Андрей Пуляев (Россия). Средний вес;
  • Шауна Бэннон (Ирландия) — Пуджа Томар (Индия). Женский минимальный вес;
  • Натан Флетчер (Англия) — Каолан Лаугран (Ирландия). Легчайший вес;
  • Гурам Кутателадзе (Грузия) — Кауе Фернандес (Бразилия). Легкий вес.
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