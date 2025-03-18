Кристиан Лерой Данкан — Андрей Пуляев, 22 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В предварительном карде ближайшего турнира UFC под эгидой промоушена дебютирует Андрей Пуляев. Сумеет ли россиянин одолеть англичанина Кристиана Лероя Данкана в лимите среднего дивизиона (до 83,9 кг)?
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Данкан
Пуляев
Англия
Страна
Россия
29
Возраст
27
12
Бои
11
10 (8 / 1 / 1)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
9 (5 / 2 / 2)
2 (0 / 0 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (1 / 0 / 1)
188
Рост (см)
193
200,5
Размах рук (см)
199,5
106,5
Размах ног (см)
105,5
Выступает в профессиональных смешанных единоборствах с 2020 года. Выиграл все семь боев в Cage Warriors, стал в этой лиге чемпионом в среднем весе, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене одержал три победы при двух поражениях. В последнем поединке в июле единогласным решением судей уступил Грегори Родригесу.
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В профессиональных ММА выступает с 2022 года. Большую часть карьеры провел в промоушене Shlemenko FC. В последнем поединке в августе единогласным решением судей одолел Лиама Андерсона в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. На данный момент идет на серии из пяти побед.
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Наверняка в промоушене ждут зрелищный поединок, ведь в октагоне сойдутся два ударника. Однако Пуляев может быть слишком скован — не только из-за факта дебюта в UFC, но и из-за радикального повышения уровня оппозиция. На бумаге Данкан — самый сложный соперник в карьере россиянина.
При этом англичанин привык активно работать в стойке и не стесняться разменов. Вдобавок в предстоящем бою его будут гнать вперед родные трибуны. Совокупность этих факторов может поставить Пуляева в неудобное положение довольно быстро.
Справится ли россиянин? Букмекеры в него не верят, и понять их можно. Крепких контраргументов у Пуляева не видно. По таймингу, технике и ударной мощи он в лучшем случае может конкурировать с Данканом, но вряд ли превзойдет его. Рискнем предположить, что в итоге англичанин всё-таки одержит победу, но как минимум раунд россиянин продержится.
Турнир UFC Fight Night 255 пройдет на «О2 Arena» в Лондоне (Великобритания). Шоу стартует в субботу, 22 марта, в 20:00 по московскому времени. Бой Данкан — Пуляев стоит ожидать около 21:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей), а также каналы «Матч! Боец» и «Матч ТВ».
Партнерский проект