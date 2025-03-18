Кристиан Лерой Данкан — Андрей Пуляев, 22 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Наверняка в промоушене ждут зрелищный поединок, ведь в октагоне сойдутся два ударника. Однако Пуляев может быть слишком скован — не только из-за факта дебюта в UFC, но и из-за радикального повышения уровня оппозиция. На бумаге Данкан — самый сложный соперник в карьере россиянина.

При этом англичанин привык активно работать в стойке и не стесняться разменов. Вдобавок в предстоящем бою его будут гнать вперед родные трибуны. Совокупность этих факторов может поставить Пуляева в неудобное положение довольно быстро.

Справится ли россиянин? Букмекеры в него не верят, и понять их можно. Крепких контраргументов у Пуляева не видно. По таймингу, технике и ударной мощи он в лучшем случае может конкурировать с Данканом, но вряд ли превзойдет его. Рискнем предположить, что в итоге англичанин всё-таки одержит победу, но как минимум раунд россиянин продержится.