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18 марта 18:18ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Марчин Тыбура — Мик Паркин, 22 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Непобежденный проспект ворвется в топ-10?
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

В предварительном карде ближайшего турнира UFC пройдет рейтинговый поединок в тяжелом весе (до 120,2 кг) между поляком Марчином Тыбурой и англичанином Миком Паркином. Останется ли британец непобежденным?

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Статистика

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Тыбура

 

Паркин

Польша

Страна

Англия

39

Возраст

29

35

Бои

10

26 (10 / 7 / 9)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

10 (6 / 1 / 3)

9 (5 / 1 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

0

8

Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC

13

190,5

Рост (см)

193

198

Размах рук (см)

200,5

117

Размах ног (см)

109

Марчин Тыбура

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Начал активно заниматься спортом после 20-летия, получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. С 2011 года выступает в профессиональных MMA. Несколько лет провел в российской лиге M-1 Global, где дважды завоевывал пояс в тяжелом весе. После этого перешел в UFC, под эгидой которого одержал 13 побед при восьми поражениях. В последнем поединке в ноябре одолел Джонату Диниза из-за остановки доктором после второго раунда.

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Мик Паркин

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В профессиональных ММА выступает с 2019 года. В 2022-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграл все четыре боя. В последнем поединке в июле нокаутировал Лукаша Бржеского в первом раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ТыбурыПобеда ПаркинаТМ (2,5)ТБ (2,5)
WINLINE1,861,842,111,62

Прогноз на бой

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Классическое противостояние ветерана и проспекта — причем непобежденного. Опыта у Тыбуры гораздо больше, но и по навыкам он отнюдь не выглядит аутсайдером предстоящего боя.

Потенциально на стороне поляка борьба. Он может как активничать в партере, так и сушить поединок, вязко контролируя соперника. Паркин не беспомощен на нижнем этаже, но в целом это его слабое место. Наверняка англичанин постарается всячески избегать тейкдаунов и удерживать поединок в стойке.

На верхнем этаже проспект быстрее и острее. С возрастом Тыбура всё хуже держит удар, поэтому заигрываться в стойке для него очень опасно. Вот и получается, что ключевой вопрос в том, насколько Паркин справится с попытками тейкдаунов от соперника. Полагаем, опыта и навыков поляку хватит для того, чтобы всё-таки перевести англичанина, тем самым как минимум затянув схватку. Играем тотал.

Полный кард, где смотреть бой Тыбура Паркин

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Турнир UFC Fight Night 255 пройдет на «О2 Arena» в Лондоне (Великобритания). Шоу стартует в субботу, 22 марта, в 20:00 по московскому времени. Бой Тыбура Паркин стоит ожидать около 22:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей), а также каналы «Матч! Боец» и «Матч ТВ».

Основной кард

Прелимы

  • Джай Герберт (Англия) — Крис Падилья (США). Легкий вес;
  • Лонэ Кавана (Англия) — Фелипе дос Сантос (Бразилия). Наилегчайший вес;
  • Марчин Тыбура (Польша) — Мик Паркин (Англия). Тяжелый вес;
  • Кристиан Лерой Данкан (Англия) — Андрей Пуляев (Россия). Средний вес;
  • Шауна Бэннон (Ирландия) — Пуджа Томар (Индия). Женский минимальный вес;
  • Натан Флетчер (Англия) — Каолан Лаугран (Ирландия). Легчайший вес;
  • Гурам Кутателадзе (Грузия) — Кауе Фернандес (Бразилия). Легкий вес.
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