Марчин Тыбура — Мик Паркин, 22 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В предварительном карде ближайшего турнира UFC пройдет рейтинговый поединок в тяжелом весе (до 120,2 кг) между поляком Марчином Тыбурой и англичанином Миком Паркином. Останется ли британец непобежденным?
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Тыбура
Паркин
Польша
Страна
Англия
39
Возраст
29
35
Бои
10
26 (10 / 7 / 9)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
10 (6 / 1 / 3)
9 (5 / 1 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
0
8
Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC
13
190,5
Рост (см)
193
198
Размах рук (см)
200,5
117
Размах ног (см)
109
Начал активно заниматься спортом после 20-летия, получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. С 2011 года выступает в профессиональных MMA. Несколько лет провел в российской лиге M-1 Global, где дважды завоевывал пояс в тяжелом весе. После этого перешел в UFC, под эгидой которого одержал 13 побед при восьми поражениях. В последнем поединке в ноябре одолел Джонату Диниза из-за остановки доктором после второго раунда.
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В профессиональных ММА выступает с 2019 года. В 2022-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграл все четыре боя. В последнем поединке в июле нокаутировал Лукаша Бржеского в первом раунде.
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Классическое противостояние ветерана и проспекта — причем непобежденного. Опыта у Тыбуры гораздо больше, но и по навыкам он отнюдь не выглядит аутсайдером предстоящего боя.
Потенциально на стороне поляка борьба. Он может как активничать в партере, так и сушить поединок, вязко контролируя соперника. Паркин не беспомощен на нижнем этаже, но в целом это его слабое место. Наверняка англичанин постарается всячески избегать тейкдаунов и удерживать поединок в стойке.
На верхнем этаже проспект быстрее и острее. С возрастом Тыбура всё хуже держит удар, поэтому заигрываться в стойке для него очень опасно. Вот и получается, что ключевой вопрос в том, насколько Паркин справится с попытками тейкдаунов от соперника. Полагаем, опыта и навыков поляку хватит для того, чтобы всё-таки перевести англичанина, тем самым как минимум затянув схватку. Играем тотал.
Турнир UFC Fight Night 255 пройдет на «О2 Arena» в Лондоне (Великобритания). Шоу стартует в субботу, 22 марта, в 20:00 по московскому времени. Бой Тыбура — Паркин стоит ожидать около 22:00 мск.
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Партнерский проект