Марчин Тыбура — Мик Паркин, 22 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Классическое противостояние ветерана и проспекта — причем непобежденного. Опыта у Тыбуры гораздо больше, но и по навыкам он отнюдь не выглядит аутсайдером предстоящего боя.

Потенциально на стороне поляка борьба. Он может как активничать в партере, так и сушить поединок, вязко контролируя соперника. Паркин не беспомощен на нижнем этаже, но в целом это его слабое место. Наверняка англичанин постарается всячески избегать тейкдаунов и удерживать поединок в стойке.

На верхнем этаже проспект быстрее и острее. С возрастом Тыбура всё хуже держит удар, поэтому заигрываться в стойке для него очень опасно. Вот и получается, что ключевой вопрос в том, насколько Паркин справится с попытками тейкдаунов от соперника. Полагаем, опыта и навыков поляку хватит для того, чтобы всё-таки перевести англичанина, тем самым как минимум затянув схватку. Играем тотал.