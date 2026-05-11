Лацио - Интер, 13 мая: где смотреть финал Кубка Италии, прогноз, составы

«Лацио» с «Интером» сразятся второй раз подряд в Вечном городе, но уже в другом турнире. 9 мая миланцы разгромили соперника на его территории со счетом 3:0 за счет голов Мартинеса, Сучича и Мхитаряна. Однако следует учитывать, что хозяева треть матча провели в численном меньшинстве после удаления Романьоли. Характер предстоящего противостояния наверняка будет отличаться от прошедшего. Финал подразумевает максимальную концентрацию с обеих сторон.

«Интер» не проигрывает с начала марта (0:1 в миланском дерби). В следующих девяти матчах «нерадзурри» одержали шесть побед при трех ничьих.

У «Лацио» за 10 матчей набралось по два поражения и ничьих.

Миланский клуб неизменно поражает ворота «Лацио» на протяжении 16 матчей подряд. Решимость римлян будут подогревать воспоминания о недавнем разгроме. Есть основания полагать, что в среду доставать мяч из сетки придется не одному вратарю.

