Лацио - Интер, 13 мая: где смотреть финал Кубка Италии, прогноз, составы

Партнерский проект
В среду, 13 мая, состоится финальный матч Кубка Италии по футболу. За трофей побьются «Лацио» и «Интернационале». Ведущие букмекерские компании России уже представили широкие линии на большое римское противостояние. Рассмотрим возможные варианты развития событий на «Олимпико».
Турнир: Кубок Италии, финал
Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Лацио»
|47
|62
|81
|208-307
|«Интер»
|81
|62
|47
|307-208
Последние пять матчей «Лацио»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.05.2026
|«Лацио»
0:3
«Интер»
Серия А
|04.05.2026
|«Кремонезе»
1:2
«Лацио»
Серия А
|27.04.2026
|«Лацио»
3:3
«Удинезе»
Серия А
|22.04.2026
|«Аталанта»
1:1, пен. 1:2
«Лацио»
Кубок Италии
|18.04.2026
|«Наполи»
0:2
«Лацио»
Серия А
Последние пять матчей «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.05.2026
|«Лацио»
0:3
«Интер»
Серия А
|03.05.2026
|«Интер»
2:0
«Парма»
Серия А
|26.04.2026
|«Торино»
2:2
«Интер»
Серия А
|21.04.2026
|«Интер»
3:2
«Комо»
Кубок Италии
|17.04.2026
|«Интер»
3:0
«Кальяри»
Серия А
«Лацио» с «Интером» сразятся второй раз подряд в Вечном городе, но уже в другом турнире. 9 мая миланцы разгромили соперника на его территории со счетом 3:0 за счет голов Мартинеса, Сучича и Мхитаряна. Однако следует учитывать, что хозяева треть матча провели в численном меньшинстве после удаления Романьоли. Характер предстоящего противостояния наверняка будет отличаться от прошедшего. Финал подразумевает максимальную концентрацию с обеих сторон.
«Интер» не проигрывает с начала марта (0:1 в миланском дерби). В следующих девяти матчах «нерадзурри» одержали шесть побед при трех ничьих.
У «Лацио» за 10 матчей набралось по два поражения и ничьих.
Миланский клуб неизменно поражает ворота «Лацио» на протяжении 16 матчей подряд. Решимость римлян будут подогревать воспоминания о недавнем разгроме. Есть основания полагать, что в среду доставать мяч из сетки придется не одному вратарю.
«Бетбум» дает коэффициент 1.78 на «обе забьют».
Получить фрибет 10 000 от «Бетбум»
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«Бетбум»
|До 10 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 000 рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 000 рублей
|Приветственный
«Матч ТВ» проведет трансляцию из Рима.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Бетбум»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Лацио»: Катальди, Дзакканьи, Проведель (все - травмы)
«Интер»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Лацио» - «Интер»:
|Позиция
|«Лацио»
|«Интер»
Позиция
|Вратарь
|40. Мотта
|13. Х. Мартинес
Вратарь
|Защитник
|34. Хила
|95. Бастони
Защитник
|Защитник
|3. Пеллегрини
|15. Ачерби
Защитник
|Защитник
|13. Романьоли
|31. Биссек
Защитник
|Полузащитник
|77. Марушич
|32. Димарко
Полузащитник
|Полузащитник
|26. Башич
|22. Мхитарян
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Деле-Баширу
|7. Зелиньски
Полузащитник
|Полузащитник
|6. Ровелла
|8. Сучич
Полузащитник
|Нападающий
|22. Канчелльери
|17. Диуф
Полузащитник
|Нападающий
|14. Нослин
|10. Мартинес
Нападающий
|Нападающий
|9. Родригес
|9. Тюрам
Нападающий
|Главный тренер
|Маурицио Сарри
|Кристиан Киву
Главный тренер
Пятикратный выигрыш относительно номинала сулит успешное пари на победу команды Аллегри в основное время. Котировка на успех номинальных и фактических гостей в три раза ниже. На ничью предлагается поставить за 3.75.
Узнайте, где дают фрибет при регистрации, на сайте «Советский спорт».
В линии на точный счет коэффициент 6.00 присвоен ничьей 1:1.
Коэффициент на тотал больше 2.5 составляет 1.78. Эксперты не исключают открытого характера финала.