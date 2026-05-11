Лацио - Интер, 13 мая: где смотреть финал Кубка Италии, прогноз, составы

Родные стены не помогут «Лацио»?
Валентин Васильев
В среду, 13 мая, состоится финальный матч Кубка Италии по футболу. За трофей побьются «Лацио» и «Интернационале». Ведущие букмекерские компании России уже представили широкие линии на большое римское противостояние. Рассмотрим возможные варианты развития событий на «Олимпико».

«Лацио» (Рим) 

13.05.2026, Ср

22:00 МСК

«Интер» (Милан)  

П1 - 5.00

Х - 3.75

П2 - 1.65

Турнир: Кубок Италии, финал

Стадион: «Олимпико»  (Рим, Италия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Лацио»476281208-307
«Интер»816247307-208

Последние пять матчей «Лацио»:

09.05.2026«Лацио»

0:3

«Интер»

Серия А

04.05.2026«Кремонезе»

1:2

«Лацио»

Серия А

27.04.2026«Лацио»

3:3

«Удинезе» 

Серия А

22.04.2026«Аталанта»

1:1, пен. 1:2

«Лацио»

Кубок Италии

18.04.2026«Наполи»

0:2

«Лацио»

Серия А

Последние пять матчей «Интера»:

09.05.2026«Лацио»

0:3

«Интер»

Серия А

03.05.2026«Интер»

2:0

«Парма»

Серия А

26.04.2026«Торино»

2:2

«Интер»

Серия А

21.04.2026«Интер»

3:2

«Комо»

Кубок Италии

17.04.2026«Интер»

3:0

«Кальяри»

Серия А

Прогноз на матч

«Лацио» с «Интером» сразятся второй раз подряд в Вечном городе, но уже в другом турнире. 9 мая миланцы разгромили соперника на его территории со счетом 3:0 за счет голов Мартинеса, Сучича и Мхитаряна. Однако следует учитывать, что хозяева треть матча провели в численном меньшинстве после удаления Романьоли. Характер предстоящего противостояния наверняка будет отличаться от прошедшего. Финал подразумевает максимальную концентрацию с обеих сторон.

«Интер» не проигрывает с начала марта (0:1 в миланском дерби). В следующих девяти матчах «нерадзурри» одержали шесть побед при трех ничьих. 

У «Лацио» за 10 матчей набралось по два поражения и ничьих. 

Миланский клуб неизменно поражает ворота  «Лацио» на протяжении 16 матчей подряд. Решимость римлян будут подогревать воспоминания о недавнем разгроме. Есть основания полагать, что в среду доставать мяч из сетки придется не одному вратарю. 

«Бетбум» дает коэффициент 1.78 на «обе забьют».

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетбум»До 10 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 000 рублейПриветственный
FONBETДо 15 000 рублейПриветственный

Трансляции

«Матч ТВ» проведет трансляцию из Рима.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Бетбум»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Лацио»: Катальди, Дзакканьи, Проведель  (все - травмы)

«Интер»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Лацио» - «Интер»:

«Лацио»«Интер»

Позиция

Вратарь: 40. Мотта / 13. Х. Мартинес

Вратарь

Защитник: 34. Хила / 95. Бастони

Защитник

Защитник: 3. Пеллегрини / 15. Ачерби

Защитник

Защитник: 13. Романьоли / 31. Биссек

Защитник

Полузащитник: 77. Марушич / 32. Димарко

Полузащитник 

Полузащитник: 26. Башич / 22. Мхитарян

Полузащитник 

Полузащитник: 7. Деле-Баширу / 7. Зелиньски

Полузащитник 

Полузащитник: 6. Ровелла / 8. Сучич

Полузащитник

Нападающий: 22. Канчелльери / 17. Диуф

Полузащитник

Нападающий: 14. Нослин / 10. Мартинес

Нападающий

Нападающий: 9. Родригес / 9. Тюрам

Нападающий

Главный тренер: Маурицио Сарри / Кристиан Киву

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

Пятикратный выигрыш относительно номинала сулит успешное пари на победу команды Аллегри в основное время. Котировка на успех номинальных и фактических гостей в три раза ниже. На ничью предлагается поставить за 3.75.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Лацио» - «Интер» ?

В линии на точный счет коэффициент 6.00 присвоен ничьей 1:1.

Будет ли матч «Лацио» - «Интер» результативным?

Коэффициент на тотал больше 2.5 составляет 1.78. Эксперты не исключают открытого характера финала.

