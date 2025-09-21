Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



20 сентября 10:31ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Лацио — Рома, 21 сентября: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Одна из главных афиш европейского футбола
Александр Бокулёв

В воскресенье, 21 сентября, в чемпионате Италии по футболу пройдет культовое римское дерби между «Лацио» и «Ромой». Анализируем линию букмекеров на принципиальный матч и выбираем вариант для ставки.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Лацио» (Рим)

21.09.2025, Вс

13:30 МСК

«Рома» (Рим)

П1 - 3,10

Х - 3,10

П2 - 2,65

Турнир: Серия А, четвертый тур

Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)

Судьи: Симоне Содза (главный), Джованни Баччини, Валерио Векки (ассистенты), Джованни Айрольди (резервный). Все — Италия

ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Лацио»516569181-228
«Рома»696551228-181

Последние пять игр «Лацио»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.09.2025«Сассуоло»

1:0

«Лацио»

Серия А

31.08.2025«Лацио»

4:0

«Верона»

Серия А

24.08.2025«Комо»

2:0

«Лацио»

Серия А

16.08.2025«Лацио»

2:0

«Атромитос»

Товарищеский матч

09.08.2025«Бернли»

0:1

«Лацио»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Ромы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.09.2025«Рома»

0:1

«Торино»

Серия А

30.08.2025«Пиза»

0:1

«Рома»

Серия А

23.08.2025«Рома»

1:0

«Болонья»

Серия А

16.08.2025«Рома»

2:2

«Неом»

Товарищеский матч

09.08.2025«Эвертон»

0:1

«Рома»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

Свернуть

После трех туров «Лацио» находится в нижней половине таблицы, а «Рома» замыкает топ-7.

КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи33006-19
2. Ювентус33007-39
3. Кремонезе32105-37
4. Кальяри42115-37
5. Удинезе32104-27
6. Милан32014-26
7. Рома32012-16
8. Аталанта31206-35
9. Комо31113-24
10. Торино31111-54
11. Сассуоло31023-53
12. Интер31029-63
13. Болонья31021-23
14. Лацио31024-23
15. Дженоа30211-22
16. Фиорентина30212-42
17. Верона30211-52
18. Пиза30121-31
19. Парма30121-51
20. Лечче40132-81

Прогноз на матч

Свернуть

Обе команды тяжеловато входят в сезон. Пока они явно далеки от максимальных оборотов, поэтому, как и рисуют букмекеры, ожидать в равной степени можно все три исхода.

Интересно присмотреться к линии на тоталы, ведь семь последних очных матчей соперников были низовыми. В каждой из трех встреч «Ромы» в нынешнем сезоне забивался лишь один мяч. У «Лацио» две из трех игр на старте Серии А получились низовыми.

Резюмируя, видим смысл заиграть классический вариант ТМ (2,5), тем более что карнавального футбола от римских команд в нынешних кондициях ждать не стоит.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
БЕТСИТИДо 100 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Легальную прямую видеотрансляцию встречи между «Лацио» и «Ромы» проведет федеральный телеканал «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видео, Full HDБесплатно
БЕТСИТИГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Лацио»: Патрик, Ладзари, Жиго (все — травмы), Весино, Ровелла, Кастаньос (все — под вопросом)

«Рома»: Бэйли, Дибала, Эрмосо (все — травмы), Бове (проблемы с сердцем)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Лацио»«Рома»:

Позиция«Лацио»«Рома»Позиция
Вратарь94. Проведель99. СвиларВратарь
Защитник77. Марушич5. Н'ДикаЗащитник
Защитник34. Гила23. МанчиниЗащитник
Защитник13. Романьоли19. ЧеликЗащитник
Защитник17. Тавареш43. УэслиПолузащитник
Полузащитник32. Катальди3. АнхелиньоПолузащитник
Полузащитник 8. Гендузи4. КристантеПолузащитник 
Полузащитник7. Деле-Баширу17. КонеПолузащитник
Нападающий10. Дзакканьи11. ФергюсонПолузащитник
Нападающий11. Кастельянос18. СулеНападающий
Нападающий9. Педро9. ДовбикНападающий
Главный тренерМаурицио СарриДжан Пьеро ГаспериниГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК БЕТСИТИ дают высокие коэффициенты на все три исхода. Поставить на победу «Лацио» и ничью можно с котировкой 3,10. Выигрыш «Ромы» идет за 2,65

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Лацио» — «Рома»?

Свернуть

В соответствующей линии у букмекера БЕТСИТИ наиболее вероятный вариант — ничья со счетом 1:1. Она оценивается коэффициентом 5,40.

Где смотреть матч «Лацио» — «Рома»?

Свернуть

Вещателем Серии А в России выступает холдинг «Матч». Римское дерби в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer101 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer132 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer466 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer101 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer101 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer87 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer101 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer466 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer101 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer101 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer101 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё