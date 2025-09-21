Лацио — Рома, 21 сентября: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Обе команды тяжеловато входят в сезон. Пока они явно далеки от максимальных оборотов, поэтому, как и рисуют букмекеры, ожидать в равной степени можно все три исхода.

Интересно присмотреться к линии на тоталы, ведь семь последних очных матчей соперников были низовыми. В каждой из трех встреч «Ромы» в нынешнем сезоне забивался лишь один мяч. У «Лацио» две из трех игр на старте Серии А получились низовыми.

Резюмируя, видим смысл заиграть классический вариант ТМ (2,5), тем более что карнавального футбола от римских команд в нынешних кондициях ждать не стоит.