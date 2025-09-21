Лацио — Рома, 21 сентября: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 21 сентября, в чемпионате Италии по футболу пройдет культовое римское дерби между «Лацио» и «Ромой». Анализируем линию букмекеров на принципиальный матч и выбираем вариант для ставки.
Турнир: Серия А, четвертый тур
Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)
Судьи: Симоне Содза (главный), Джованни Баччини, Валерио Векки (ассистенты), Джованни Айрольди (резервный). Все — Италия
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Лацио»
|51
|65
|69
|181-228
|«Рома»
|69
|65
|51
|228-181
Последние пять игр «Лацио»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.09.2025
|«Сассуоло»
1:0
«Лацио»
Серия А
|31.08.2025
|«Лацио»
4:0
«Верона»
Серия А
|24.08.2025
|«Комо»
2:0
«Лацио»
Серия А
|16.08.2025
|«Лацио»
2:0
«Атромитос»
Товарищеский матч
|09.08.2025
|«Бернли»
0:1
«Лацио»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Ромы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.09.2025
|«Рома»
0:1
«Торино»
Серия А
|30.08.2025
|«Пиза»
0:1
«Рома»
Серия А
|23.08.2025
|«Рома»
1:0
«Болонья»
Серия А
|16.08.2025
|«Рома»
2:2
«Неом»
Товарищеский матч
|09.08.2025
|«Эвертон»
0:1
«Рома»
Товарищеский матч
После трех туров «Лацио» находится в нижней половине таблицы, а «Рома» замыкает топ-7.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|2. Ювентус
|3
|3
|0
|0
|7-3
|9
|3. Кремонезе
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|4. Кальяри
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|5. Удинезе
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|6. Милан
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|7. Рома
|3
|2
|0
|1
|2-1
|6
|8. Аталанта
|3
|1
|2
|0
|6-3
|5
|9. Комо
|3
|1
|1
|1
|3-2
|4
|10. Торино
|3
|1
|1
|1
|1-5
|4
|11. Сассуоло
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|12. Интер
|3
|1
|0
|2
|9-6
|3
|13. Болонья
|3
|1
|0
|2
|1-2
|3
|14. Лацио
|3
|1
|0
|2
|4-2
|3
|15. Дженоа
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|16. Фиорентина
|3
|0
|2
|1
|2-4
|2
|17. Верона
|3
|0
|2
|1
|1-5
|2
|18. Пиза
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|19. Парма
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|20. Лечче
|4
|0
|1
|3
|2-8
|1
Обе команды тяжеловато входят в сезон. Пока они явно далеки от максимальных оборотов, поэтому, как и рисуют букмекеры, ожидать в равной степени можно все три исхода.
Интересно присмотреться к линии на тоталы, ведь семь последних очных матчей соперников были низовыми. В каждой из трех встреч «Ромы» в нынешнем сезоне забивался лишь один мяч. У «Лацио» две из трех игр на старте Серии А получились низовыми.
Резюмируя, видим смысл заиграть классический вариант ТМ (2,5), тем более что карнавального футбола от римских команд в нынешних кондициях ждать не стоит.
Легальную прямую видеотрансляцию встречи между «Лацио» и «Ромы» проведет федеральный телеканал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видео, Full HD
|Бесплатно
|БЕТСИТИ
|Графическая
|Регистрация
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Лацио»: Патрик, Ладзари, Жиго (все — травмы), Весино, Ровелла, Кастаньос (все — под вопросом)
«Рома»: Бэйли, Дибала, Эрмосо (все — травмы), Бове (проблемы с сердцем)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Лацио» — «Рома»:
|Позиция
|«Лацио»
|«Рома»
|Позиция
|Вратарь
|94. Проведель
|99. Свилар
|Вратарь
|Защитник
|77. Марушич
|5. Н'Дика
|Защитник
|Защитник
|34. Гила
|23. Манчини
|Защитник
|Защитник
|13. Романьоли
|19. Челик
|Защитник
|Защитник
|17. Тавареш
|43. Уэсли
|Полузащитник
|Полузащитник
|32. Катальди
|3. Анхелиньо
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Гендузи
|4. Кристанте
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Деле-Баширу
|17. Коне
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Дзакканьи
|11. Фергюсон
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Кастельянос
|18. Суле
|Нападающий
|Нападающий
|9. Педро
|9. Довбик
|Нападающий
|Главный тренер
|Маурицио Сарри
|Джан Пьеро Гасперини
|Главный тренер
Аналитики БК БЕТСИТИ дают высокие коэффициенты на все три исхода. Поставить на победу «Лацио» и ничью можно с котировкой 3,10. Выигрыш «Ромы» идет за 2,65
В соответствующей линии у букмекера БЕТСИТИ наиболее вероятный вариант — ничья со счетом 1:1. Она оценивается коэффициентом 5,40.
Вещателем Серии А в России выступает холдинг «Матч». Римское дерби в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».