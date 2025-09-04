Иржи Легечка — Карлос Алькарас, 2 сентября: прогноз на четвертьфинал US Open

Алькарас за четыре матча не проиграл ни сета. Можно говорить об относительно легкой сетке, но и сам испанец выглядит уверенно, подтверждая статус одного из главных фаворитов. Впрочем, встреча с Легечкой обещает быть самым сложным испытанием на US Open на данный момент.

Чех уже обыгрывал испанца, и ментально довольно силен. Что касается навыков, то сейчас он в хороших кондициях и точно способен доставить фавориту немало проблем. Да, по ходу матчей Легечка допускает явные спады, однако минимум один-два конкурентных сета мы вправе ожидать. Чех гораздо прямолинейнее испанца, но если его подача работает, то противостоять ей очень непросто.

Резюмируя, попробуем воспользоваться огромными коэффициентами на Легечку и заиграть фору по геймам через него.