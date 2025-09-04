Иржи Легечка — Карлос Алькарас, 2 сентября: прогноз на четвертьфинал US Open

Партнерский проект
Вице-лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису 2025 года встретится с чехом Иржи Легечкой. Сумеет ли испанец оправдать статус фаворита?
Дата / Время: 02.09.2025, не ранее 20:00 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Артура Эша (Нью-Йорк, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Иржи Легечка (23 года, 21-я ракетка мира, 20-й номер посева)
Карлос Алькарас (22 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в полуфинале с сильнейшим из пары Новак Джокович (Сербия, 7) — Тейлор Фритц (США, 4)
Выиграл два турнира ATP в одиночном разряде — на харде в Аделаиде-2024 и Брисбене-2025. Также в нынешнем сезоне дошел до финала на траве в Лондоне. На Australian Open вылетел в четвертом круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем, на Уимблдоне — во втором. Всего в 2025 году одержал 34 победы при 17 поражениях. На US Open уже показал свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетел в третьем круге.
Бывшая первая ракетка мира. Серебряный призер Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Победитель 17 турниров ATP, в том числе шести хардовых. Также выиграл пять мэйджоров: по два последних Уимблдона и «Ролан Гаррос» и один US Open. В нынешнем сезоне взял трофеи в Роттердаме и Цинциннати (оба — хард), на «Ролан Гаррос», в Монте-Карло и Риме (все — грунт), в Лондоне (трава), а также дошел до финала в Барселоне и на Уимблдоне, полуфинала в Индиан-Уэллсе, четвертьфинала Australian Open. Всего в 2025 году одержал 58 побед при шести поражениях. В прошлом сезоне на US Open вылетел во втором круге.
Соперники повели три официальных очных матча. Легечка выиграл единственную встречу на харде, Алькарас — обе на траве.
Букмекеры считают испанца явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,06 на его победу и 11,00 на успех чеха.
В последних двух очных матчах каждый из спортсменов выигрывал минимум сет. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,97 на ТБ (32,5) и 1,83 на ТМ (32,5).
Алькарас за четыре матча не проиграл ни сета. Можно говорить об относительно легкой сетке, но и сам испанец выглядит уверенно, подтверждая статус одного из главных фаворитов. Впрочем, встреча с Легечкой обещает быть самым сложным испытанием на US Open на данный момент.
Чех уже обыгрывал испанца, и ментально довольно силен. Что касается навыков, то сейчас он в хороших кондициях и точно способен доставить фавориту немало проблем. Да, по ходу матчей Легечка допускает явные спады, однако минимум один-два конкурентных сета мы вправе ожидать. Чех гораздо прямолинейнее испанца, но если его подача работает, то противостоять ей очень непросто.
Резюмируя, попробуем воспользоваться огромными коэффициентами на Легечку и заиграть фору по геймам через него.