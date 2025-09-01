Локомотив - Акрон, 28 августа: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы, билеты

Партнерский проект
Первый круг группового турнира FONBET Кубка России по футболу завершится в четверг, 28 августа. В заключительном матче третьего тура столичный клуб примет тольяттинский «Акрон». Рассказываем о наиболее интересных предложениях букмекеров на игру и вариантах для пари.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, группа C, 3-й тур
Стадион: «РЖД Арена» (Москва)
Главный судья: Юрий Карпов (Петрозаводск, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|2
|1
|1
|8-6
|«Акрон»
|1
|1
|2
|6-8
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.08.2025
|«Локомотив»
3:3
«Ростов»
РПЛ
|16.08.2025
|«Балтика»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|13.08.2025
|«Локомотив»
2:0
«Балтика»
FONBET Кубок России
|09.08.2025
|«Локомотив»
4:2
«Спартак»
РПЛ
|02.08.2025
|«Пари НН»
2:3
«Локомотив»
РПЛ
Последние пять матчей «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.08.2025
|ЦСКА
3:1
«Акрон»
РПЛ
|17.08.2025
|«Акрон»
1:2
«Оренбург»
РПЛ
|12.08.2025
|«Акрон»
1:1, пен. 5:4
ЦСКА
Кубок России
|08.08.2025
|«Динамо» Махачкала
1:1
«Акрон»
РПЛ
|03.08.2025
|«Акрон»
1:1
«Спартак»
РПЛ
После двух туров «Акрон» неожиданно вырвался в лидеры, опережая ЦСКА на одно очко, а «Локомотив» - на два.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Акрон
|2
|1
|1
|0
|3-2
|5
|2. ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|3. Локомотив
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|4. Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
Молодой тольяттинский клуб не отнесешь даже ко второму ряду претендентов на победу в кубковом турнире, но лидерство в группе даже после двух туров футболистам и тренерам «Акрона», безусловно, льстит. Конечно, они постараются его продлить. Другой вопрос, что даже ради такой цели Заур Тедеев вряд ли станет утруждать игрой посреди недели своего суперветерана Дзюбу. А с ним и без него «Акрон» - немного разные команды.
В «Локомотиве» не скрывают, что возлагают на Кубок страны большие надежды. Поэтому нынешнее третье место в таблице железнодорожников категорически не устраивает. Хозяева однозначно будут играть на победу.
Обратим особое внимание на общий для соперников тренд. У «Акрона» из восьми официальных матчей сезона семь были на «обе забьют», включая шесть последних. «Локо» забивал во всех играх июля-августа, а пропускал - в шести. В этой паре обмен голами выглядит наиболее логичным и естественным исходом.
В прямом эфире игру в Черкизово покажет «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Фонбет»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Локомотив»: нет
«Акрон»: Хосонов (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - «Акрон»:
|Позиция
|«Локомотив»
|«Акрон»
|Вратарь
|22. Лантратов
|78. Васютин
|Защитник
|24. Ненахов
|19. Бокоев
|Защитник
|59. Погостнов
|26. Эшковал
|Защитник
|5. Ньямси
|24. Неделчару
|Защитник
|2. Рамирес
|77. Савичев
|Полузащитник
|94. Тимофеев
|15. Лончар
|Полузащитник
|90. Годяев
|5. Джурасович
|Полузащитник
|14. Салтыков
|35. Джаковац
|Полузащитник
|9. Пиняев
|71. Пестряков
|Полузащитник
|8. Сарвели
|91. Болдырев
|Нападающий
|27. Комличенко
|11. Беншимол
|Главный тренер
|Михаил Галактионов
|Заур Тедеев
Эксперты компании FONBET дают коэффициент 1.55 на то, что «Локомотива» заберет три очка по итогам основного времени. Если это сделают гости, сыграет ставка за 5.60. В случае же ничьей букмекер умножит номинал пари на 4.60.
Разумеется, эксперты считают фаворитами москвичей. Единственный раз за четыре предыдущих пересечения тольяттинцы побеждали «Локо» на товарищеском уровне (2:0).
В кубковом турнире Заур Тедеев практически не использует лучшего бомбардира российского футбола. Вероятность выхода Дзюбы против «Локомотива» крайне мала.
Приобрести билеты на матч можно в кассах «РЖД Арены» или на официальном сайте столичного клуба. Минимальная стоимость составляет 500 рублей. Fan ID для похода на Кубок не требуется .