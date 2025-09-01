Локомотив - Акрон, 28 августа: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы, билеты

Молодой тольяттинский клуб не отнесешь даже ко второму ряду претендентов на победу в кубковом турнире, но лидерство в группе даже после двух туров футболистам и тренерам «Акрона», безусловно, льстит. Конечно, они постараются его продлить. Другой вопрос, что даже ради такой цели Заур Тедеев вряд ли станет утруждать игрой посреди недели своего суперветерана Дзюбу. А с ним и без него «Акрон» - немного разные команды.

В «Локомотиве» не скрывают, что возлагают на Кубок страны большие надежды. Поэтому нынешнее третье место в таблице железнодорожников категорически не устраивает. Хозяева однозначно будут играть на победу.

Обратим особое внимание на общий для соперников тренд. У «Акрона» из восьми официальных матчей сезона семь были на «обе забьют», включая шесть последних. «Локо» забивал во всех играх июля-августа, а пропускал - в шести. В этой паре обмен голами выглядит наиболее логичным и естественным исходом.