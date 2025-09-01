Ведомости
27 августа 13:22ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Локомотив - Акрон, 28 августа: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы, билеты

Сыграет ли Дзюба против «бывших»?
Валентин Васильев

Первый круг группового турнира FONBET Кубка России по футболу завершится в четверг, 28 августа. В заключительном матче третьего тура столичный клуб примет тольяттинский «Акрон». Рассказываем о наиболее интересных предложениях букмекеров на игру и вариантах для пари. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Локомотив» (Москва)

28.08.2025, Чт

19:30 МСК

«Акрон» (Тольятти)

П1 - 1.55

Х - 4.60

П2 - 5.60

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, группа C, 3-й тур

Стадион: «РЖД Арена» (Москва)

Главный судья: Юрий Карпов (Петрозаводск, Россия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»2118-6
«Акрон»1126-8

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.08.2025«Локомотив»

3:3

«Ростов»

РПЛ

16.08.2025«Балтика»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

13.08.2025«Локомотив»

2:0

«Балтика»

FONBET Кубок России

09.08.2025«Локомотив»

4:2

«Спартак»

РПЛ

02.08.2025«Пари НН»

2:3

«Локомотив»

РПЛ

Последние пять матчей «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.08.2025ЦСКА

3:1

«Акрон»

РПЛ

17.08.2025«Акрон»

1:2

«Оренбург»

РПЛ

12.08.2025«Акрон»

1:1, пен. 5:4

ЦСКА

Кубок России

08.08.2025«Динамо» Махачкала

1:1

«Акрон»

РПЛ

03.08.2025«Акрон»

1:1

«Спартак»

РПЛ

Место в турнирной таблице

После двух туров «Акрон» неожиданно вырвался в лидеры, опережая ЦСКА на одно очко, а «Локомотив» - на два.

КомандыИВНПМО
1. Акрон21103-25
2. ЦСКА21103-24
3. Локомотив21013-23
4. Балтика20021-40

Прогноз на матч

Молодой тольяттинский клуб не отнесешь даже ко второму ряду претендентов на победу в кубковом турнире, но лидерство в группе даже после двух туров футболистам и тренерам «Акрона», безусловно, льстит. Конечно, они постараются его продлить. Другой вопрос, что даже ради такой цели Заур Тедеев вряд ли станет утруждать игрой посреди недели своего суперветерана Дзюбу. А с ним и без него «Акрон» - немного разные команды. 

В «Локомотиве» не скрывают, что возлагают на Кубок страны большие надежды. Поэтому нынешнее третье место в таблице железнодорожников категорически не устраивает. Хозяева однозначно будут играть на победу.

Обратим особое внимание на  общий для соперников тренд. У «Акрона» из восьми официальных матчей сезона семь были на «обе забьют», включая шесть последних. «Локо» забивал во всех играх июля-августа, а пропускал - в шести. В этой паре обмен голами выглядит наиболее логичным и естественным исходом.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

В прямом эфире игру в Черкизово покажет «Матч ТВ»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Фонбет»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Локомотив»: нет

«Акрон»: Хосонов (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - «Акрон»:

Позиция«Локомотив»«Акрон»
Вратарь22. Лантратов78. Васютин
Защитник24. Ненахов19. Бокоев
Защитник59. Погостнов26. Эшковал
Защитник5. Ньямси24. Неделчару
Защитник2. Рамирес77. Савичев
Полузащитник94. Тимофеев15. Лончар
Полузащитник 90. Годяев5. Джурасович
Полузащитник14. Салтыков35. Джаковац
Полузащитник9. Пиняев71. Пестряков
Полузащитник8. Сарвели91. Болдырев
Нападающий27. Комличенко11. Беншимол
Главный тренерМихаил ГалактионовЗаур Тедеев

Коэффициенты букмекеров

Эксперты компании FONBET дают коэффициент 1.55 на то, что «Локомотива» заберет три очка по итогам основного времени. Если это сделают гости, сыграет ставка за 5.60. В случае же ничьей букмекер умножит номинал пари на 4.60.

💰 Получить до 15 000 рублей от FONBET

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Локомотив» - «Акрон»?

Разумеется, эксперты считают фаворитами москвичей. Единственный раз за четыре предыдущих пересечения тольяттинцы побеждали «Локо» на товарищеском уровне (2:0).

Будет ли играть Дзюба?

В кубковом турнире Заур Тедеев практически не использует лучшего бомбардира российского футбола. Вероятность выхода Дзюбы против «Локомотива» крайне мала.

Где смотреть бесплатно матч «Локомотив» - «Акрон»?

«Матч ТВ» покажет матч в Черкизово в прямом эфире.

Где купить билеты на матч «Локомотив» - «Акрон»?

Приобрести билеты на матч можно в кассах «РЖД Арены» или  на официальном сайте столичного клуба. Минимальная стоимость составляет 500 рублей. Fan ID для похода на Кубок не требуется . 

