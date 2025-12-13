Локомотив — Динамо Минск, прогноз на 16 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Партнерский проект
Континентальная хоккейная лига возвращается после паузы, вызванной Кубком Первого канала, с мощным международным противостоянием. В Ярославле столкнутся вторая и третья команды Западной конференции. Анализируем шансы «Локомотива» и минского «Динамо» на успех во вторничном матче.
Турнир: чемпионат КХЛ
Стадион: «Арена-2000-Локомотив» (Ярославль, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|35
|4
|20
|165-127
|«Динамо» (Минск)
|20
|4
|35
|127-165
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.12.2025
|«Адмирал»
1:3
«Локомотив»
КХЛ
|04.12.2025
|«Амур»
0:3
«Локомотив»
КХЛ
|02.12.2025
|«Локомотив»
3:4 ОТ
СКА
КХЛ
|28.11.2025
|«Северсталь»
2:0
«Локомотив»
КХЛ
|26.11.2025
|«Динамо» Москва
1:0
«Локомотив»
КХЛ
Последние пять матчей «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.12.2025
|«Амур»
2:3 Б
«Динамо»
КХЛ
|30.11.2025
|«Адмирал»
1:4
«Динамо»
КХЛ
|28.11.2025
|«Торпедо»
1:2
«Динамо»
КХЛ
|22.11.2025
|«Динамо»
6:0
«Спартак»
КХЛ
|20.11.2025
|«Динамо»
6:2
ЦСКА
КХЛ
В таблице западной конференции, соперников разделяет всего одно очко.
|Место
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|ПП
|П
|Ш
|О
|1
|Северсталь
|36
|19
|4
|1
|0
|1
|0
|11
|105-84
|49
|2
|Локомотив
|36
|19
|2
|1
|1
|3
|0
|10
|107-77
|48
|3
|Динамо Мн
|32
|18
|1
|3
|1
|2
|0
|7
|115-64
|47
|4
|Динамо М
|34
|14
|2
|6
|2
|0
|0
|10
|105-83
|46
|5
|Торпедо
|35
|15
|3
|3
|2
|1
|0
|11
|97-94
|45
|6
|Спартак
|35
|13
|2
|3
|1
|3
|0
|13
|112-122
|40
|7
|СКА
|33
|13
|4
|0
|2
|3
|0
|11
|95-85
|39
|8
|ЦСКА
|35
|16
|0
|0
|4
|1
|0
|14
|92-92
|37
|9
|Драконы
|33
|11
|3
|0
|6
|2
|0
|11
|90-109
|36
|10
|Лада
|34
|8
|1
|1
|2
|1
|0
|21
|72-119
|23
|11
|ХК Сочи
|32
|7
|0
|2
|0
|5
|0
|18
|70-110
|23
В предыдущих турах обе команды по максимуму набрали очков во Владивостоке и Хабаровске. Ярославцы таким образом прервали серию из трех поражений кряду, тогда как минчане продлили свою успешную полосу уже до пяти матчей. При этом три последние победы минчане одержали в гостях. Далее по маршруту у динамовцев Ярославль, а увенчает эту «гастроль» по России игра в Екатеринбурге.
Неудивительно, что игры этих команд отличает повышенное упорство. Победа одной из сторон в паре с разницей в две-три шайбы - редкость. Не ждем «дня открытых дверей» и в этот вторник. Наш прогноз на игру: тотал меньше 5.5.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
Прямая видеотрансляция игры запланирована на тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
«Локомотив»: нет
«Динамо» Минск: нет
Букмекерская контора FONBET предлагает коэффициент 2.10 на выигрыш «Локомотива» и 2.90 - на минский клуб. Ничья котируется в конторе за 4.30.
Эксперты отдают небольшое предпочтение в паре хозяевам льда.
Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт ярославского клуба. Минимальная стоимость составляет 900 рублей.