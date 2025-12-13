Ведомости
Локомотив — Динамо Минск, прогноз на 16 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

На «Западе» сменится лидер?
Валентин Васильев

Континентальная хоккейная лига возвращается после паузы, вызванной Кубком Первого канала, с мощным международным противостоянием.  В Ярославле столкнутся вторая и третья команды Западной конференции. Анализируем шансы «Локомотива» и минского «Динамо» на успех во вторничном матче. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Локомотив» (Ярославль)

16.12.2025, Вт

19:00 МСК

«Динамо» (Минск)

П1 - 2.10

Х - 4.30

П2 - 2.90

Турнир: чемпионат КХЛ

Стадион: «Арена-2000-Локомотив» (Ярославль, Россия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»35420165-127
«Динамо» (Минск)20435127-165

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.12.2025«Адмирал»

1:3

«Локомотив»

КХЛ

04.12.2025«Амур»

0:3

«Локомотив»

КХЛ

02.12.2025«Локомотив»

3:4 ОТ

СКА

КХЛ

28.11.2025«Северсталь»

2:0

«Локомотив»

КХЛ

26.11.2025«Динамо» Москва

1:0

«Локомотив»

КХЛ

Последние пять матчей  «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.12.2025«Амур»

2:3 Б

«Динамо»

КХЛ

30.11.2025«Адмирал»

1:4

«Динамо»

КХЛ

28.11.2025«Торпедо»

1:2

«Динамо»

КХЛ

22.11.2025«Динамо»

6:0

«Спартак»

КХЛ

20.11.2025«Динамо»

6:2

ЦСКА

КХЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

В таблице западной конференции, соперников разделяет всего одно очко.

МестоКлубИВВОВБПБПОПППШО
1Северсталь36194101011105-8449
2Локомотив36192113010107-7748
3Динамо Мн3218131207115-6447
4Динамо М34142620010105-8346
5Торпедо3515332101197-9445
6Спартак35132313013112-12240
7СКА3313402301195-8539
8ЦСКА3516004101492-9237
9Драконы3311306201190-10936
10Лада348112102172-11923
11ХК Сочи327020501870-11023

Прогноз на матч

Свернуть

В предыдущих турах обе команды по максимуму набрали очков во Владивостоке и Хабаровске. Ярославцы таким образом прервали серию из трех поражений кряду, тогда как минчане продлили свою успешную полосу уже до пяти матчей. При этом три последние победы минчане одержали в гостях. Далее по маршруту у динамовцев Ярославль, а увенчает эту «гастроль» по России игра в Екатеринбурге.

Неудивительно, что игры этих команд отличает повышенное упорство. Победа одной из сторон в паре с разницей в две-три шайбы - редкость. Не ждем «дня открытых дверей» и в этот вторник. Наш прогноз на игру: тотал меньше 5.5.

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный

Прямая видеотрансляция игры запланирована на тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Локомотив»: нет

«Динамо» Минск: нет

Букмекерская контора FONBET предлагает коэффициент 2.10 на выигрыш «Локомотива» и 2.90 - на минский клуб. Ничья котируется в конторе за 4.30.

Кто выиграет в матче «Локомотив» - «Динамо» Минск?

Эксперты отдают небольшое предпочтение в паре хозяевам льда. 

Где купить билет на матч «Локомотив» - «Динамо» Минск?

Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт ярославского клуба. Минимальная стоимость составляет 900 рублей.

