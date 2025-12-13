Локомотив — Динамо Минск, прогноз на 16 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

В предыдущих турах обе команды по максимуму набрали очков во Владивостоке и Хабаровске. Ярославцы таким образом прервали серию из трех поражений кряду, тогда как минчане продлили свою успешную полосу уже до пяти матчей. При этом три последние победы минчане одержали в гостях. Далее по маршруту у динамовцев Ярославль, а увенчает эту «гастроль» по России игра в Екатеринбурге.

Неудивительно, что игры этих команд отличает повышенное упорство. Победа одной из сторон в паре с разницей в две-три шайбы - редкость. Не ждем «дня открытых дверей» и в этот вторник. Наш прогноз на игру: тотал меньше 5.5.