Локомотив — Краснодар, 23 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Из трех оставшихся у «Краснодара» матчей РПЛ в 2025 году этот - возможно, самый сложный. Во-первых, потому что выездной - две заключительные игры первой части сезона чемпион проведет дома. Во-вторых, соперник крайне непросто. За первый круг «Локомотив» потерпел вдвое меньше поражений, чем чемпион - одно против двух. Если бы не обилие ничьих, красно-зеленые вполне могли бы и сами сейчас возглавлять таблицу.

В то же время назвать форму «Локо» оптимальной при всем желании не получится. В начале ноября парни Галактионова последовательно уступили «Зениту» и «Спартаку», вымучив победу только над «Оренбургом».

«Краснодар» не проигрывает два месяца - с поражения от «Зенита» 21 сентября. В Калининграде южане оборвали свою победную серию, но продлили беспроигрышную - уже до девяти матчей. Плюс у Мусаева вернулись в обойму многочисленные штрафники, пропускавшие матч с «Балтикой», включая забивного Кордобу. А у Галактионова большая потеря - Баринов дисквалифицирован.

Поэтому прогноз на воскресенье будет комбинированным: Х2 и тотал больше 1.5 за 1.80 в «БЕТСИТИ».