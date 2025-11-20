Локомотив — Краснодар, 23 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В ближайшие выходные любителей российского футбола ожидают сразу два топ-матча в столице. На следующий день после дерби «Спартака» и ЦСКА в Черкизово сразятся «Локо» с «Краснодаром». Чемпион против кандидата в призеры! Удастся ли «железнодорожникам» притормозить «быков»?
Турнир: чемпионат России по футболу, 16-й тур
Стадион: «РЖД Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|15
|8
|11
|45-43
|«Краснодар»
|11
|8
|15
|43-45
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.11.2025
|«Локомотив»
1:0
«Оренбург»
РПЛ
|06.11.2025
|«Спартак»
3:1
«Локомотив»
Кубок России
|01.11.2025
|«Зенит»
2:0
«Локомотив»
РПЛ
|26.10.2025
|«Акрон»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|23.10.2025
|«Балтика»
1:2
«Локомотив»
Кубок России
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.11.2025
|«Балтика»
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|05.11.2025
|«Оренбург»
1:3
«Краснодар»
РПЛ
|02.11.2025
|«Краснодар»
2:1
«Спартак»
РПЛ
|26.10.2025
|«Краснодар»
1:0
«Рубин»
РПЛ
|23.10.2025
|«Краснодар»
3:0
«Сочи»
Кубок России
«Локомотив» идет только четвертым в таблице, но при это отстает от пары лидеров всего на три очка.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|2. ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|3. Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|4. Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|5. Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|6. Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|7. Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|8. Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|9. Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|10. Динамо Москва
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|11. Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|12. Динамо Махачкала
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|13. Крылья Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|14. Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|15. Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|16. Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
Из трех оставшихся у «Краснодара» матчей РПЛ в 2025 году этот - возможно, самый сложный. Во-первых, потому что выездной - две заключительные игры первой части сезона чемпион проведет дома. Во-вторых, соперник крайне непросто. За первый круг «Локомотив» потерпел вдвое меньше поражений, чем чемпион - одно против двух. Если бы не обилие ничьих, красно-зеленые вполне могли бы и сами сейчас возглавлять таблицу.
В то же время назвать форму «Локо» оптимальной при всем желании не получится. В начале ноября парни Галактионова последовательно уступили «Зениту» и «Спартаку», вымучив победу только над «Оренбургом».
«Краснодар» не проигрывает два месяца - с поражения от «Зенита» 21 сентября. В Калининграде южане оборвали свою победную серию, но продлили беспроигрышную - уже до девяти матчей. Плюс у Мусаева вернулись в обойму многочисленные штрафники, пропускавшие матч с «Балтикой», включая забивного Кордобу. А у Галактионова большая потеря - Баринов дисквалифицирован.
Поэтому прогноз на воскресенье будет комбинированным: Х2 и тотал больше 1.5 за 1.80 в «БЕТСИТИ».
На телевидении игру покажет федеральный канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Локомотив»: Баринов (дисквалификация)
«Краснодар»: Кобнан, Петров (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - «Краснодар»:
|Позиция
|«Локомотив»
|«Краснодар»
|Позиция
|Вратарь
|1. Митрюшкин
|1. Агкацев
|Вратарь
|Защитник
|3. Фассон
|20. Гонсалес
|Защитник
|Защитник
|5. Ньямси
|3. Тормена
|Защитник
|Защитник
|45. Сильянов
|4. Коста
|Защитник
|Защитник
|59. Погостнов
|15. Оласа
|Полузащитник
|Полузащитник
|94. Тимофеев
|6. Ленини
|Полузащитник
|Полузащитник
|93. Карпукас
|53. Черников
|Полузащитник
|Полузащитник
|25. Пруцев
|11. Батчи
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Бакаев
|10. Сперцян
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Руденко
|7. Са
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Воробьев
|9. Кордоба
|Нападающий
|Главный тренер
|Михаил Галактионов
|Мурад Мусаев
|Главный тренер
Все три основных исхода в предстоящем матче оцениваются высокими коэффициентами. Победа «Локомотива» идет в «БЕТСИТИ» с котировкой 2.85 На выигрыш «Краснодара» можно поставить за 2.50, на ничью - за 3.70.
Аналитики ожидают конкурентный матч, в котором отдают небольшое предпочтение гостям. Заметим, что из семи последних встреч южане выиграли только две.
Эксперты «БЕТСИТИ» определили счет 1:1 как наиболее вероятный в игре. Коэффициент на него в прематче составляет 6.30.
Бесплатно игру в прямом эфире покажет общедоступный канал «Матч ТВ».
Приобрести билеты на игру можно онлайн через билетный сервис официального сайта “Локо”. Стоимость базового билета начинается с 600 рублей.