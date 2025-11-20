Ведомости
Локомотив — Краснодар, 23 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Последний визит чемпиона в столицу в 2025-м
Валентин Васильев

В ближайшие выходные любителей российского футбола ожидают сразу два топ-матча в столице. На следующий день после дерби «Спартака» и ЦСКА в Черкизово сразятся «Локо» с «Краснодаром». Чемпион против кандидата в призеры! Удастся ли «железнодорожникам» притормозить «быков»?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Локомотив» (Москва) 

23.11.2025, Вс

19:45 МСК

«Краснодар» 

П1 - 2.85

Х - 3.70

П2 - 2.50

Турнир: чемпионат России по футболу, 16-й тур

Стадион: «РЖД Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»1581145-43
«Краснодар»1181543-45

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.11.2025«Локомотив»

1:0

«Оренбург»

РПЛ

06.11.2025«Спартак»

3:1

«Локомотив»

Кубок России

01.11.2025«Зенит»

2:0

«Локомотив»

РПЛ

26.10.2025«Акрон»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

23.10.2025«Балтика»

1:2

«Локомотив»

Кубок России

Последние пять матчей «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.11.2025«Балтика»

1:1

«Краснодар»

РПЛ

05.11.2025«Оренбург»

1:3

«Краснодар»

РПЛ

02.11.2025«Краснодар»

2:1

«Спартак» 

РПЛ

26.10.2025«Краснодар»

1:0

«Рубин» 

РПЛ

23.10.2025«Краснодар»

3:0

«Сочи»

Кубок России

Место в турнирной таблице

«Локомотив» идет только четвертым в таблице, но при это отстает от пары лидеров всего на три очка.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар15103228-933
2. ЦСКА15103226-1333
3. Зенит1586129-1230
4. Локомотив1586131-1930
5. Балтика1577121-728
6. Спартак1574424-2125
7. Рубин1555515-1920
8. Акрон1546518-2018
9. Ростов1546512-1518
10. Динамо Москва1545622-2317
11. Ахмат1544719-2316
12. Динамо Махачкала153578-1714
13. Крылья Советов1535718-2614
14. Оренбург1525817-2611
15. Сочи15221112-348
16. Пари НН1522119-258

Прогноз на матч

Из трех оставшихся у «Краснодара» матчей РПЛ в 2025 году этот - возможно, самый сложный. Во-первых, потому что выездной - две заключительные игры первой части сезона чемпион проведет дома. Во-вторых, соперник крайне непросто. За первый круг «Локомотив» потерпел вдвое меньше поражений, чем чемпион - одно против двух. Если бы не обилие ничьих, красно-зеленые вполне могли бы и сами сейчас возглавлять таблицу.

В то же время назвать форму «Локо» оптимальной при всем желании не получится. В начале ноября парни Галактионова последовательно уступили «Зениту» и «Спартаку», вымучив победу только над «Оренбургом». 

«Краснодар» не проигрывает два месяца - с поражения от «Зенита» 21 сентября. В Калининграде южане оборвали свою победную серию, но продлили беспроигрышную - уже до девяти матчей. Плюс у Мусаева вернулись в обойму многочисленные штрафники, пропускавшие матч с «Балтикой», включая забивного Кордобу. А у Галактионова большая потеря - Баринов дисквалифицирован.

Поэтому прогноз на воскресенье будет комбинированным: Х2 и тотал больше 1.5 за 1.80 в «БЕТСИТИ».

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 000 рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

На телевидении игру покажет федеральный канал «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«БЕТСИТИ»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Локомотив»: Баринов (дисквалификация)

«Краснодар»: Кобнан, Петров (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - «Краснодар»:

Позиция«Локомотив»«Краснодар»Позиция
Вратарь1. Митрюшкин1. АгкацевВратарь
Защитник3. Фассон20. ГонсалесЗащитник
Защитник5. Ньямси3. ТорменаЗащитник
Защитник45. Сильянов4. КостаЗащитник
Защитник59. Погостнов15. ОласаПолузащитник
Полузащитник94. Тимофеев6. ЛениниПолузащитник
Полузащитник 93. Карпукас53. ЧерниковПолузащитник 
Полузащитник25. Пруцев11. БатчиПолузащитник
Полузащитник7. Бакаев10. СперцянПолузащитник
Нападающий19. Руденко 7. СаПолузащитник
Нападающий10. Воробьев9. КордобаНападающий
Главный тренерМихаил ГалактионовМурад МусаевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Все три основных исхода в предстоящем матче оцениваются высокими коэффициентами. Победа «Локомотива» идет в «БЕТСИТИ» с котировкой 2.85 На выигрыш «Краснодара» можно поставить за 2.50, на ничью - за 3.70.

💰 Получить фрибет 2 000 рублей от «БЕТСИТИ»

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Локомотив» – «Краснодар»?

Аналитики ожидают конкурентный матч, в котором отдают небольшое предпочтение гостям. Заметим, что из семи последних встреч южане выиграли только две. 

С каким счетом закончится матч «Локомотив» – «Краснодар»?

Эксперты «БЕТСИТИ» определили счет 1:1 как наиболее вероятный в игре. Коэффициент на него в прематче составляет 6.30. 

Где смотреть бесплатно матч «Локомотив» – «Краснодар»?

Бесплатно игру в прямом эфире покажет общедоступный канал «Матч ТВ».

Где купить билеты на матч «Локомотив» – «Краснодар»?

Приобрести билеты на игру можно онлайн через билетный сервис официального сайта “Локо”. Стоимость базового билета начинается с 600 рублей.

