Диего Лопес – Стив Гарсия, 15 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Лопес набрался внушительного опыта благодаря титульной дилогии с Волкановски. Оба раза проиграл без особых вариантов, но сильно в статусе не потерял. На фоне большинства менее статусных соперников по топ-15 бразилец выглядит фаворитом. Таковы котировки и перед турниром в Белом доме.

Но недооценивать Гарсию не стоит. Его победная серия действительно впечатляет, хотя и необходимо сделать определенную скидку на уровень оппозиции. Вероятно, именно Лопес станет для американца самой серьезной проверкой за последние годы, а то и за всю карьеру.

Соперников объединяет высокий процент досрочных побед. Но если у Лопеса почти равный баланс нокаутов и сабмишенов, то Гарсия финиширует оппонентов исключительно первым методом. Он навязывает в стойке довольно агрессивный стиль и активно прессингует, особенно на старте поединка. Вероятно, бразилец не будет рисковать в начале, стараясь сбить натиск соперника и вымотать его, постепенно увеличивая собственную активность и подключая грэпплинг.

Рискнем предположить, что в таком режиме поединок дойдет как минимум до второго раунда. Соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.