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Диего Лопес – Стив Гарсия, 15 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
Первое выступление бразильца после реванша с Алексом Волкановски
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Статистика
  • Диего Лопес
  • Стив Гарсия
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Лопес – Гарсия

Кард исторического турнира UFC в Белом доме откроет рейтинговый поединок в полулегком весе (до 65,7 кг) между бразильцем Диего Лопесом и американцем Стивом Гарсией. Сумеет ли недавний претендент на пояс отстоять место в топ-2 дивизиона?

Статистика

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Лопес

 

Гарсия

Бразилия

Страна

США

30

Возраст

33

9

Бои

22

8 (3 / 4 / 1)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

17 (2 / 12 / 3)

1 (1 / 0 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

4 (2 / 0 / 2)

0

Без результата

1

185,5

Рост (см)

190,5

193

Размах рук (см)

193

106,5

Размах ног (см)

109

Диего Лопес

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На профессиональном уровне выступает с 2012 г. Бился под эгидой многих организаций, включая российскую лигу ACB (сейчас – ACA). В 2021 г. уступил в Претендентской серии Дэйны Уайта и упустил возможность перейти в UFC. После этого потерпел ещё одно поражение и выиграл два боя подряд. В 2023 году всё-таки дебютировал в UFC и уступил Мовсару Евлоеву. Затем выиграл пять боев подряд и получил титульный шанс, но потерпел поражение от Волкановски. Закрыл его, нокаутировав Жана Силву во втором раунде. В последнем поединке в феврале уступил Волкановски в реванше единогласным решением судей.

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Стив Гарсия

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В 15-летнем возрасте начал заниматься смешанными единоборствами. На профессиональном уровне выступает с 2013 г. Несколько лет бился в Bellator. В 2019-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и транзитом через LFA попал в UFC. В сильнейшем промоушене бился в полулегком и легком весе и выиграл восемь раз при двух поражениях. На данный момент идет на серии из семи побед. В последнем поединке в ноябре нокаутировал Дэвида Онаму в первом раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ЛопесаПобеда ГарсииТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,602,401,632,20

Прогноз на бой

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Лопес набрался внушительного опыта благодаря титульной дилогии с Волкановски. Оба раза проиграл без особых вариантов, но сильно в статусе не потерял. На фоне большинства менее статусных соперников по топ-15 бразилец выглядит фаворитом. Таковы котировки и перед турниром в Белом доме.

Но недооценивать Гарсию не стоит. Его победная серия действительно впечатляет, хотя и необходимо сделать определенную скидку на уровень оппозиции. Вероятно, именно Лопес станет для американца самой серьезной проверкой за последние годы, а то и за всю карьеру.

Соперников объединяет высокий процент досрочных побед. Но если у Лопеса почти равный баланс нокаутов и сабмишенов, то Гарсия финиширует оппонентов исключительно первым методом. Он навязывает в стойке довольно агрессивный стиль и активно прессингует, особенно на старте поединка. Вероятно, бразилец не будет рисковать в начале, стараясь сбить натиск соперника и вымотать его, постепенно увеличивая собственную активность и подключая грэпплинг.

Рискнем предположить, что в таком режиме поединок дойдет как минимум до второго раунда. Соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.

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Полный кард, где смотреть бой Лопес – Гарсия

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Турнир UFC Freedom 250 пройдет на арене у Белого дома в Вашингтоне (США). Шоу стартует в понедельник, 15 июня, в 03:00 по московскому времени, его откроет именно бой Лопес – Гарсия.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».

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