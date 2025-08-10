Ясмин Лусиндо — Анджела Хилл, 10 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В основном карде ближайшего турнира UFC пройдет рейтинговый поединок в женском минимальном весе (до 52,2 кг) между бразильянкой Ясмин Лусиндо и американкой Анджелой Хилл. Сумеет ли легенда этого дивизиона из США одержать вторую подряд победу?
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Лусиндо
Хилл
Бразилия
Страна
США
23
Возраст
40
23
Бои
32
17 (8 / 3 / 6)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
18 (5 / 1 / 12)
6 (1 / 2 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
14 (0 / 2 / 12)
8
Место в рейтинге женского минимального дивизиона UFC
12
160
Рост (см)
160
167,5
Размах рук (см)
164
91,5
Размах ног (см)
98
Профессионально занималась бразильским джиу-джитсу и кикбоксингом. В смешанных единоборствах выступает с 2017 года. Была чемпионкой Action Fighting, Punch Fight и Samurai Fighting. С 2022 года выступает в UFC, где проиграла дебютный бой, но затем одержала четыре победы подряд. Однако в последнем поединке в марте потерпела поражение от Аманды Лемос единогласным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
Обладательница пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу, бывшая чемпионка Всемирной ассоциации кикбоксинга (в этом виде спорта выиграла все 16 боев). В профессиональных MMA выступает с 2014-го, в том же году выиграла шоу The Ultimate Fighter, но покинула UFC после двух поражений. Впоследствии стала чемпионкой Invicta FC в минимальном весе, один раз защитила пояс, после чего вернулась в UFC в 2017-м. В дальнейшем стала рекордсменкой промоушена по количеству боев в минимальном дивизионе (26) и вышла на второе место по общему числу поединков в лиге среди женщин (27). В последнем бою в феврале победила Кэтлин Соузу раздельным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Хилл — амбассадор полных поединков. 24 из 32 её боев прошли всю дистанцию. И есть все основания ожидать такого сценария и на предстоящем турнире. Хилл крайне опытна, а с возрастом действует всё осторожнее и меньше рискует. Она вполне может конкурировать с Лусиндо, которая тоже уповает на работу в стойке.
Но сумеет ли американка добраться до победы по очкам? В это верится с трудом. Всё-таки бразильянка значительно моложе и свежее. При этом она успела провести уже 23 профессиональных боя — оппозиция в большинстве случаев была скромной, но это тоже весомый опыт. Неслучайно Лусиндо действует в октагоне довольно зрело для своего возраста.
Кроме того, бразильянка всё-таки может подключать борьбу и джиу-джитсу. Это не её стихия, но хорошая опция для того, чтобы набрать дополнительные очки на фоне ударницы Хилл. Резюмируя, согласимся с букмекерами и заиграем победу Лусиндо. Конечно, с высокой вероятностью это будет судейское решение.
Турнир UFC on ESPN 72 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в субботу, 9 августа, в 23:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 02:00 мск (10 августа), поэтому бой Лусиндо — Хилл стоит ожидать около 03:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» прямой эфир начнется в полночь по московскому времени.
Основной кард
Прелимы