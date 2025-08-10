Ясмин Лусиндо — Анджела Хилл, 10 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Хилл — амбассадор полных поединков. 24 из 32 её боев прошли всю дистанцию. И есть все основания ожидать такого сценария и на предстоящем турнире. Хилл крайне опытна, а с возрастом действует всё осторожнее и меньше рискует. Она вполне может конкурировать с Лусиндо, которая тоже уповает на работу в стойке.

Но сумеет ли американка добраться до победы по очкам? В это верится с трудом. Всё-таки бразильянка значительно моложе и свежее. При этом она успела провести уже 23 профессиональных боя — оппозиция в большинстве случаев была скромной, но это тоже весомый опыт. Неслучайно Лусиндо действует в октагоне довольно зрело для своего возраста.

Кроме того, бразильянка всё-таки может подключать борьбу и джиу-джитсу. Это не её стихия, но хорошая опция для того, чтобы набрать дополнительные очки на фоне ударницы Хилл. Резюмируя, согласимся с букмекерами и заиграем победу Лусиндо. Конечно, с высокой вероятностью это будет судейское решение.