Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



6 августа 18:09ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Ясмин Лусиндо — Анджела Хилл, 10 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Ветеран-рекордсменка против перспективной соперницы
Александр Бокулёв
Источник: bigmarcel24
Источник: bigmarcel24

В основном карде ближайшего турнира UFC пройдет рейтинговый поединок в женском минимальном весе (до 52,2 кг) между бразильянкой Ясмин Лусиндо и американкой Анджелой Хилл. Сумеет ли легенда этого дивизиона из США одержать вторую подряд победу?

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Статистика

Свернуть

Лусиндо

 

Хилл

Бразилия

Страна

США

23

Возраст

40

23

Бои

32

17 (8 / 3 / 6)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

18 (5 / 1 / 12)

6 (1 / 2 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

14 (0 / 2 / 12)

8

Место в рейтинге женского минимального дивизиона UFC

12

160

Рост (см)

160

167,5

Размах рук (см)

164

91,5

Размах ног (см)

98

Ясмин Лусиндо

Свернуть

Профессионально занималась бразильским джиу-джитсу и кикбоксингом. В смешанных единоборствах выступает с 2017 года. Была чемпионкой Action Fighting, Punch Fight и Samurai Fighting. С 2022 года выступает в UFC, где проиграла дебютный бой, но затем одержала четыре победы подряд. Однако в последнем поединке в марте потерпела поражение от Аманды Лемос единогласным решением судей.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Анджела Хилл

Свернуть

Обладательница пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу, бывшая чемпионка Всемирной ассоциации кикбоксинга (в этом виде спорта выиграла все 16 боев). В профессиональных MMA выступает с 2014-го, в том же году выиграла шоу The Ultimate Fighter, но покинула UFC после двух поражений. Впоследствии стала чемпионкой Invicta FC в минимальном весе, один раз защитила пояс, после чего вернулась в UFC в 2017-м. В дальнейшем стала рекордсменкой промоушена по количеству боев в минимальном дивизионе (26) и вышла на второе место по общему числу поединков в лиге среди женщин (27). В последнем бою в феврале победила Кэтлин Соузу раздельным решением судей.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ЛусиндоПобеда ХиллТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,522,605,501,13

Прогноз на бой

Свернуть

Хилл — амбассадор полных поединков. 24 из 32 её боев прошли всю дистанцию. И есть все основания ожидать такого сценария и на предстоящем турнире. Хилл крайне опытна, а с возрастом действует всё осторожнее и меньше рискует. Она вполне может конкурировать с Лусиндо, которая тоже уповает на работу в стойке. 

Но сумеет ли американка добраться до победы по очкам? В это верится с трудом. Всё-таки бразильянка значительно моложе и свежее. При этом она успела провести уже 23 профессиональных боя — оппозиция в большинстве случаев была скромной, но это тоже весомый опыт. Неслучайно Лусиндо действует в октагоне довольно зрело для своего возраста.

Кроме того, бразильянка всё-таки может подключать борьбу и джиу-джитсу. Это не её стихия, но хорошая опция для того, чтобы набрать дополнительные очки на фоне ударницы Хилл. Резюмируя, согласимся с букмекерами и заиграем победу Лусиндо. Конечно, с высокой вероятностью это будет судейское решение.

Полный кард, где смотреть бой Лусиндо Хилл

Свернуть

Турнир UFC on ESPN 72 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в субботу, 9 августа, в 23:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 02:00 мск (10 августа), поэтому бой Лусиндо Хилл стоит ожидать около 03:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» прямой эфир начнется в полночь по московскому времени.

Основной кард

Прелимы

  • Джулиус Уокер (США) — Рафаэль Серкейра (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Элайджа Смит (США) — Тосиоми Казама (Япония). Легчайший вес;
  • Жозелин Эдвардс (Панама) — Присцила Качоэйра (Бразилия). Женский легчайший вес;
  • Урош Медич (Сербия) — Гилберт Урбина (США). Полусредний вес;
  • Габриэлла Фернандес (Бразилия) — Юлия Столяренко (Литва). Женский наилегчайший вес.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer174 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer508 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer129 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer508 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_akcii_452e34d052.jpgbonus rating3.7/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svgдо 155 000 ₽
Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё