Висенте Люке — Кевин Холланд, 8 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Основной кард турнира UFC 316 откроет рейтинговый поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг) между бразильцем Висенте Люке и американцем Кевином Холландом. Кто одержит вторую победу подряд?
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Люке
Холланд
Бразилия
Страна
США
33
Возраст
32
34
Бои
41
23 (11 / 9 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
27 (14 / 8 / 5)
10 (2 / 2 / 6)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
13 (2 / 4 / 7)
1
Ничьи
0
0
Без результата
1
14
Место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC
—
180,5
Рост (см)
190,5
192
Размах рук (см)
206
96,5
Размах ног (см)
101,5
В трехлетнем возрасте начал заниматься карате, затем освоил тайским боксом и бразильским джиу-джитсу, в котором получил черный пояс. В профессиональных MMA выступает с 2009 года. В 2015-м уступил в финале шоу The Ultimate Fighter, однако получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене мира одержал 16 побед при пяти поражениях. В последнем поединке в декабре одолел Тембу Горимбо удушающим приемом за 52 секунды.
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Боевыми искусствами начал заниматься в 16-летнем возрасте. Обладатель черных поясов по бразильскому джиу-джитсу и кунг-фу (второй степени). С 2015 года выступает в профессиональных MMA, имеет опыт боев в полусредней и средней весовых категориях. Был чемпионом XKO в среднем дивизионе, а после победы в Претендентской серии Дэйны Уайта в 2018-м перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл 14 поединков и уступил в десяти при одном бое без результата. В последнем поединке в марте победил Гуннара Нельсона единогласным решением судей.
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Люке — проверенный и качественный универсал. Предпочитает биться в стойке, но опасен и в партере. Обладает широким арсеналом сабмишенов, здорово защищается и контратакует.
У Холланда тоже есть навыки в борьбе и грэпплинге, но они нечасто работают против соперников с таким уровнем. В стойке же американец на бумаге более конкурентоспособен, особенно если ему удастся держать дистанцию. На стороне Холланда значительное преимущество в размахе рук и более высокая скорость.
Резюмируя, отметим, что разница в котировках в пользу американца вызывает вопросы, тем более разрыв внушительный. При желании вполне можно рискнуть и поставить на номинального андердога, так как у Люке банально больше опций для победы. Так поступим и мы.
Турнир UFC 316 пройдет на арене «Prudential Center» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Шоу стартует в воскресенье, 8 июня, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, его откроет именно бой Люке — Холланд.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы