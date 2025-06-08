Висенте Люке — Кевин Холланд, 8 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Люке — проверенный и качественный универсал. Предпочитает биться в стойке, но опасен и в партере. Обладает широким арсеналом сабмишенов, здорово защищается и контратакует.

У Холланда тоже есть навыки в борьбе и грэпплинге, но они нечасто работают против соперников с таким уровнем. В стойке же американец на бумаге более конкурентоспособен, особенно если ему удастся держать дистанцию. На стороне Холланда значительное преимущество в размахе рук и более высокая скорость.

Резюмируя, отметим, что разница в котировках в пользу американца вызывает вопросы, тем более разрыв внушительный. При желании вполне можно рискнуть и поставить на номинального андердога, так как у Люке банально больше опций для победы. Так поступим и мы.