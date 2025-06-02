Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли, 8 июня: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Двалишвили лишь раз побеждал в UFC досрочно (почти четыре года назад), но всё равно стал одним из ярчайших бойцов лиги. Он ведет себя эпатажно и уверенно, а в октагоне доминирует над соперниками и выступает весьма зрелищно. Кроме того, грузин бьется часто, особенно по чемпионским меркам. Вот и после первого боя с О'Мэлли он успел провести одну защиту пояса, тогда как американец простаивал.

Теперь претендент из США регулярно заявляет о том, что тогда был готов далеко не идеально, а в реванше будет другой расклад. Но верится в это с трудом, так как О'Мэлли слишком явно уступает Двалишвили в борьбе, как ни крути. Грузин в силовой моменте задавливает оппонентов и выжимает из них все соки с помощью тейкдаунов и работы в партере. От переводов не спасался даже Нурмагомедов, поэтому и от О'Мэлли этого не ждем.

Разумеется, главные (и, по сути, единственные) шансы американца скрываются в стойке. За счет габаритов и качественной ударной техники он может переработать чемпиона на верхнем этаже. Но понятно, что если Двалишвили почувствует собственную уязвимость в этом компоненте, то подключит те самые козыри, которые наверняка вновь загонят О'Мэлли в тупик.

Грузин может сколько угодно работать на публику перед боем, но вряд ли он будет чрезмерно рисковать. Полагаем, нас вновь ждет победа Двалишвили по очкам и мастер-класс от него по функциональной подготовке.