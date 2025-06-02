Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли, 8 июня: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

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Главным событием ближайшего турнира UFC станет титульный поединок в легчайшем весе (до 61,2 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и американцем Шоном О'Мэлли. Сумеет ли представитель США взять реванш и вернуть чемпионский пояс?
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Двалишвили
О'Мэлли
Грузия
Страна
США
34
Возраст
30
23
Бои
21
19 (3 / 1 / 15)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
18 (12 / 1 / 5)
4 (0 / 1 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (1 / 0 / 1)
0
Без результата
1
Чемпион
Место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC
1
167,5
Рост (см)
180,5
173
Размах рук (см)
183
96,5
Размах ног (см)
101,5
Занимался традиционными грузинскими единоборствами, самбо и дзюдо, а в 21-летнем возрасте переехал в США ради карьеры в MMA. На профессиональном уровне дебютировал в 2014 году. В 2017-м стал чемпионом Ring of Combat в легчайшем весе и один раз защитил титул, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира проиграл два первых боя, но затем вышел на серию из 12 побед. В последнем поединке в январе одолел Умара Нурмагомедова единогласным решением судей и впервые защитил чемпионский пояс. На данный момент занимает четвертое место в мужском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
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Обладатель коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных MMA выступает с 2015 года. В 2017-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и шоу The Ultimate Fighter, получив контракт с UFC. Однако вскоре получил две дисквалификации за положительные допинг-тесты и пропустил около двух лет. Вернулся в 2020-м и с того момента одержал восемь побед при одном поединке без результата и двух поражениях. В 2022-м одолел Петра Яна, после чего получил титульный бой, в котором нокаутировал Алджамейна Стерлинга и забрал пояс UFC в легчайшем дивизионе. Один раз защитил титул, но в последнем поединке в сентябре уступил Двалишвили единогласным решением судей. На данный момент занимает 14-е место в мужском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
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Двалишвили лишь раз побеждал в UFC досрочно (почти четыре года назад), но всё равно стал одним из ярчайших бойцов лиги. Он ведет себя эпатажно и уверенно, а в октагоне доминирует над соперниками и выступает весьма зрелищно. Кроме того, грузин бьется часто, особенно по чемпионским меркам. Вот и после первого боя с О'Мэлли он успел провести одну защиту пояса, тогда как американец простаивал.
Теперь претендент из США регулярно заявляет о том, что тогда был готов далеко не идеально, а в реванше будет другой расклад. Но верится в это с трудом, так как О'Мэлли слишком явно уступает Двалишвили в борьбе, как ни крути. Грузин в силовой моменте задавливает оппонентов и выжимает из них все соки с помощью тейкдаунов и работы в партере. От переводов не спасался даже Нурмагомедов, поэтому и от О'Мэлли этого не ждем.
Разумеется, главные (и, по сути, единственные) шансы американца скрываются в стойке. За счет габаритов и качественной ударной техники он может переработать чемпиона на верхнем этаже. Но понятно, что если Двалишвили почувствует собственную уязвимость в этом компоненте, то подключит те самые козыри, которые наверняка вновь загонят О'Мэлли в тупик.
Грузин может сколько угодно работать на публику перед боем, но вряд ли он будет чрезмерно рисковать. Полагаем, нас вновь ждет победа Двалишвили по очкам и мастер-класс от него по функциональной подготовке.
Турнир UFC 316 пройдет на арене «Prudential Center» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Шоу стартует в воскресенье, 8 июня, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому главный бой Двалишвили — О'Мэлли стоит ожидать около 07:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы
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