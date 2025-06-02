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2 июня 12:57ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли, 8 июня: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Топовый чемпионский реванш
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Главным событием ближайшего турнира UFC станет титульный поединок в легчайшем весе (до 61,2 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и американцем Шоном О'Мэлли. Сумеет ли представитель США взять реванш и вернуть чемпионский пояс?

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Статистика

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Двалишвили

 

О'Мэлли

Грузия

Страна

США

34

Возраст

30

23

Бои

21

19 (3 / 1 / 15)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

18 (12 / 1 / 5)

4 (0 / 1 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (1 / 0 / 1)

0

Без результата

1

Чемпион

Место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC

1

167,5

Рост (см)

180,5

173

Размах рук (см)

183

96,5

Размах ног (см)

101,5

Мераб Двалишвили

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Занимался традиционными грузинскими единоборствами, самбо и дзюдо, а в 21-летнем возрасте переехал в США ради карьеры в MMA. На профессиональном уровне дебютировал в 2014 году. В 2017-м стал чемпионом Ring of Combat в легчайшем весе и один раз защитил титул, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира проиграл два первых боя, но затем вышел на серию из 12 побед. В последнем поединке в январе одолел Умара Нурмагомедова единогласным решением судей и впервые защитил чемпионский пояс. На данный момент занимает четвертое место в мужском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

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Шон О'Мэлли

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Обладатель коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных MMA выступает с 2015 года. В 2017-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и шоу The Ultimate Fighter, получив контракт с UFC. Однако вскоре получил две дисквалификации за положительные допинг-тесты и пропустил около двух лет. Вернулся в 2020-м и с того момента одержал восемь побед при одном поединке без результата и двух поражениях. В 2022-м одолел Петра Яна, после чего получил титульный бой, в котором нокаутировал Алджамейна Стерлинга и забрал пояс UFC в легчайшем дивизионе. Один раз защитил титул, но в последнем поединке в сентябре уступил Двалишвили единогласным решением судей. На данный момент занимает 14-е место в мужском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ДвалишвилиПобеда О'МэллиТМ (4,5)ТБ (4,5)
PARI1,343,402,901,38

Прогноз на бой

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Двалишвили лишь раз побеждал в UFC досрочно (почти четыре года назад), но всё равно стал одним из ярчайших бойцов лиги. Он ведет себя эпатажно и уверенно, а в октагоне доминирует над соперниками и выступает весьма зрелищно. Кроме того, грузин бьется часто, особенно по чемпионским меркам. Вот и после первого боя с О'Мэлли он успел провести одну защиту пояса, тогда как американец простаивал.

Теперь претендент из США регулярно заявляет о том, что тогда был готов далеко не идеально, а в реванше будет другой расклад. Но верится в это с трудом, так как О'Мэлли слишком явно уступает Двалишвили в борьбе, как ни крути. Грузин в силовой моменте задавливает оппонентов и выжимает из них все соки с помощью тейкдаунов и работы в партере. От переводов не спасался даже Нурмагомедов, поэтому и от О'Мэлли этого не ждем.

Разумеется, главные (и, по сути, единственные) шансы американца скрываются в стойке. За счет габаритов и качественной ударной техники он может переработать чемпиона на верхнем этаже. Но понятно, что если Двалишвили почувствует собственную уязвимость в этом компоненте, то подключит те самые козыри, которые наверняка вновь загонят О'Мэлли в тупик.

Грузин может сколько угодно работать на публику перед боем, но вряд ли он будет чрезмерно рисковать. Полагаем, нас вновь ждет победа Двалишвили по очкам и мастер-класс от него по функциональной подготовке.

Полный кард, где смотреть бой Двалишвили О'Мэлли II

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Турнир UFC 316 пройдет на арене «Prudential Center» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Шоу стартует в воскресенье, 8 июня, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому главный бой Двалишвили О'Мэлли стоит ожидать около 07:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

  • Мераб Двалишвили (Грузия) Шон О'Мэлли (США). Легчайший вес. Титульный бой;
  • Джулианна Пенья (США) Кайла Харрисон (США). Женский легчайший вес. Титульный бой;
  • Келвин Гастелум (США) — Джо Пайфер (США). Средний вес;
  • Марио Баутиста (США) — Патчи Микс (США). Легчайший вес;
  • Висенте Люке (Бразилия) — Кевин Холланд (США). Полусредний вес;

Прелимы

  • Бруно Силва (Бразилия) — Джошуа Ван (Мьянма). Наилегчайший вес;
  • Брендсон Рибейро (Бразилия) — Азамат Мурзаканов (Россия). Полутяжелый вес;
  • Сергей Спивак (Молдова) — Валдо Кортес-Акоста (Доминиканская Республика). Тяжелый вес;
  • Кэлинн Уильямс (США) — Андреас Густафссон (Швеция). Полусредний вес;
  • Ариани да Силва (Бразилия) — Ванг Конг (Китай). Женский наилегчайший вес;
  • Джека Сараги (Индонезия) — Джу Сан Йоо (Республика Корея). Полулегкий вес;
  • Куиллан Салкиллд (Австралия) — Янал Ашмоз (Израиль). Легкий вес;
  • Маркел Медерос (США) — Марк Чоински (США). Легкий вес.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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