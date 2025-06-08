Азамат Мурзаканов — Брендсон Рибейро, 8 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Рибейро выглядит гораздо более ограниченным бойцом, особенно по меркам UFC. Он качественно атакует в стойке (во многом благодаря чуть ли не аномальному размаху рук), но защищается с регулярными ошибками. Может перевести в партер и накинуть сабмишен, но в основном с теми, кто в борьбе близок к беспомощности. Мурзаканов же способен хорошо защищаться на нижнем этаже, хотя в целом это не его стихия.

Россиянин — базовый ударник и нокаутер. За счет небольших габаритов для полутяжелого дивизиона он часто получает преимущество в ловкости и мобильности. В сочетании с классной и вариативной техникой получается расклад, который заводит многих соперников в тупик. Вероятно, так произойдет и в предстоящем поединке.

Однако как минимум за счет выдающихся габаритов и тех самых попыток совершить тейкдаун Рибейро может избежать быстрого поражения. Предположим, что бразильцу все-таки удастся продержаться хотя бы первый раунд. Осторожности ради заиграем именно такую ставку, но её вполне можно скомбинировать и с победой Мурзаканова.