Азамат Мурзаканов — Брендсон Рибейро, 8 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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У Азамата Мурзаканова был запланирован поединок с Джонни Уокером, однако в начале мая соперник снялся с боя. Ему на замену вышел другой бразилец Брендсон Рибейро. Сумеет ли россиянин победить нового оппонента в рамках полутяжелого веса (до 93 кг) и сохранить идеальный рекорд?
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Мурзаканов
Рибейро
Россия
Страна
Бразилия
36
Возраст
28
14
Бои
25
14 (10 / 1 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
17 (9 / 7 / 1)
0
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
7 (3 / 2 / 2)
0
Без результата
1
12
Место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC
—
178
Рост (см)
190,5
181,5
Размах рук (см)
206
104
Размах ног (см)
103
Начал профессиональную карьеру в MMA в 2010 году. Подписал контракт с UFC в 2017 году, но не смог дебютировать из-за проваленного допинг-теста. Второй раз пробился в промоушен через Претендентскую серию Дэйны Уайта летом 2021-го. В лиге выиграл все четыре боя. В последнем поединке в августе прошлого года нокаутировал Алонзо Менифилда во втором раунде.
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В профессиональных MMA выступает с 2015 года. Бился преимущественно в южноамериканских лигах, но появлялся и в российских промоушенах — M-1 Global и AMC Fight Nights. В 2023 году победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. Проиграл два первых боя в лиге, но затем одержал столько же побед. В последнем поединке в марте удушающим приемом во втором раунде одолел Дияра Нургожая.
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Рибейро выглядит гораздо более ограниченным бойцом, особенно по меркам UFC. Он качественно атакует в стойке (во многом благодаря чуть ли не аномальному размаху рук), но защищается с регулярными ошибками. Может перевести в партер и накинуть сабмишен, но в основном с теми, кто в борьбе близок к беспомощности. Мурзаканов же способен хорошо защищаться на нижнем этаже, хотя в целом это не его стихия.
Россиянин — базовый ударник и нокаутер. За счет небольших габаритов для полутяжелого дивизиона он часто получает преимущество в ловкости и мобильности. В сочетании с классной и вариативной техникой получается расклад, который заводит многих соперников в тупик. Вероятно, так произойдет и в предстоящем поединке.
Однако как минимум за счет выдающихся габаритов и тех самых попыток совершить тейкдаун Рибейро может избежать быстрого поражения. Предположим, что бразильцу все-таки удастся продержаться хотя бы первый раунд. Осторожности ради заиграем именно такую ставку, но её вполне можно скомбинировать и с победой Мурзаканова.
Турнир UFC 316 пройдет на арене «Prudential Center» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Шоу стартует в воскресенье, 8 июня, в 01:00 по московскому времени. Бой Мурзаканов — Пенья стоит ожидать около 04:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
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