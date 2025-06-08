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6 июня 17:43ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Азамат Мурзаканов — Брендсон Рибейро, 8 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Соперник россиянина выйдет на коротком уведомлении
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

У Азамата Мурзаканова был запланирован поединок с Джонни Уокером, однако в начале мая соперник снялся с боя. Ему на замену вышел другой бразилец Брендсон Рибейро. Сумеет ли россиянин победить нового оппонента в рамках полутяжелого веса (до 93 кг) и сохранить идеальный рекорд?

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Статистика

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Мурзаканов

 

Рибейро

Россия

Страна

Бразилия

36

Возраст

28

14

Бои

25

14 (10 / 1 / 3)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

17 (9 / 7 / 1)

0

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

7 (3 / 2 / 2)

0

Без результата

1

12

Место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC

178

Рост (см)

190,5

181,5

Размах рук (см)

206

104

Размах ног (см)

103

Азамат Мурзаканов

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Начал профессиональную карьеру в MMA в 2010 году. Подписал контракт с UFC в 2017 году, но не смог дебютировать из-за проваленного допинг-теста. Второй раз пробился в промоушен через Претендентскую серию Дэйны Уайта летом 2021-го. В лиге выиграл все четыре боя. В последнем поединке в августе прошлого года нокаутировал Алонзо Менифилда во втором раунде.

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Брендсон Рибейро

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В профессиональных MMA выступает с 2015 года. Бился преимущественно в южноамериканских лигах, но появлялся и в российских промоушенах — M-1 Global и AMC Fight Nights. В 2023 году победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. Проиграл два первых боя в лиге, но затем одержал столько же побед. В последнем поединке в марте удушающим приемом во втором раунде одолел Дияра Нургожая.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа МурзакановаПобеда РибейроДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,146,101,194,40

Прогноз на бой

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Рибейро выглядит гораздо более ограниченным бойцом, особенно по меркам UFC. Он качественно атакует в стойке (во многом благодаря чуть ли не аномальному размаху рук), но защищается с регулярными ошибками. Может перевести в партер и накинуть сабмишен, но в основном с теми, кто в борьбе близок к беспомощности. Мурзаканов же способен хорошо защищаться на нижнем этаже, хотя в целом это не его стихия.

Россиянин — базовый ударник и нокаутер. За счет небольших габаритов для полутяжелого дивизиона он часто получает преимущество в ловкости и мобильности. В сочетании с классной и вариативной техникой получается расклад, который заводит многих соперников в тупик. Вероятно, так произойдет и в предстоящем поединке.

Однако как минимум за счет выдающихся габаритов и тех самых попыток совершить тейкдаун Рибейро может избежать быстрого поражения. Предположим, что бразильцу все-таки удастся продержаться хотя бы первый раунд. Осторожности ради заиграем именно такую ставку, но её вполне можно скомбинировать и с победой Мурзаканова.

Полный кард, где смотреть бой Мурзаканов Рибейро

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Турнир UFC 316 пройдет на арене «Prudential Center» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Шоу стартует в воскресенье, 8 июня, в 01:00 по московскому времени. Бой Мурзаканов Пенья стоит ожидать около 04:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Бруно Силва (Бразилия) — Джошуа Ван (Мьянма). Наилегчайший вес;
  • Брендсон Рибейро (Бразилия) — Азамат Мурзаканов (Россия). Полутяжелый вес;
  • Сергей Спивак (Молдова) — Валдо Кортес-Акоста (Доминиканская Республика). Тяжелый вес;
  • Кэлинн Уильямс (США) — Андреас Густафссон (Швеция). Полусредний вес;
  • Ариани да Силва (Бразилия) — Ванг Конг (Китай). Женский наилегчайший вес;
  • Джека Сараги (Индонезия) — Джу Сан Йоо (Республика Корея). Полулегкий вес;
  • Куиллан Салкиллд (Австралия) — Янал Ашмоз (Израиль). Легкий вес;
  • Маркел Медерос (США) — Марк Чоински (США). Легкий вес.

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