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6 июня 17:22ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Джулианна Пенья — Кайла Харрисон, 8 июня: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Двукратная олимпийская чемпионка заберет титул?
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет титульный поединок в женском легчайшем весе (до 61,2 кг) между американками Джулианной Пеньей и Кайлой Харрисон. Трэштока перед боем много. Что же покажут спортсменки в октагоне?

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Статистика

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Пенья

 

Харрисон

США

Страна

США

35

Возраст

34

17

Бои

19

12 (3 / 5 / 4)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

18 (6 / 7 / 5)

5 (1 / 2 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

1 (0 / 0 / 1)

Чемпионка

Место в рейтинге женского легчайшего дивизиона UFC

2

167,5

Рост (см)

173

175

Размах рук (см)

167,5

99

Размах ног (см)

94

Джулианна Пенья

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Владеет пурпурным поясом по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных ММА выступает с 2009 года. В 2013-м выиграла шоу The Ultimate Fighter и получила контракт с UFC. В 2021 году победила Аманду Нуньес и стала чемпионкой в женском легчайшем весе. В июле 2022-го уступила Нуньес в реванше единогласным решением судей, после чего утратила пояс. В последнем поединке октябре раздельным решением судей победила Ракель Пеннингтон и вернула себе титул. На данный момент занимает третье место в женском рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий.

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Кайла Харрисон

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В шестилетнем возрасте начала заниматься дзюдо, впоследствии получила черный пояс шестого дана. В 2010 году выиграла чемпионат мира в весе до 78 килограммов. Стала победительницей Олимпиад в Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016 в этой же категории. После второго триумфа на Играх перешла в смешанные единоборства.

В профессиональных MMA дебютировала в 2018 году. Всю предыдущую карьеру провела в лиге PFL, где дважды выигрывала титул в легком весе. Единственное поражение потерпела в 2022-м в чемпионском поединке с Лариссой Пачеко. В апреле прошлого года дебютировала в UFC, где выиграла оба поединка — с Холли Холм (удушающий прием во втором раунде) и Кетлин Виейрой (единогласное решение судей). На данный момент занимает седьмое место в женском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ПеньиПобеда ХаррисонДосрочное завершениеПолный бой
PARI5,801,151,532,40

Прогноз на бой

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Пенья хорошо в трэштоке, но вот в октагоне едва ли сможет что-то противопоставить Харрисон. Действующая чемпионка, конечно, отличается стойкостью и качественной джитсерской базой, однако претендентка выглядит сильнее, пожалуй, во всём. Харрисон невероятно сильна физически и способна буквально сминать соперниц — в первую очередь в партере. Борьба двукратной олимпийской чемпионки близка к идеалу, и Пенье придется крайне тяжело даже в своей комфортной стихии.

В стойке же обе работают довольно прямолинейно, но на стороне Харрисон та самая физическая мощь. У нее выше нокаутирующий потенциал. Вероятно, реальные шансы на победу у Пеньи появятся, только если поединок затянется, а у Харрисон возникнут проблемы с выносливостью (это действительно её слабое место). Но претендентка понимает всю важность боя и явно выжмет из себя максимум, в том числе в контексте распределения сил.

Резюмируя, готовимся к одному из самых ожидаемых и закономерных чемпионств в женских ММА. Играем победу Харрисон, но в комбинации с началом третьего раунда — полагаем, на опыте Пенья всё же не позволит поединку завершиться слишком быстро.

Полный кард, где смотреть бой Пенья Харрисон

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Турнир UFC 316 пройдет на арене «Prudential Center» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Шоу стартует в воскресенье, 8 июня, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому соглавный бой Пенья Харрисон стоит ожидать около 06:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Бруно Силва (Бразилия) — Джошуа Ван (Мьянма). Наилегчайший вес;
  • Брендсон Рибейро (Бразилия) — Азамат Мурзаканов (Россия). Полутяжелый вес;
  • Сергей Спивак (Молдова) — Валдо Кортес-Акоста (Доминиканская Республика). Тяжелый вес;
  • Кэлинн Уильямс (США) — Андреас Густафссон (Швеция). Полусредний вес;
  • Ариани да Силва (Бразилия) — Ванг Конг (Китай). Женский наилегчайший вес;
  • Джека Сараги (Индонезия) — Джу Сан Йоо (Республика Корея). Полулегкий вес;
  • Куиллан Салкиллд (Австралия) — Янал Ашмоз (Израиль). Легкий вес;
  • Маркел Медерос (США) — Марк Чоински (США). Легкий вес.

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