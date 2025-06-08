Джулианна Пенья — Кайла Харрисон, 8 июня: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

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Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет титульный поединок в женском легчайшем весе (до 61,2 кг) между американками Джулианной Пеньей и Кайлой Харрисон. Трэштока перед боем много. Что же покажут спортсменки в октагоне?
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Пенья
Харрисон
США
Страна
США
35
Возраст
34
17
Бои
19
12 (3 / 5 / 4)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
18 (6 / 7 / 5)
5 (1 / 2 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (0 / 0 / 1)
Чемпионка
Место в рейтинге женского легчайшего дивизиона UFC
2
167,5
Рост (см)
173
175
Размах рук (см)
167,5
99
Размах ног (см)
94
Владеет пурпурным поясом по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных ММА выступает с 2009 года. В 2013-м выиграла шоу The Ultimate Fighter и получила контракт с UFC. В 2021 году победила Аманду Нуньес и стала чемпионкой в женском легчайшем весе. В июле 2022-го уступила Нуньес в реванше единогласным решением судей, после чего утратила пояс. В последнем поединке октябре раздельным решением судей победила Ракель Пеннингтон и вернула себе титул. На данный момент занимает третье место в женском рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий.
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В шестилетнем возрасте начала заниматься дзюдо, впоследствии получила черный пояс шестого дана. В 2010 году выиграла чемпионат мира в весе до 78 килограммов. Стала победительницей Олимпиад в Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016 в этой же категории. После второго триумфа на Играх перешла в смешанные единоборства.
В профессиональных MMA дебютировала в 2018 году. Всю предыдущую карьеру провела в лиге PFL, где дважды выигрывала титул в легком весе. Единственное поражение потерпела в 2022-м в чемпионском поединке с Лариссой Пачеко. В апреле прошлого года дебютировала в UFC, где выиграла оба поединка — с Холли Холм (удушающий прием во втором раунде) и Кетлин Виейрой (единогласное решение судей). На данный момент занимает седьмое место в женском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
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Пенья хорошо в трэштоке, но вот в октагоне едва ли сможет что-то противопоставить Харрисон. Действующая чемпионка, конечно, отличается стойкостью и качественной джитсерской базой, однако претендентка выглядит сильнее, пожалуй, во всём. Харрисон невероятно сильна физически и способна буквально сминать соперниц — в первую очередь в партере. Борьба двукратной олимпийской чемпионки близка к идеалу, и Пенье придется крайне тяжело даже в своей комфортной стихии.
В стойке же обе работают довольно прямолинейно, но на стороне Харрисон та самая физическая мощь. У нее выше нокаутирующий потенциал. Вероятно, реальные шансы на победу у Пеньи появятся, только если поединок затянется, а у Харрисон возникнут проблемы с выносливостью (это действительно её слабое место). Но претендентка понимает всю важность боя и явно выжмет из себя максимум, в том числе в контексте распределения сил.
Резюмируя, готовимся к одному из самых ожидаемых и закономерных чемпионств в женских ММА. Играем победу Харрисон, но в комбинации с началом третьего раунда — полагаем, на опыте Пенья всё же не позволит поединку завершиться слишком быстро.
Турнир UFC 316 пройдет на арене «Prudential Center» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Шоу стартует в воскресенье, 8 июня, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому соглавный бой Пенья — Харрисон стоит ожидать около 06:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы