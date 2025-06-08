Джулианна Пенья — Кайла Харрисон, 8 июня: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Пенья хорошо в трэштоке, но вот в октагоне едва ли сможет что-то противопоставить Харрисон. Действующая чемпионка, конечно, отличается стойкостью и качественной джитсерской базой, однако претендентка выглядит сильнее, пожалуй, во всём. Харрисон невероятно сильна физически и способна буквально сминать соперниц — в первую очередь в партере. Борьба двукратной олимпийской чемпионки близка к идеалу, и Пенье придется крайне тяжело даже в своей комфортной стихии.

В стойке же обе работают довольно прямолинейно, но на стороне Харрисон та самая физическая мощь. У нее выше нокаутирующий потенциал. Вероятно, реальные шансы на победу у Пеньи появятся, только если поединок затянется, а у Харрисон возникнут проблемы с выносливостью (это действительно её слабое место). Но претендентка понимает всю важность боя и явно выжмет из себя максимум, в том числе в контексте распределения сил.

Резюмируя, готовимся к одному из самых ожидаемых и закономерных чемпионств в женских ММА. Играем победу Харрисон, но в комбинации с началом третьего раунда — полагаем, на опыте Пенья всё же не позволит поединку завершиться слишком быстро.