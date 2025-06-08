Сергей Спивак — Валдо Кортес-Акоста, 8 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Кортес-Акоста — очень габаритный даже по меркам тяжелого дивизиона. Это сказывается на его мобильности, но невысокую скорость доминиканец компенсирует хорошим таймингом и качественной ударной техникой. При этом в борьбе его навыки весьма скромны. Пожалуй, главный плюс Кортеса-Акосты в данном компоненте — те самые габариты, за счет которых его попросту тяжело перевести в партер.

Но Спиваку наверняка придется идти за тейкдаунами. Именно на нижнем этаже он может заработать ключевые очки. В стойке же молдаванин тоже бьется достойно, но с базовыми ударниками вроде Кортеса-Акосты выше вероятность проблем.

Резюмируя, согласимся с букмекерами в том, что Спивак выглядит фаворитом. Однако молдаванин нестабилен, и этим вполне может воспользоваться доминиканец. Так что более подходящей считаем ставку на тотал. Чрезмерно рисковать соперники вряд ли будут, а Кортес-Акоста вовсе любит и умеет работать на долгой дистанции. Считаем, бой перевалит за экватор.