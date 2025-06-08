Сергей Спивак — Валдо Кортес-Акоста, 8 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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У Сергея Спивака был запланирован поединок с представителем Бахрейна Шамилем Газиевым, однако соперник снялся с боя. Ему на замену вышел доминиканец Валдо Кортес-Акоста. Чем завершится рейтинговое противостояние в тяжелом весе (до 120,2 кг)?
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Спивак
Кортес-Акоста
Молдова
Страна
Доминиканская Республика
30
Возраст
33
22
Бои
14
17 (7 / 8 / 2)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
13 (6 / 1 / 6)
5 (4 / 0 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (0 / 0 / 1)
7
Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC
11
190,5
Рост (см)
193
198
Размах рук (см)
178
112
Размах ног (см)
110,5
Супруг российской девушки-бойца Марины Мохнаткиной. В профессиональных MMA выступает с 2014 года. В 2017-м стал чемпионом крупнейшего украинского промоушена WWFC в тяжелом весе. Дважды защитив титул, перешел в UFC в 2019-м. В сильнейшей лиге мира одержал восемь побед при пяти поражениях. В последнем поединке в январе техническим нокаутом в первом раунде уступил Жаилтону Алмейде.
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В профессиональных MMA выступает с 2018 года. Был чемпионом LFA в тяжелом весе, бился в Bellator, а в 2022-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл шесть боев и уступил в одном. Идет на серии из четырех побед. В последнем поединке в марте во втором раунде нокаутировал Райана Спэнна.
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Кортес-Акоста — очень габаритный даже по меркам тяжелого дивизиона. Это сказывается на его мобильности, но невысокую скорость доминиканец компенсирует хорошим таймингом и качественной ударной техникой. При этом в борьбе его навыки весьма скромны. Пожалуй, главный плюс Кортеса-Акосты в данном компоненте — те самые габариты, за счет которых его попросту тяжело перевести в партер.
Но Спиваку наверняка придется идти за тейкдаунами. Именно на нижнем этаже он может заработать ключевые очки. В стойке же молдаванин тоже бьется достойно, но с базовыми ударниками вроде Кортеса-Акосты выше вероятность проблем.
Резюмируя, согласимся с букмекерами в том, что Спивак выглядит фаворитом. Однако молдаванин нестабилен, и этим вполне может воспользоваться доминиканец. Так что более подходящей считаем ставку на тотал. Чрезмерно рисковать соперники вряд ли будут, а Кортес-Акоста вовсе любит и умеет работать на долгой дистанции. Считаем, бой перевалит за экватор.
Турнир UFC 316 пройдет на арене «Prudential Center» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Шоу стартует в воскресенье, 8 июня, в 01:00 по московскому времени. Бой Спивак — Кортес-Акоста стоит ожидать около 03:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
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