Манчестер Сити - Ньюкасл, 21 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Субботним вечером любителей британского футбола ожидает увлекательное противостояние двух участников Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» принимает «Ньюкасл». Разбираем матч на «Этихаде» с точки зрения котировок букмекеров и интересных вариантов для пари.
Турнир: английская Премьер-лига. 27-й тур
Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия)
Главный судья: еще не определен
🎁 Получить до 25 000 рублей от «Марафона»
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Манчестер Сити»
|81
|42
|74
|311-271
|«Ньюкасл»
|74
|42
|81
|271-311
Последние пять матчей «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.02.2026
|«Манчестер Сити»
2:0
«Солфорд»
Кубок Англии
|11.02.2026
|«Манчестер Сити»
3:0
«Фулхэм»
АПЛ
|08.02.2026
|«Ливерпуль»
1:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
|04.02.2026
|«Манчестер Сити»
3:1
«Ньюкасл»
Кубок лиги
|01.02.2026
|«Тоттенхэм»
2:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
Последние пять матчей «Ньюкасла»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.02.2026
|«Карабах»
1:6
«Ньюкасл»
Лига чемпионов
|14.02.2026
|«Астон Вилла»
1:3
«Ньюкасл»
Кубок Англии
|10.02.2026
|«Тоттенхэм»
1:2
«Ньюкасл»
АПЛ
|07.02.2026
|«Ньюкасл»
2:3
«Брентфорд»
АПЛ
|04.02.2026
|«Манчестер Сити»
3:1
«Ньюкасл»
Кубок лиги
«Ман Сити» продолжает погоню за лидером. Для «Ньюкасла» пока и зона Лиги чемпионов недосягаема.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Арсенал
|27
|17
|7
|3
|52-20
|58
|2
|Манчестер Сити
|26
|16
|5
|5
|54-24
|53
|3
|Астон Вилла
|26
|15
|5
|6
|37-27
|50
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|12
|9
|5
|47-37
|45
|5
|Челси
|26
|12
|8
|6
|47-30
|44
|6
|Ливерпуль
|26
|12
|6
|8
|41-35
|42
|7
|Брентфорд
|26
|12
|4
|10
|40-35
|40
|8
|Борнмут
|26
|9
|10
|7
|43-45
|37
|9
|Эвертон
|26
|10
|7
|9
|29-30
|37
|10
|Ньюкасл
|26
|10
|6
|10
|37-37
|36
|11
|Сандерленд
|26
|9
|9
|8
|27-30
|36
|12
|Фулхэм
|26
|10
|4
|12
|35-40
|34
|13
|Кристал Пэлас
|26
|8
|8
|10
|28-32
|32
|14
|Брайтон
|26
|7
|10
|9
|34-34
|31
|15
|Лидс
|26
|7
|9
|10
|36-45
|30
|16
|Тоттенхэм
|26
|7
|8
|11
|36-37
|29
|17
|Ноттингем Форест
|26
|7
|6
|13
|25-38
|27
|18
|Вест Хэм
|26
|6
|6
|14
|32-49
|24
|19
|Бернли
|26
|4
|6
|16
|28-51
|18
|20
|Вулверхэмптон
|27
|1
|7
|19
|18-50
|10
Посреди недели обе команды размялись перед субботним противостоянием в разных турнирах. «Манчестер Сити» фактически вторым составом управился с маленьким «Солфордом» в Кубке Англии (2:0). У «Ньюкасла» соперник был серьезнее, но он и выиграл убедительнее - 6:1 в Баку над «Карабахом». Причем пять голов гости Азербайджана уместили в первый тайм, а четыре из них оформил один Энтони Гордон!
Соответственно, в Манчестер «сороки» направляются в приподнятом настроении и с самым боевым настроем. Тем более что до «Карабаха» были еще две важные выездные победы над еще более статусными соперниками - «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом». Очевидно, что всерьез рассчитывать на четвертую подряд победу в гостях «Ньюкаслу» объективно тяжело. Но вероятность обмена голами в данном случае очень высока.
«МАРАФОН» дает на этот исход коэффициент 1.54.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«МАРАФОН»
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|БЕТСИТИ
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2026 ГОДУ
Следить за ходом матчей АПЛ онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Манчестер Сити»: Ковачич, Гвардиол, Доку, Савиньо (все – травмы)
«Ньюкасл»: Майли, Шер, Ливраменто, Крафт (все – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Сити» - «Ньюкасл»:
|Позиция
|«Манчестер Сити»
|«Ньюкасл»
|Позиция
|Вратарь
|25. Доннарумма
|1. Поуп
|Вратарь
|Защитник
|27. Нунес
|2. Триппьер
|Защитник
|Защитник
|45. Хусанов
|12. Тшау
|Защитник
|Защитник
|33. О’Райли
|4. Ботман
|Защитник
|Защитник
|15. Гехи
|3. Холл
|Защитник
|Полузащитник
|4. Рейндерс
|39. Гимарайнш
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Родри
|8. Тонали
|Полузащитник
|Полузащитник
|47. Фоден
|28. Уиллок
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Шерки
|11. Барнс
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Бернанду Силва
|9. Висса
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Холанд
|23. Мерфи
|Нападающий
|Главный тренер
|Хосеп Гвардиола
|Эдди Хау
|Главный тренер
«МАРАФОН» присвоил коэффициент 1.46 на победу фаворита. Котировка на успех гостей более чем в четыре раза выше - 6.25. Ничья идет в конторе за 5.35.
Если исходить из расчетов аналитиков, голов в Манчестере намечается много. Тотал больше 2.5 котируется в «МАРАФОН» за 1.37.
Онлайн-трансляции матча предлагают своим пользователям крупнейшие спортивные СМИ и ресурсы легальных букмекеров.