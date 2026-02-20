Манчестер Сити - Ньюкасл, 21 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Посреди недели обе команды размялись перед субботним противостоянием в разных турнирах. «Манчестер Сити» фактически вторым составом управился с маленьким «Солфордом» в Кубке Англии (2:0). У «Ньюкасла» соперник был серьезнее, но он и выиграл убедительнее - 6:1 в Баку над «Карабахом». Причем пять голов гости Азербайджана уместили в первый тайм, а четыре из них оформил один Энтони Гордон!

Соответственно, в Манчестер «сороки» направляются в приподнятом настроении и с самым боевым настроем. Тем более что до «Карабаха» были еще две важные выездные победы над еще более статусными соперниками - «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом». Очевидно, что всерьез рассчитывать на четвертую подряд победу в гостях «Ньюкаслу» объективно тяжело. Но вероятность обмена голами в данном случае очень высока.

«МАРАФОН» дает на этот исход коэффициент 1.54.