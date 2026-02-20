Ведомости
Манчестер Сити - Ньюкасл, 21 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Ньюкасл» одержал три подряд победы в гостях - как насчет четвертой?
Валентин Васильев

Субботним вечером любителей британского футбола ожидает увлекательное противостояние двух участников Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» принимает «Ньюкасл». Разбираем матч на «Этихаде» с точки зрения котировок букмекеров и интересных вариантов для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Сити»

21.02.2026, Сб

23:00 МСК

«Ньюкасл»

П1 - 1.46

Х - 5.35

П2 - 6.25

Турнир: английская Премьер-лига. 27-й тур

Стадион: «Этихад»  (Манчестер, Англия)

Главный судья:  еще не определен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Манчестер Сити»814274311-271
«Ньюкасл»744281271-311

Последние пять матчей «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.02.2026«Манчестер Сити»

2:0

«Солфорд»

Кубок Англии

11.02.2026«Манчестер Сити»

3:0

«Фулхэм»

    АПЛ

08.02.2026«Ливерпуль»

1:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

04.02.2026«Манчестер Сити»

3:1

«Ньюкасл»

Кубок лиги

01.02.2026«Тоттенхэм»

2:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

Последние пять матчей «Ньюкасла»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.02.2026«Карабах»

1:6

«Ньюкасл»

Лига чемпионов

14.02.2026«Астон Вилла»

1:3

«Ньюкасл»

Кубок Англии

10.02.2026«Тоттенхэм»

1:2

«Ньюкасл»

АПЛ

07.02.2026«Ньюкасл»

2:3

«Брентфорд»

АПЛ

04.02.2026«Манчестер Сити»

3:1

«Ньюкасл»

Кубок лиги

Место в турнирной таблице

«Ман Сити» продолжает погоню за лидером. Для «Ньюкасла» пока и зона Лиги чемпионов недосягаема.  

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Арсенал27177352-2058
2Манчестер Сити26165554-2453
3Астон Вилла26155637-2750
4Манчестер Юнайтед26129547-3745
5Челси26128647-3044
6Ливерпуль26126841-3542
7Брентфорд261241040-3540
8Борнмут26910743-4537
9Эвертон26107929-3037
10Ньюкасл261061037-3736
11Сандерленд2699827-3036
12Фулхэм261041235-4034
13Кристал Пэлас26881028-3232
14Брайтон26710934-3431
15Лидс26791036-4530
16Тоттенхэм26781136-3729
17Ноттингем Форест26761325-3827
18Вест Хэм26661432-4924
19Бернли26461628-5118
20Вулверхэмптон27171918-5010

Прогноз на матч

Посреди недели обе команды размялись перед субботним противостоянием в разных турнирах. «Манчестер Сити» фактически вторым составом управился с маленьким «Солфордом» в Кубке Англии (2:0). У «Ньюкасла» соперник был серьезнее, но он и выиграл убедительнее - 6:1 в Баку над «Карабахом». Причем пять голов гости Азербайджана уместили в первый тайм, а четыре из них оформил один Энтони Гордон!

Соответственно, в Манчестер «сороки» направляются в приподнятом настроении и с самым боевым настроем.   Тем более что до «Карабаха» были еще две важные выездные победы над еще более статусными соперниками - «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом». Очевидно, что всерьез рассчитывать на четвертую подряд победу в гостях «Ньюкаслу» объективно тяжело. Но вероятность обмена голами в данном случае очень высока. 

«МАРАФОН» дает на этот исход коэффициент 1.54.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«МАРАФОН»До 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
БЕТСИТИДо 2 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Следить за ходом матчей АПЛ онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАРАФОН»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Манчестер Сити»: Ковачич, Гвардиол, Доку, Савиньо (все – травмы)

«Ньюкасл»: Майли, Шер, Ливраменто, Крафт (все – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Сити» - «Ньюкасл»:

Позиция«Манчестер Сити»«Ньюкасл»Позиция
Вратарь25. Доннарумма1. ПоупВратарь
Защитник27. Нунес2. ТриппьерЗащитник
Защитник45. Хусанов12. ТшауЗащитник
Защитник33. О’Райли4. БотманЗащитник
Защитник15. Гехи3. ХоллЗащитник
Полузащитник4. Рейндерс39. ГимарайншПолузащитник
Полузащитник16. Родри8. ТоналиПолузащитник
Полузащитник47. Фоден28. УиллокПолузащитник
Нападающий10. Шерки11. БарнсПолузащитник
Нападающий20. Бернанду Силва9. ВиссаПолузащитник
Нападающий9. Холанд23. МерфиНападающий
Главный тренерХосеп ГвардиолаЭдди ХауГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

«МАРАФОН» присвоил коэффициент 1.46 на победу фаворита. Котировка на успех гостей более чем в четыре раза выше - 6.25. Ничья идет в конторе за 5.35.

Вопросы и ответы

Сколько голов будет в матче «Манчестер Сити» - «Ньюкасл»?

Если исходить из расчетов аналитиков, голов в Манчестере намечается много. Тотал больше 2.5 котируется в «МАРАФОН» за 1.37.

Где смотреть матч «Манчестер Сити» - «Ньюкасл»?

Онлайн-трансляции матча предлагают своим пользователям крупнейшие спортивные СМИ и ресурсы легальных букмекеров.

