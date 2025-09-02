Нефтехимик - Родина, 3 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
На среду, 3 сентября, в Лиге PARI запланировано семь матчей восьмого тура. В Нижнекамске встретятся «Нефтехимик» и «Родина». Рассказываем о котировках профессионалов беттинга на игру и выбираем интересный вариант для ставки.
Турнир: Лига PARI, 8-й тур
Стадион: «Нефтехимик» (Нижнекамск)
Главный судья: еще не определен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Нефтехимик»
|3
|0
|3
|9-13
|«Родина»
|3
|0
|3
|13-9
Последние пять матчей «Нефтехимика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.08.2025
|«Нефтехимик»
1:1
«Челябинск»
Лига PARI
|24.08.2025
|«Факел»
1:0
«Нефтехимик»
Лига PARI
|17.08.2025
|«Нефтехимик»
1:3
«КАМАЗ»
Лига PARI
|10.08.2025
|«Шинник»
0:2
«Нефтехимик»
Лига PARI
|03.08.2025
|«Спартак» Кострома
1:1
«Нефтехимик»
Лига PARI
Последние пять матчей «Родины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.08.2025
|«Родина»
3:0
«Торпедо»
Лига PARI
|23.08.2025
|«Шинник»
1:1
«Родина»
Лига PARI
|16.08.2025
|«Уфа»
0:0
«Родина»
Лига PARI
|09.08.2025
|«Родина»
1:1
«Арсенал»
Лига PARI
|02.08.2025
|«Урал»
2:1
«Родина»
Лига PARI
Перед очной встречей команды расположились по соседству в таблице. Даже очков у них поровну - по семь.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Урал
|7
|6
|0
|1
|14-4
|18
|2. Факел
|7
|6
|0
|1
|7-3
|18
|3. Спартак Кострома
|7
|5
|1
|1
|11-6
|16
|4. КАМАЗ
|7
|4
|2
|1
|13-8
|14
|5. Челябинск
|7
|4
|1
|2
|11-8
|13
|6. Ротор
|7
|3
|2
|2
|8-5
|11
|7. Арсенал
|7
|2
|4
|1
|11-8
|10
|8. СКА-Хабаровск
|7
|2
|3
|2
|7-7
|9
|9. Уфа
|7
|2
|2
|3
|7-6
|8
|10. Шинник
|7
|2
|2
|3
|5-7
|8
|11. Енисей
|7
|2
|2
|3
|6-9
|8
|12. Волга
|7
|2
|1
|4
|6-11
|7
|13. Родина
|7
|1
|4
|2
|8-8
|7
|14. Нефтехимик
|7
|1
|4
|2
|5-6
|7
|15. Чайка
|7
|1
|3
|3
|6-11
|6
|16. Торпедо
|7
|1
|1
|5
|3-11
|4
|17. Сокол
|7
|0
|4
|3
|3-7
|4
|18. Черноморец
|7
|0
|2
|5
|5-11
|2
«Нефтехимик» - классический середняк дивизиона: высоко не поднимается, низко не падает. Глобальных целей перед командой не стоит, но локальные сюрпризы она периодически преподносит.
«Родина» - другое дело. Перед началом сезона столичный клуб относили к числу фаворитов первенства, но старт у него не задался. Как результат - ранняя смена тренера. Постепенно команда набирает ход. Разгром амбициозного «Торпедо» со счетом 3:0 - лишнее тому подтверждение.
«Нефтехимик» еще не побеждал дома и явно задолжал болельщикам. Но «Родина» преодолела кризис и явно едет в Нижнекамск за очками. Есть надежда, что высокая мотивация обеих сторон конвертируется в забитые мячи, причем в исполнении как хозяев, так и гостей. PARI оценила вероятность такого исхода приличным коэффициентом - 2.05.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Прямая трансляция из Нижнекамска пройдет на платформах «Матч ТВ» и БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Трансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Нефтехимик»: нет
«Родина»: нет
PARI дает высокие коэффициенты на все основные исходы матча: 3.25 на победу хозяев, 2.25 - на гостей и 3.05 - на ничью.
Получить до 25 000 рублей от PARI
Коэффициент 6.00 свидетельствует о высокой вероятности нулевой ничьей.
PARI предоставляет такую опцию своим зарегистрированным пользователям.
Билеты на игру доступны на официальном сайте нижнекамского клуба. Стоимость составляет 300 рублей.