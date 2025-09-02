Ведомости
Нефтехимик - Родина, 3 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Крайне бескомпромиссная пара!
Валентин Васильев

На среду, 3 сентября, в Лиге PARI запланировано семь матчей восьмого тура. В Нижнекамске встретятся «Нефтехимик» и «Родина». Рассказываем о котировках профессионалов беттинга на игру и выбираем интересный вариант для ставки.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Нефтехимик» (Нижнекамск)

03.09.2025, Ср

18:00 МСК

«Родина» (Москва)

П1 - 3.25

Х - 3.05

П2 - 2.25

Турнир: Лига PARI, 8-й тур

Стадион:  «Нефтехимик» (Нижнекамск)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Нефтехимик»3039-13
«Родина»30313-9

Последние пять матчей «Нефтехимика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.08.2025«Нефтехимик» 

1:1

«Челябинск»

Лига PARI

24.08.2025«Факел»

1:0

«Нефтехимик» 

Лига PARI

17.08.2025«Нефтехимик» 

1:3

«КАМАЗ»

Лига PARI

10.08.2025«Шинник»

0:2

«Нефтехимик» 

Лига PARI

03.08.2025«Спартак» Кострома

1:1

«Нефтехимик» 

Лига PARI

Последние пять матчей «Родины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.08.2025«Родина»

3:0

«Торпедо»

Лига PARI

23.08.2025«Шинник»

1:1

«Родина»

Лига PARI

16.08.2025«Уфа»

0:0

«Родина»

Лига PARI

09.08.2025«Родина»

1:1

«Арсенал»

Лига PARI

02.08.2025«Урал»

2:1

«Родина»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Перед очной встречей команды расположились по соседству в таблице. Даже очков у них поровну - по семь.

КлубИВНПМячиОчки
1. Урал760114-418
2. Факел76017-318
3. Спартак Кострома751111-616
4. КАМАЗ742113-814
5. Челябинск741211-813
6. Ротор73228-511
7. Арсенал724111-810
8. СКА-Хабаровск72327-79
9. Уфа72237-68
10. Шинник72235-78
11. Енисей72236-98
12. Волга72146-117
13. Родина71428-87
14. Нефтехимик71425-67
15. Чайка71336-116
16. Торпедо71153-114
17. Сокол70433-74
18. Черноморец70255-112

Прогноз на матч

«Нефтехимик» - классический середняк дивизиона: высоко не поднимается, низко не падает. Глобальных целей перед командой не стоит, но локальные сюрпризы она периодически преподносит. 

«Родина» - другое дело. Перед началом сезона столичный клуб относили к числу фаворитов первенства, но старт у него не задался. Как результат - ранняя смена тренера. Постепенно команда набирает ход. Разгром амбициозного «Торпедо» со счетом 3:0 - лишнее тому подтверждение.  

«Нефтехимик» еще не побеждал дома и явно задолжал болельщикам. Но «Родина» преодолела кризис и явно едет в Нижнекамск за очками. Есть надежда, что высокая мотивация обеих сторон конвертируется в забитые мячи, причем в исполнении как хозяев, так и гостей. PARI оценила вероятность такого исхода приличным коэффициентом - 2.05.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Прямая трансляция из Нижнекамска пройдет на платформах «Матч ТВ» и БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Трансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Нефтехимик»: нет

«Родина»: нет

Коэффициенты букмекеров

PARI дает высокие коэффициенты на все основные исходы матча: 3.25 на победу хозяев, 2.25 - на гостей и 3.05 - на ничью.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Нефтехимик» - «Родина»? 

Коэффициент 6.00 свидетельствует о высокой вероятности нулевой ничьей.

Где смотреть бесплатно матч «Нефтехимик» - «Родина»?

PARI предоставляет такую опцию своим зарегистрированным пользователям.

Где купить билеты на матч «Нефтехимик» - «Родина»?

Билеты на игру доступны на официальном сайте нижнекамского клуба. Стоимость составляет 300 рублей.

