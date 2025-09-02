Нефтехимик - Родина, 3 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

«Нефтехимик» - классический середняк дивизиона: высоко не поднимается, низко не падает. Глобальных целей перед командой не стоит, но локальные сюрпризы она периодически преподносит.

«Родина» - другое дело. Перед началом сезона столичный клуб относили к числу фаворитов первенства, но старт у него не задался. Как результат - ранняя смена тренера. Постепенно команда набирает ход. Разгром амбициозного «Торпедо» со счетом 3:0 - лишнее тому подтверждение.

«Нефтехимик» еще не побеждал дома и явно задолжал болельщикам. Но «Родина» преодолела кризис и явно едет в Нижнекамск за очками. Есть надежда, что высокая мотивация обеих сторон конвертируется в забитые мячи, причем в исполнении как хозяев, так и гостей. PARI оценила вероятность такого исхода приличным коэффициентом - 2.05.