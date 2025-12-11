Ницца - Брага, 11 декабря: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Партнерский проект
В расписании шестого раунда Лиги Европы априори выделяется противостояние представителей Франции и Португалии. Вот только марку в этом розыгрыше из них держит только «Брага». «Ницца» - главное разочарование Общего этапа. Удастся ли четвертой команде Лиги 1 хотя бы напоследок удалить унизительный ноль из очковой графы?
Турнир: Лига Европы, Общий этап, 6-й тур
Стадион: «Альянц Ривьера» (Ницца, Франция)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ницца»
|0
|0
|1
|0-2
|«Брага»
|1
|0
|0
|2-0
Последние пять матчей «Ниццы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.12.2025
|«Ницца»
0:1
«Анже»
Лига 1
|30.11.2025
|«Лорьян»
3:1
«Ницца»
Лига 1
|27.11.2025
|«Порту»
3:0
«Ницца»
Лига Европы
|21.11.2025
|«Ницца»
1:3
«Марсель»
Лига 1
|09.11.2025
|«Мец»
2:1
«Ницца»
Лига 1
Последние пять матчей «Браги»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.12.2025
|«Фамаликан»
1:2
«Брага»
Примейра
|01.12.2025
|«Арока»
0:4
«Брага»
Примейра
|27.11.2025
|«Рейнджерс»
1:1
«Брага»
Лига Европы
|23.11.2025
|«Брага»
4:2
«Насьонал»
Примейра
|09.11.2025
|«Брага»
2:1
«Морейренсе»
Примейра
Если «Брага» еще сохраняет рабочие шансы даже на выигрыш группового турнира, то ее соперник пока камнем лежит на дне таблицы.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Лион
|5
|4
|0
|1
|11-2
|12
|2. Митьюлланд
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|3. Астон Вилла
|5
|4
|0
|1
|8-3
|12
|4. Фрайбург
|5
|3
|2
|0
|8-3
|11
|5. Бетис
|5
|3
|2
|0
|8-3
|11
|6. Ференцварош
|5
|3
|2
|0
|9-5
|11
|7. Брага
|5
|3
|1
|1
|9-5
|10
|8. Порту
|5
|3
|1
|1
|7-4
|10
|9. Генк
|5
|3
|1
|1
|7-5
|10
|10. Сельта
|5
|3
|0
|2
|11-7
|9
|11. Лилль
|5
|3
|0
|2
|10-6
|9
|12. Штутгарт
|5
|3
|0
|2
|8-4
|9
|13. Виктория
|5
|2
|3
|0
|6-2
|9
|14. Панатинаикос
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|15. Рома
|5
|3
|0
|2
|7-5
|9
|16. Ноттингем Форест
|5
|2
|2
|1
|9-5
|8
|17. ПАОК
|5
|2
|2
|1
|10-7
|8
|18. Болонья
|5
|2
|2
|1
|7-4
|8
|19. Бранн
|5
|2
|2
|1
|6-3
|8
|20. Фенербахче
|5
|2
|2
|1
|5-5
|8
|21. Селтик
|5
|2
|1
|2
|7-8
|7
|22. Црвена Звезда
|5
|2
|1
|2
|4-5
|7
|23. Динамо Загреб
|5
|2
|1
|2
|7-10
|7
|24. Базель
|5
|2
|0
|3
|7-7
|6
|25. Лудогорец
|5
|2
|0
|3
|8-11
|6
|26. Янг Бойз
|5
|2
|0
|3
|7-12
|6
|27. Гоу Эхед Иглс
|5
|2
|0
|3
|4-9
|6
|28. Штурм
|5
|1
|1
|3
|4-7
|4
|29. Зальцбург
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|30. Фейеноорд
|5
|1
|0
|4
|4-9
|3
|31. ФКСБ
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|32. Утрехт
|5
|0
|1
|4
|2-7
|1
|33. Рейнджерс
|5
|0
|1
|4
|2-9
|1
|34. Мальме
|5
|0
|1
|4
|2-10
|1
|35. Маккаби Т-А
|5
|0
|1
|4
|1-14
|1
|36. Ницца
|5
|0
|0
|5
|4-12
|0
Этот евросезон четвертый клуб Лиги 1 начинал в Лиге чемпионов, но споткнулся на пороге группового этапа, а потом полетел под откос и в Лиге Европы. Пять поражений в пяти матчах - такого провала от «Ниццы» не ожидал никто. Текущая проигрышная серия команды выглядит еще более ужасно - семь поражений подряд! Даже удивительно, что французский тренер Франк Эз все еще не лишился своего поста. Для всего «Лилля» предстоящий матч пройдет под знаком восстановления репутации. Нет сомнений, что на заключительный международный матч года хозяева настроятся как следует.
«Брага» из пяти последних матчей выиграла четыре при одной ничьей, а голы забивала во всех 10 предыдущих встречах.
У хозяев за 10 матчей набралось семь «верховых», у гостей - восемь. Поэтому наш выбор в этой паре - тотал больше 2.5 за 1.83 в «БЕТСИТИ».
В прямом эфире игру в Ницце покажет Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Ницца»: Бомбито, Абделмонем, Ндайишимийе (все - травмы)
«Брага»: Норо (травма)
«БЕТСИТИ» предлагает повышенные коэффициенты на встречу на Лазурном побережье. Победа хозяев идет в конторе с коэффициентом 3.30, а гостей - 2.17. Ничья котируется за 3.70.
Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи ничью со счетом 1:1. Этот вариант оценивается коэффициентом 6.20.
Коэффициенты на оба классических варианта тоталов близки: 1.83 на ТБ 2.5 и 1.98 на ТМ 2.5. Это значит, что предугадать характер игры крайне сложно.
В январе 2025 года пройдут два заключительных тура Общего этапа.