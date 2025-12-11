Ницца - Брага, 11 декабря: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Этот евросезон четвертый клуб Лиги 1 начинал в Лиге чемпионов, но споткнулся на пороге группового этапа, а потом полетел под откос и в Лиге Европы. Пять поражений в пяти матчах - такого провала от «Ниццы» не ожидал никто. Текущая проигрышная серия команды выглядит еще более ужасно - семь поражений подряд! Даже удивительно, что французский тренер Франк Эз все еще не лишился своего поста. Для всего «Лилля» предстоящий матч пройдет под знаком восстановления репутации. Нет сомнений, что на заключительный международный матч года хозяева настроятся как следует.

«Брага» из пяти последних матчей выиграла четыре при одной ничьей, а голы забивала во всех 10 предыдущих встречах.

У хозяев за 10 матчей набралось семь «верховых», у гостей - восемь. Поэтому наш выбор в этой паре - тотал больше 2.5 за 1.83 в «БЕТСИТИ».