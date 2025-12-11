Ведомости
Ницца - Брага, 11 декабря: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Французы - в крутом пике
Валентин Васильев

В расписании шестого раунда Лиги Европы априори выделяется противостояние представителей Франции и Португалии. Вот только марку в этом розыгрыше из них держит только «Брага». «Ницца» - главное разочарование Общего этапа. Удастся ли четвертой команде Лиги 1 хотя бы напоследок удалить унизительный ноль из очковой графы?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ницца» (Франция) 

11.12.2025, Чт

20:45 МСК

«Брага» (Португалия)

П1 - 3.30

Х - 3.70

П2 - 2.17

Турнир:  Лига Европы, Общий этап, 6-й тур

Стадион: «Альянц Ривьера» (Ницца, Франция)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ницца»0010-2
«Брага»1002-0

Последние пять матчей «Ниццы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.12.2025«Ницца»

0:1

«Анже»

Лига 1

30.11.2025«Лорьян» 

3:1

«Ницца»

Лига 1

27.11.2025«Порту»

3:0

«Ницца»

Лига Европы

21.11.2025«Ницца»

1:3

«Марсель»

Лига 1

09.11.2025«Мец»

2:1

«Ницца»

Лига 1

Последние пять матчей «Браги»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.12.2025«Фамаликан»

1:2

«Брага»

Примейра

01.12.2025«Арока» 

0:4

«Брага»

Примейра

27.11.2025«Рейнджерс»

1:1

«Брага»

Лига Европы

23.11.2025«Брага»

4:2

«Насьонал»

Примейра

09.11.2025«Брага»

2:1

«Морейренсе»

Примейра

Место в турнирной таблице

Если «Брага» еще сохраняет рабочие шансы даже на выигрыш группового турнира, то ее соперник пока камнем лежит на дне таблицы.

КомандаИВНПМО
1. Лион540111-212
2. Митьюлланд540112-512
3. Астон Вилла54018-312
4. Фрайбург53208-311
5. Бетис53208-311
6. Ференцварош53209-511
7. Брага53119-510
8. Порту53117-410
9. Генк53117-510
10. Сельта530211-79
11. Лилль530210-69
12. Штутгарт53028-49
13. Виктория52306-29
14. Панатинаикос53029-79
15. Рома53027-59
16. Ноттингем Форест52219-58
17. ПАОК522110-78
18. Болонья52217-48
19. Бранн52216-38
20. Фенербахче52215-58
21. Селтик52127-87
22. Црвена Звезда52124-57
23. Динамо Загреб52127-107
24. Базель52037-76
25. Лудогорец52038-116
26. Янг Бойз52037-126
27. Гоу Эхед Иглс52034-96
28. Штурм51134-74
29. Зальцбург51045-103
30. Фейеноорд51044-93
31. ФКСБ51043-83
32. Утрехт50142-71
33. Рейнджерс50142-91
34. Мальме50142-101
35. Маккаби Т-А50141-141
36. Ницца50054-120

Прогноз на матч

Этот евросезон четвертый клуб Лиги 1 начинал в Лиге чемпионов, но споткнулся на пороге группового этапа, а потом полетел под откос и в Лиге Европы. Пять поражений в пяти матчах - такого провала от «Ниццы» не ожидал никто. Текущая проигрышная серия команды выглядит еще более ужасно - семь поражений подряд! Даже удивительно, что французский тренер Франк Эз все еще не лишился своего поста. Для всего «Лилля» предстоящий матч пройдет под знаком восстановления репутации. Нет сомнений, что на заключительный международный матч года хозяева настроятся как следует. 

«Брага» из пяти последних матчей выиграла четыре при одной ничьей, а голы забивала во всех 10 предыдущих встречах. 

У хозяев за 10 матчей набралось семь «верховых», у гостей - восемь. Поэтому наш выбор в этой паре - тотал больше 2.5 за 1.83 в «БЕТСИТИ».

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

В прямом эфире игру в Ницце покажет Okko

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

 «Ницца»: Бомбито, Абделмонем, Ндайишимийе (все - травмы)

«Брага»: Норо  (травма)

Коэффициенты букмекеров

«БЕТСИТИ» предлагает повышенные коэффициенты на встречу на Лазурном побережье. Победа хозяев идет в конторе с коэффициентом 3.30, а гостей - 2.17. Ничья котируется за 3.70.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Ницца» - «Брага»?

Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи ничью со счетом 1:1. Этот вариант оценивается коэффициентом 6.20.

Матч будет результативным?

Коэффициенты на оба классических варианта тоталов близки: 1.83 на ТБ 2.5 и 1.98 на ТМ 2.5. Это значит, что предугадать характер игры крайне сложно.

Сколько туров в ЛЕ еще осталось?

В январе 2025 года пройдут два заключительных тура Общего этапа.

Смотреть всё
