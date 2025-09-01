Оренбург - Рубин, 30 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Кубковые матчи посреди недели не добавили настроения обеим командам. «Рубин» впустую с точки зрения очковых приобретений съездил в Грозный. «Оренбург» на пару с «Зенитом» позабавил публику игрой с восемью голами, но тоже в конечном итоге уступил. Впрочем, для команды Слишковича этот турнир точно не стоит в приоритете - для нее важнее избежать второго подряд вылета из РПЛ.

В последних результатах обоих клубов, равно как и в истории их личных встреч, не прослеживается явных трендов. Но гости после двух подряд «холостых» матчей постараются проявить себя в атаке, а хозяева по умолчанию будут играть на победу. Эти обстоятельства повышают шансы увидеть голы в исполнении обеих команд. Техничные, пробивные нападающие есть что у Слишковича, что у Рахимова.