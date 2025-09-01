Оренбург - Рубин, 30 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Последний летний тур чемпионата России по футболу откроет матч в Оренбурге, где одноименная команда в субботу, 30 августа, примет казанский «Рубин». Анализируем встречу на «Газовике» с точки зрения перспективных вариантов для пари.
Турнир: чемпионат России по футболу, 7-й тур
Стадион: «Газовик» (Оренбург, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Оренбург»
|4
|3
|7
|15-21
|«Рубин»
|7
|3
|4
|21-15
Последние пять матчей «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.08.2025
|«Оренбург»
3:5
«Зенит»
Кубок России
|22.08.2025
|«Оренбург»
2:2
«Ахмат»
РПЛ
|17.08.2025
|«Акрон»
1:2
«Оренбург»
РПЛ
|13.08.2025
|«Оренбург»
2:1
«Ахмат»
Кубок России
|10.08.2025
|«Оренбург»
0:1
«Краснодар»
РПЛ
Последние пять матчей «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.08.2025
|«Ахмат»
2:0
«Рубин»
Кубок России
|23.08.2025
|«Рубин»
0:2
«Спартак»
РПЛ
|17.08.2025
|«Рубин»
1:0
«Ростов»
РПЛ
|12.08.2025
|«Зенит»
3:0
«Рубин»
Кубок России
|09.08.2025
|ЦСКА
5:1
«Рубин»
РПЛ
После шести туров «Рубин» входит в топ-5 таблицы чемпионата России. «Оренбург» идет на 11-й позиции.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|6
|5
|0
|1
|17-3
|15
|2. ЦСКА
|6
|4
|2
|0
|14-5
|14
|3. Локомотив
|6
|4
|2
|0
|16-9
|14
|4. Балтика
|6
|3
|3
|0
|11-5
|12
|5. Рубин
|6
|3
|1
|2
|8-10
|10
|6. Зенит
|6
|2
|3
|1
|11-7
|9
|7. Динамо Москва
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|8. Спартак
|6
|2
|2
|2
|8-10
|8
|9. Крылья Советов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|10. Ахмат
|6
|2
|1
|3
|7-8
|7
|11. Оренбург
|6
|1
|3
|2
|7-8
|6
|12. Акрон
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|13. Динамо Махачкала
|6
|1
|2
|3
|3-9
|5
|14. Ростов
|6
|1
|1
|4
|6-11
|4
|15. Пари НН
|6
|1
|0
|5
|4-12
|3
|16. Сочи
|6
|0
|1
|5
|3-17
|1
Кубковые матчи посреди недели не добавили настроения обеим командам. «Рубин» впустую с точки зрения очковых приобретений съездил в Грозный. «Оренбург» на пару с «Зенитом» позабавил публику игрой с восемью голами, но тоже в конечном итоге уступил. Впрочем, для команды Слишковича этот турнир точно не стоит в приоритете - для нее важнее избежать второго подряд вылета из РПЛ.
В последних результатах обоих клубов, равно как и в истории их личных встреч, не прослеживается явных трендов. Но гости после двух подряд «холостых» матчей постараются проявить себя в атаке, а хозяева по умолчанию будут играть на победу. Эти обстоятельства повышают шансы увидеть голы в исполнении обеих команд. Техничные, пробивные нападающие есть что у Слишковича, что у Рахимова.
Платно посмотреть игру «Оренбург» - «Рубин» можно на канале «Матч Премьер», без оплаты - на ресурсах букмекера-партнера РПЛ.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (299 рублей в месяц)
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Sports.ru
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
Потери
«Оренбург»: нет
«Рубин»: Дрезгич, Д. Кузнецов (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» - «Рубин»:
|Позиция
|«Оренбург»
|«Рубин»
|Позиция
|Вратарь
|99. Сысуев
|38. Ставер
|Вратарь
|Защитник
|31. Зотов
|2. Тесленко
|Защитник
|Защитник
|44. Чичинадзе
|5. Вуячич
|Защитник
|Защитник
|5. Татаев
|27. Грицаенко
|Защитник
|Защитник
|38. Касимов
|70. Кабутов
|Полузащитник
|Защитник
|3. Ведерников
|51. Рожков
|Полузащитник
|Полузащитник
|33. Квеквескири
|22. Ходжа
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Камилов
|6. Иву
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Рыбчинский
|21. Зотов
|Нападающий
|Нападающий
|7. Гюрлюк
|99. Шабанхаджай
|Нападающий
|Нападающий
|30. Гузина
|10. Даку
|Нападающий
|Главный тренер
|Владимир Слишкович
|Рашид Рахимов
|Главный тренер
БК PARI предлагает следующие коэффициенты на игру: победа хозяев — 3.05, ничья — 3.35, успех гостей — 2.05.
Три последние личные встречи остались за казанской командой. Аналитики отдают предпочтение гостям и теперь.
При наличии аккаунта посмотреть игру бесплатно можно на ресурсах букмекерской компании Winline.
Билетная программа оренбургского клуба начинается с 300 рублей. Полный ассортимент билетом на матч представлен на официальном сайте коллектива.