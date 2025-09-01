Ведомости
Оренбург - Рубин, 30 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Матч открытия седьмого тура
Валентин Васильев

Последний летний тур чемпионата России по футболу откроет матч в Оренбурге, где одноименная команда в субботу, 30 августа, примет казанский «Рубин». Анализируем встречу на «Газовике» с точки зрения перспективных вариантов для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Оренбург»

30.08.2024, Сб

14:00 МСК

«Рубин» (Казань)

П1 - 3.05

Х - 3.35

П2 - 2.05

Турнир: чемпионат России по футболу, 7-й тур

Стадион: «Газовик» (Оренбург, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Оренбург»43715-21
«Рубин»73421-15

Последние пять матчей «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.08.2025«Оренбург» 

3:5

«Зенит»

 Кубок России

22.08.2025«Оренбург» 

2:2

«Ахмат»

РПЛ

17.08.2025«Акрон»

1:2

«Оренбург» 

РПЛ

13.08.2025«Оренбург» 

2:1

«Ахмат»

 Кубок России

10.08.2025«Оренбург» 

0:1

«Краснодар»

РПЛ

Последние пять матчей  «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.08.2025«Ахмат»

2:0

«Рубин»

Кубок России

23.08.2025«Рубин»

0:2

«Спартак»

РПЛ

17.08.2025«Рубин»

1:0

«Ростов»

РПЛ

12.08.2025«Зенит»

3:0

«Рубин»

Кубок России

09.08.2025ЦСКА

5:1

«Рубин»

РПЛ

Место в таблице

После шести туров «Рубин» входит в топ-5 таблицы чемпионата России.  «Оренбург» идет на 11-й позиции.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар650117-315
2. ЦСКА642014-514
3. Локомотив642016-914
4. Балтика633011-512
5. Рубин63128-1010
6. Зенит623111-79
7. Динамо Москва62227-68
8. Спартак62228-108
9. Крылья Советов62229-128
10. Ахмат62137-87
11. Оренбург61327-86
12. Акрон61329-86
13. Динамо Махачкала61233-95
14. Ростов61146-114
15. Пари НН61054-123
16. Сочи60153-171

Прогноз на матч

Кубковые матчи посреди недели не добавили настроения обеим командам. «Рубин» впустую с точки зрения очковых приобретений съездил в Грозный. «Оренбург» на пару с «Зенитом» позабавил публику игрой с восемью голами, но тоже в конечном итоге уступил. Впрочем, для команды Слишковича этот турнир точно не стоит в приоритете - для нее важнее избежать второго подряд вылета из РПЛ.

В последних результатах обоих клубов, равно как и в истории их личных встреч, не прослеживается явных трендов. Но гости после двух подряд «холостых» матчей постараются проявить себя в атаке, а хозяева по умолчанию будут играть на победу. Эти обстоятельства повышают шансы увидеть голы в исполнении обеих команд. Техничные, пробивные нападающие есть что у Слишковича, что у Рахимова.

Бонусы на матч

Трансляции

Платно посмотреть игру «Оренбург» - «Рубин» можно на канале «Матч Премьер», без оплаты - на ресурсах букмекера-партнера РПЛ.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
«Чемпионат»Текстовая 
Составы команд

Потери

«Оренбург»: нет

«Рубин»: Дрезгич, Д. Кузнецов (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» - «Рубин»:

Позиция«Оренбург»«Рубин»Позиция
Вратарь99. Сысуев38. СтаверВратарь
Защитник31. Зотов2. ТесленкоЗащитник
Защитник44. Чичинадзе5. ВуячичЗащитник
Защитник5. Татаев27. ГрицаенкоЗащитник
Защитник38. Касимов70. КабутовПолузащитник
Защитник3. Ведерников51. РожковПолузащитник
Полузащитник 33. Квеквескири22. ХоджаПолузащитник 
Полузащитник8. Камилов6. ИвуПолузащитник
Нападающий20. Рыбчинский21. ЗотовНападающий
Нападающий7. Гюрлюк99. ШабанхаджайНападающий
Нападающий30. Гузина10. ДакуНападающий
Главный тренерВладимир СлишковичРашид РахимовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

БК PARI предлагает следующие коэффициенты на игру: победа хозяев — 3.05, ничья — 3.35, успех гостей — 2.05. 

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Оренбург» - «Рубин»?

Три последние личные встречи остались за казанской командой. Аналитики отдают предпочтение гостям и теперь.

Где бесплатно смотреть матч «Оренбург» - «Рубин»?

При наличии аккаунта посмотреть игру бесплатно можно на ресурсах букмекерской компании Winline.

Сколько стоит билет на матч «Оренбург» - «Рубин»?

Билетная программа оренбургского клуба начинается с 300 рублей. Полный ассортимент билетом на матч представлен на официальном сайте коллектива.

