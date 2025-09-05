Наоми Осака — Аманда Анисимова, 5 сентября: прогноз на полуфинал US Open

Вновь наблюдать топовую Осаку в мировом туре — удовольствие. Она в прекрасной форме на нынешнем US Open и в момент действительно выглядит одной из сильнейших теннисисток планеты. Но и Анисимовой есть чем ответить. Американка тоже за пять матчей проиграла лишь один сет, а в прошлой встрече взяла убедительный реванш у Швёнтек за недавний разгром в финале Уимблдона.

В общем, нас наверняка ждет достойная дуэль. В сезоне-2022 оба очных матча Осаки и Анисимовой продлились не меньше 22 геймов. С того времени многое изменилось, но теперь они сходятся в той точке, где мы вправе рассчитывать на еще одну затяжную игру.