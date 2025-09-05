Наоми Осака — Аманда Анисимова, 5 сентября: прогноз на полуфинал US Open

Партнерский проект
Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака дошла уже до полуфинала Открытого чемпионата США 2025 года. Путевку в решающий матч турнира японка оспорит с американкой Амандой Анисимовой. Кто окажется сильнее?
Дата / Время: 05.09.2025, не ранее 03:30 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Артура Эша (Нью-Йорк, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Наоми Осака (27 лет, 24-я ракетка мира, 23-й номер посева)
Аманда Анисимова (24 года, 9-я ракетка мира, 8-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в финале с сильнейшей из пары Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Джессика Пегула (США, 4)
Бывшая первая ракетка мира. Победительница семи хардовых турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров — Australian Open (2019, 2021) и US Open (2019, 2020). В нынешнем сезоне на харде дошла до финала в Окленде и Монреале. На Australian Open и Уимблдоне вылетела в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — в первом. Всего в 2025 году одержала 31 победу при 12 поражениях. В прошлом сезоне на US Open вылетела во втором круге.
Победительница трех турниров WTA в одиночном разряде, в том числе двух хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии взяла титул в Дохе, также дошла до финала в Лондоне (трава). Пробилась в финал Уимблдона, на Australian Open вылетела во втором круге, на «Ролан Гаррос» — в четвертом. Всего в 2025 году одержала 38 побед при 15 поражениях. На US Open уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в первом круге.
Спортсменки ранее провели два официальных очных матча — по одному на грунте и харде. В обоих случаях выигрывала Анисимова.
Букмекеры считают японку фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,86 на её победу и 2,03 на успех американки.
Оба очных матча спортсменок продлились не менее 22 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 2,00 на ТБ (22,5) и 1,80 на ТМ (22,5).
Вновь наблюдать топовую Осаку в мировом туре — удовольствие. Она в прекрасной форме на нынешнем US Open и в момент действительно выглядит одной из сильнейших теннисисток планеты. Но и Анисимовой есть чем ответить. Американка тоже за пять матчей проиграла лишь один сет, а в прошлой встрече взяла убедительный реванш у Швёнтек за недавний разгром в финале Уимблдона.
В общем, нас наверняка ждет достойная дуэль. В сезоне-2022 оба очных матча Осаки и Анисимовой продлились не меньше 22 геймов. С того времени многое изменилось, но теперь они сходятся в той точке, где мы вправе рассчитывать на еще одну затяжную игру.