Пафос - Црвена Звезда, 26 августа: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

На этой неделе в Лиге чемпионов УЕФА пройдут ответные матчи раунда плей-офф. Кипрский «Пафос» после сенсационной победы в Белграде принимает «Црвену Звезду» дома. Удастся ли дебютанту турнира устранить еще одного авторитетного противника со своего пути?
Турнир: Лига чемпионов, раунд плей-офф, 2-й матч
Стадион: «Героскипу» (Пафос, Кипр)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Пафос»
|1
|0
|0
|2-1
|«Црвена Звезда»
|0
|0
|1
|1-2
Последние пять матчей «Пафоса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.08.2025
|«Црвена Звезда»
1:2
«Пафос»
Лига чемпионов
|12.08.2025
|«Пафос»
2:0
«Динамо» Киев
Лига чемпионов
|05.08.2025
|«Динамо» Киев
0:1
«Пафос»
Лига чемпионов
|30.07.2025
|«Маккаби» Т-А
0:1
«Пафос»
Лига чемпионов
|22.07.2025
|«Пафос»
1:1
«Маккаби» Т-А
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Црвены Звезды»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.08.2025
|«Црвена Звезда»
1:2
«Пафос»
Лига чемпионов
|15.08.2025
|«Младост»
1:4
«Црвена Звезда»
Суперлига
|12.08.2025
|«Црвена Звезда»
1:1
«Лех»
Лига чемпионов
|09.08.2025
|«Црвена Звезда»
1:0
«Бачка Топола»
Суперлига
|06.08.2025
|«Лех»
1:3
«Црвена Звезда»
Лига чемпионов
26.08.2025. 19:45. «Кайрат» (Казахстан) — «Селтик» (Шотландия). Первый матч - 0:0
26.08.2025. 22:00. «Штурм» (Австрия) — «Буде-Глимт» (Норвегия). Первый матч - 0:5
26.08.2025. 22:00. «Пафос» (Кипр) — «Црвена Звезда» (Сербия). Первый матч - 2:1
27.08.2025. 19:45. «Карабах» (Азербайджан) — «Ференцварош» (Венгрия). Первый матч - 3:1
27.08.2025. 22:00. «Брюгге» (Бельгия) — «Рейнджерс» (Шотландия). Первый матч - 3:1
27.08.2025. 22:00. «Бенфика» (Португалия) — «Фенербахче» (Турция). Первый матч - 0:0
27.08.2025. 22:00. «Копенгаген» (Дания) — «Базель» (Швейцария). Первый матч - 1:1
Чемпион Кипра уже превзошел все ожидания в этом турнире, выбив из турнирной сетки киевское «Динамо». Но «Пафосу» иэтого оказалось мало, и он поставил на грань вылета из ЛЧ еще и «Црвену Звезду». Выездная победа со счетом 2:1 оставляет дебютанту турнира очень хорошие шансы на выход в основную стадию. Тем более что у него была возможность неделю целенаправленно готовиться к ответному матчу, не отвлекаясь ни на что другое.
В нынешнем сезоне «Пафос» не выиграл только самый первый матч - у «Маккаби» из Тель-Авива. Пять следующих встреч киприоты завершили в свою пользу. Игры команды Хуана Карлоса Карседо редко получаются результативными. Из 10 последних игр у нее восемь «низовых». А здесь концентрация внимания у обеих сторон должна быть запредельной - цена каждой ошибки невероятно высока. Поэтому тотал меньше 2.5 представляется нам вполне реальным исходом противоборства на «Героскипу».
Встречу в Пафосе покажет в прямом эфире онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|Winline
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Пафос»: нет
«Црвена Звезда»: нет
Даже после белградской сенсации БК Winline отдает предпочтение в матче сербскому клубу. Эксперты оценили вероятность победы гостей коэффициентом 1.97. Ничья котируется за 3.60, а успех киприотов - за 3.40.
По версии аналитиков, наиболее вероятным исходом встречи является ничья со счетом 1:1 (коэффициент 6.20 в линии на точный счет).
После раунда плей-офф стартует групповой этап ЛЧ. Соперников команд на следующей стадии определит жеребьевка.
Интересно, что на рынке прохода в следующий раунд уже киприоты - фавориты. Поставить на итоговый успех клуба Сергея Ломакина предлагается с коэффициентом 1.54. Квалификация сербов в Общий этап котируется за 2.44.