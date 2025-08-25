Пафос - Црвена Звезда, 26 августа: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

Чемпион Кипра уже превзошел все ожидания в этом турнире, выбив из турнирной сетки киевское «Динамо». Но «Пафосу» иэтого оказалось мало, и он поставил на грань вылета из ЛЧ еще и «Црвену Звезду». Выездная победа со счетом 2:1 оставляет дебютанту турнира очень хорошие шансы на выход в основную стадию. Тем более что у него была возможность неделю целенаправленно готовиться к ответному матчу, не отвлекаясь ни на что другое.

В нынешнем сезоне «Пафос» не выиграл только самый первый матч - у «Маккаби» из Тель-Авива. Пять следующих встреч киприоты завершили в свою пользу. Игры команды Хуана Карлоса Карседо редко получаются результативными. Из 10 последних игр у нее восемь «низовых». А здесь концентрация внимания у обеих сторон должна быть запредельной - цена каждой ошибки невероятно высока. Поэтому тотал меньше 2.5 представляется нам вполне реальным исходом противоборства на «Героскипу».