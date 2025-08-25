Ведомости
Пафос - Црвена Звезда, 26 августа: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

Клуб российского бизнесмена - в шаге от исторического достижения
Валентин Васильев

На этой неделе в Лиге чемпионов УЕФА пройдут ответные матчи  раунда плей-офф. Кипрский «Пафос» после сенсационной победы в Белграде принимает «Црвену Звезду» дома. Удастся ли дебютанту турнира устранить еще одного авторитетного противника со своего пути?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Пафос» (Кипр)  

26.08.2025, Вт

22:00 МСК

«Црвена Звезда» (Белград, Сербия) 

П1 - 3.40

Х - 3.60

П2 - 1.97

Турнир:  Лига чемпионов, раунд плей-офф, 2-й матч 

Стадион: «Героскипу»   (Пафос, Кипр)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Пафос»1002-1
«Црвена Звезда» 0011-2

Последние пять матчей «Пафоса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.08.2025«Црвена Звезда»

1:2

«Пафос»

Лига чемпионов

12.08.2025«Пафос»

2:0

«Динамо» Киев

Лига чемпионов

05.08.2025«Динамо» Киев

0:1

«Пафос»

Лига чемпионов

30.07.2025«Маккаби» Т-А

0:1

«Пафос»

Лига чемпионов

22.07.2025«Пафос»

1:1

«Маккаби» Т-А

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Црвены Звезды»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.08.2025«Црвена Звезда»

1:2

«Пафос»

Лига чемпионов

15.08.2025«Младост»

1:4

«Црвена Звезда» 

Суперлига

12.08.2025«Црвена Звезда» 

1:1

«Лех»

Лига чемпионов

09.08.2025«Црвена Звезда» 

1:0

«Бачка Топола»

Суперлига

06.08.2025«Лех»

1:3

«Црвена Звезда» 

Лига чемпионов

Календарь матчей

26.08.2025. 19:45. «Кайрат» (Казахстан) — «Селтик» (Шотландия). Первый матч - 0:0
26.08.2025. 22:00. «Штурм» (Австрия) — «Буде-Глимт» (Норвегия). Первый матч - 0:5
26.08.2025. 22:00. «Пафос» (Кипр) — «Црвена Звезда» (Сербия). Первый матч - 2:1
27.08.2025. 19:45. «Карабах» (Азербайджан) — «Ференцварош» (Венгрия). Первый матч - 3:1
27.08.2025. 22:00. «Брюгге» (Бельгия) — «Рейнджерс» (Шотландия). Первый матч - 3:1
27.08.2025. 22:00. «Бенфика» (Португалия) — «Фенербахче» (Турция). Первый матч - 0:0
27.08.2025. 22:00. «Копенгаген» (Дания) — «Базель» (Швейцария). Первый матч - 1:1

Прогноз на матч

Чемпион Кипра уже превзошел все ожидания в этом турнире, выбив из турнирной сетки киевское «Динамо». Но «Пафосу» иэтого оказалось мало, и он поставил на грань вылета из ЛЧ еще и «Црвену Звезду». Выездная победа со счетом 2:1 оставляет дебютанту турнира очень хорошие шансы на выход в основную стадию. Тем более что у него была возможность неделю целенаправленно готовиться к ответному матчу, не отвлекаясь ни на что другое.

В нынешнем сезоне «Пафос» не выиграл только самый первый матч - у «Маккаби» из Тель-Авива. Пять следующих встреч киприоты завершили в свою пользу. Игры команды Хуана Карлоса Карседо редко получаются результативными. Из 10 последних игр у нее восемь «низовых». А здесь концентрация внимания у обеих сторон должна быть запредельной - цена каждой ошибки невероятно высока. Поэтому тотал меньше 2.5 представляется нам вполне реальным исходом противоборства на «Героскипу».

Бонусы на матч

Трансляции

Встречу в Пафосе покажет в прямом эфире онлайн-кинотеатр Okko. 

Составы команд

Потери

«Пафос»: нет

«Црвена Звезда»: нет

Даже после белградской сенсации БК Winline отдает предпочтение в матче сербскому клубу. Эксперты оценили вероятность победы гостей  коэффициентом 1.97. Ничья котируется за 3.60, а успех киприотов - за 3.40.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Пафос» - «Црвена Звезда»?

По версии аналитиков, наиболее вероятным исходом встречи является ничья со счетом 1:1 (коэффициент 6.20 в линии на точный счет).

С кем сыграет победитель пары «Пафос» -  «Црвена Звезда»?

После раунда плей-офф стартует групповой этап ЛЧ. Соперников команд на следующей стадии определит жеребьевка.

«Пафос» выйдет в Общий этап Лиги чемпионов?

Интересно, что на рынке прохода в следующий раунд уже киприоты - фавориты. Поставить на итоговый успех клуба Сергея Ломакина предлагается с коэффициентом 1.54. Квалификация сербов в Общий этап котируется за 2.44.

