Пари НН — Динамо Махачкала, 18 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Алексей Шпилевский только с шестой попытки сумел победить в России. Стартовал белорусский специалист в «Пари НН» с пяти поражений. При этом в Нижнем Новгороде его команда еще не играла ни разу: во время ремонта местного стадиона «Пари НН» вынужден принимать соперников на запасных аренах. Посреди недели в Саранске волжане обыграли в рамках Кубка страны «Ростов» и теперь возвращаются в Мордовию за второй победой, теперь в рамках чемпионата.

Предстоящий матч обещает быть не менее упорным и нервным, чем предыдущий. Махачкалинское «Динамо» выгодно отличают от других команд нижней половины таблицы сумасшедшая самоотдача и неуступчивость. Забить этому клубу чрезвычайно сложно любому сопернику, кто бы ни защищал ворота команды Биджиева. Нет ничего удивительного, что за три предыдущие личные встречи эти соперники всего по разу поразили ворота друг друга. Ждем чего-то подобного и в этот понедельник. А в качестве прогноза на игру возьмем комбо: «Пари НН» не проиграет (сколько можно-то?) при тотал меньше трех голов.