Пари НН — Динамо Махачкала, 18 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Программу пятого тура чемпионата России по футболу закроет матч «Пари НН» и махачкалинского «Динамо». Рассказываем о котировках легальных букмекеров на игру, выбираем перспективный вариант для ставки.
Турнир: чемпионат России по футболу, 5-й тур
Стадион: «Мордовия Арена» (Саранск, Россия)
Главный судья: Инал Танашев (Нальчик)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Пари НН»
|1
|1
|1
|1-1
|«Динамо» Мх
|1
|1
|1
|1-1
Последние пять матчей «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.08.2025
|«Пари НН»
1:0
«Ростов»
Кубок России
|10.08.2025
|«Ростов»
1:0
«Пари НН»
РПЛ
|02.08.2025
|«Пари НН»
2:3
«Локомотив»
РПЛ
|30.07.2025
|«Динамо» Махачкала
1:0
«Пари НН»
Кубок России
|25.07.2025
|«Крылья Советов»
2:0
«Пари НН»
РПЛ
Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.08.2025
|«Спартак»
1:1, пен. 3:4
«Динамо» (Махачкала)
Кубок России
|08.08.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:1
«Акрон»
РПЛ
|03.08.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:0
«Ахмат»
РПЛ
|30.07.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:0
«Пари НН»
Кубок России
|27.07.2025
|«Оренбург»
1:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
Перед началом пятого тура нижегородцы замыкали таблицу, а махачкалинцы находились в ее середине.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Локомотив
|4
|4
|0
|0
|12-5
|12
|2. Краснодар
|4
|3
|0
|1
|6-2
|9
|3. Крылья Советов
|4
|2
|2
|0
|8-3
|8
|4. ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|8-3
|8
|5. Балтика
|4
|2
|2
|0
|8-4
|8
|6. Рубин
|4
|2
|1
|1
|7-8
|7
|7. Акрон
|4
|1
|3
|0
|7-3
|6
|8. Зенит
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|9. Динамо Махачкала
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|10. Динамо Москва
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|11. Спартак
|4
|1
|1
|2
|4-8
|4
|12. Ахмат
|4
|1
|0
|3
|2-5
|3
|13. Ростов
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|14. Оренбург
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|15. Сочи
|4
|0
|1
|3
|2-10
|1
|16. Пари НН
|4
|0
|0
|4
|2-9
|0
Алексей Шпилевский только с шестой попытки сумел победить в России. Стартовал белорусский специалист в «Пари НН» с пяти поражений. При этом в Нижнем Новгороде его команда еще не играла ни разу: во время ремонта местного стадиона «Пари НН» вынужден принимать соперников на запасных аренах. Посреди недели в Саранске волжане обыграли в рамках Кубка страны «Ростов» и теперь возвращаются в Мордовию за второй победой, теперь в рамках чемпионата.
Предстоящий матч обещает быть не менее упорным и нервным, чем предыдущий. Махачкалинское «Динамо» выгодно отличают от других команд нижней половины таблицы сумасшедшая самоотдача и неуступчивость. Забить этому клубу чрезвычайно сложно любому сопернику, кто бы ни защищал ворота команды Биджиева. Нет ничего удивительного, что за три предыдущие личные встречи эти соперники всего по разу поразили ворота друг друга. Ждем чего-то подобного и в этот понедельник. А в качестве прогноза на игру возьмем комбо: «Пари НН» не проиграет (сколько можно-то?) при тотал меньше трех голов.
В прямом эфире игру в Нижнем Новгороде покажет «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Пари НН»: Майга (дисквалификация), Эктов, Царукян (оба - травмы)
«Динамо» (Махачкала): Кагермазов, Сандрачук, Дапо (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» - «Динамо» (Махачкала):
|Позиция
|«Пари НН»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|30. Медведев
|39. Магомедов
|Вратарь
|Защитник
|70. Шнапцев
|77. Сундуков
|Защитник
|Защитник
|2. Александров
|70. Пальцев
|Защитник
|Защитник
|24. Фаринья
|99. Алибеков
|Защитник
|Защитник
|23. Кастильо
|5. Табидзе
|Защитник
|Полузащитник
|29. Веснер-Тичич
|4. Шумахов
|Защитник
|Полузащитник
|22. Каккоев
|16. Мрезиг
|Полузащитник
|Полузащитник
|78. Калинский
|47. Глушков
|Полузащитник
|Полузащитник
|88. Лесовой
|9. Магомедов
|Полузащитник
|Нападающий
|40. Олусегун
|28. Сердеров
|Нападающий
|Нападающий
|20. Боселли
|25. Агаларов
|Нападающий
|Главный тренер
|Алексей Шпилевский
|Хасанби Биджиев
|Главный тренер
Редкий случай, когда «вилка» между коэффициентами на три основных исхода игры составляет всего-навсего 0.15. Классический матч на три результата. Победы обеих команд в PARI котируются за 2.80, а ничья - за 2.95.
Эксперты затруднились отдать хоть кому-то в паре даже минимальное преимущество. Нейтральное поле дополнительно уравнивает шансы сторон. Хотя с турнирной точки зрения очки номинальным хозяевам нужнее.
Игру примет один из стадионов ЧМ-2018 - «Мордовия Арена» в Саранске.
Да, паспорт болельщика необходим на всех играх РПЛ.