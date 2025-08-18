Ведомости
Пари НН — Динамо Махачкала, 18 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Пора бы Шпилевскому и в чемпионате победить
Валентин Васильев

Программу пятого тура чемпионата России по футболу закроет матч «Пари НН» и махачкалинского «Динамо». Рассказываем о котировках легальных букмекеров на игру, выбираем перспективный вариант для ставки. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Пари НН» (Нижний Новгород)

18.08.2025, Пн

20:00 МСК

«Динамо» (Махачкала)

П1 - 2.80

Х - 2.95

П2 - 2.80

Турнир: чемпионат России по футболу, 5-й тур

Стадион: «Мордовия Арена» (Саранск, Россия)

Главный судья: Инал Танашев (Нальчик)

История матчей:

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Пари НН»1111-1
«Динамо» Мх1111-1

Последние пять матчей «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.08.2025«Пари НН»

1:0

«Ростов»

Кубок России

10.08.2025«Ростов»

1:0

«Пари НН»

РПЛ

02.08.2025«Пари НН»

2:3

«Локомотив»

РПЛ

30.07.2025«Динамо» Махачкала 

1:0

«Пари НН»

Кубок России

25.07.2025«Крылья Советов» 

2:0

«Пари НН»

РПЛ

Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.08.2025«Спартак»

1:1, пен. 3:4

«Динамо» (Махачкала)

Кубок России

08.08.2025«Динамо» (Махачкала)

1:1

«Акрон»

РПЛ

03.08.2025«Динамо» (Махачкала)

1:0

«Ахмат»

РПЛ

30.07.2025«Динамо» (Махачкала)

1:0

«Пари НН»

Кубок России

27.07.2025«Оренбург»

1:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

Место в турнирной таблице

Перед началом пятого тура нижегородцы замыкали таблицу, а махачкалинцы находились в ее середине.

КлубИВНПМячиОчки
1. Локомотив440012-512
2. Краснодар43016-29
3. Крылья Советов42208-38
4. ЦСКА42208-38
5. Балтика42208-48
6. Рубин42117-87
7. Акрон41307-36
8. Зенит41215-55
9. Динамо Махачкала41213-35
10. Динамо Москва41213-35
11. Спартак41124-84
12. Ахмат41032-53
13. Ростов41033-73
14. Оренбург40223-52
15. Сочи40132-101
16. Пари НН40042-90

Прогноз на матч

Алексей Шпилевский только с шестой попытки сумел победить в России. Стартовал белорусский специалист в «Пари НН» с пяти поражений. При этом в Нижнем Новгороде его команда еще не играла ни разу: во время ремонта местного стадиона «Пари НН» вынужден принимать соперников на запасных аренах. Посреди недели в Саранске волжане обыграли в рамках Кубка страны «Ростов» и теперь возвращаются в Мордовию за второй победой, теперь в рамках чемпионата. 

Предстоящий матч обещает быть не менее упорным и нервным, чем предыдущий. Махачкалинское «Динамо» выгодно отличают от других команд нижней половины таблицы сумасшедшая самоотдача и неуступчивость. Забить этому клубу чрезвычайно сложно любому сопернику, кто бы ни защищал ворота команды Биджиева. Нет ничего удивительного, что за три предыдущие личные встречи эти соперники всего по разу поразили ворота друг друга. Ждем чего-то подобного и в этот понедельник. А в качестве прогноза на игру возьмем комбо: «Пари НН» не проиграет (сколько можно-то?) при тотал меньше трех голов.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2024 году

Трансляции

В прямом эфире игру в Нижнем Новгороде покажет «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Пари НН»: Майга (дисквалификация), Эктов, Царукян (оба - травмы)

«Динамо» (Махачкала): Кагермазов, Сандрачук, Дапо (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» - «Динамо» (Махачкала):

Позиция«Пари НН»«Динамо»Позиция
Вратарь30. Медведев39. МагомедовВратарь
Защитник70. Шнапцев77. СундуковЗащитник
Защитник2. Александров70. ПальцевЗащитник
Защитник24. Фаринья99. АлибековЗащитник
Защитник23. Кастильо5. ТабидзеЗащитник
Полузащитник29. Веснер-Тичич4. ШумаховЗащитник
Полузащитник22. Каккоев16. МрезигПолузащитник 
Полузащитник78. Калинский47. ГлушковПолузащитник
Полузащитник88. Лесовой9. МагомедовПолузащитник
Нападающий40. Олусегун28. СердеровНападающий
Нападающий20. Боселли25. АгаларовНападающий
Главный тренерАлексей ШпилевскийХасанби БиджиевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Редкий случай, когда «вилка» между коэффициентами на три основных исхода игры составляет всего-навсего 0.15. Классический матч на три результата. Победы обеих команд в PARI котируются за 2.80, а ничья - за 2.95.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Пари НН» - «Динамо» Махачкала?

Эксперты затруднились отдать хоть кому-то в паре даже минимальное преимущество. Нейтральное поле дополнительно уравнивает шансы сторон. Хотя с турнирной точки зрения очки номинальным хозяевам нужнее.

Где бесплатно смотреть матч «Пари НН» - «Динамо» Махачкала?

Игру бесплатно покажет беттинговый партнер РПЛ.

Где пройдет матч «Пари НН» - «Динамо» Махачкала

Игру примет один из стадионов ЧМ-2018 - «Мордовия Арена» в Саранске.

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Да, паспорт болельщика необходим на всех играх РПЛ.

